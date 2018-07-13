Dwayne Johnson enfrenta prédio em chamas em 'Arranha-Céu'

Dwayne "The Rock" Johnson protagoniza aventura vertical Crédito: Universal Pictures/Divulgação

No próximo dia 20 de julho, o clássico Duro de Matar, de John McTiernan, celebra 30 anos desde sua estreia no circuito comercial. Responsável por alavancar Bruce Willis ao status de herói de ação, o filme colocava um homem simples  um policial, mas ainda assim um sujeito comum  na extrema situação de ter que salvar sua esposa e outras pessoas de uma situação com terroristas e reféns no Nakatomi Plaza.

Coincidência ou não, estreou ontem Arranha-Céu, que recebeu o péssimo subtítulo Coragem Sem Limite por aqui. No filme, o astro Dwayne The Rock Johnson empresta seu carisma e seus músculos a Will Sawyer, um ex-especialista em situações com reféns, que é contratado para cuidar da segurança do maior prédio do mundo. Aproveitando o passeio até Hong Kong, Will leva sua esposa, vivida por Neve Campbell, e os filhos.

Acontece que um grupo de terroristas ocupa o prédio com a família de Will lá dentro. Ele, então, vai fazer de tudo para salvá-los. Ah... o roteiro ainda tem um pequeno detalhe: o herói tem uma perna mecânica.

DURO DE MATAR

As comparações com o clássico estrelado por Bruce Willis param na premissa. Duro de Matar era ao menos calcado na realidade  por isso dói assistir a John McClane pisando em cacos de vidro. Arranha-céu, por sua vez, deixa a realidade de lado no melhor estilo Velozes e Furiosos.

O filme dirigido e escrito por Rawson Marshall Thurber (Uma Família do Bagulho) exige que o espectador compre a ideia de que tudo é possível para seu protagonista, uma vez que Will é incansável e, bem... talvez The Rock seja mesmo capaz de fazer essas coisas. Vai saber.

O diretor faz bom uso da verticalidade de seu cenário  o que funciona ainda melhor em uma sessão 3D  e faz questão de lembrar o público, a todo momento, a dimensão do prédio.

Outro ponto que conta a favor do filme é que ele não coloca Sarah (Neve Campbell) no papel de mocinha em perigo; sua personagem bota a mão na massa e toma o controle da situação à sua maneira  nem as crianças, normalmente irritantes e caça-bandidos nesse tipo de narrativa, são subestimadas.