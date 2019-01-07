Home
>
Cultura
>
Duo apresenta releitura de músicas de Chico Buarque em Vila Velha

Duo apresenta releitura de músicas de Chico Buarque em Vila Velha

Artistas prometem um "Chico Buarque como você nunca ouviu", com direito a mescla de pop e eletrônica nas canções que são símbolos da MPB