Dogs ganham sessão de cinema no ES e um canal exclusivo na TV paga

Entre as atrações voltadas para o melhor amigo, está a estreia do projeto "CinePets", cuja primeira sessão acontece no dia 13 de julho, no Boulevard Shopping, em Vila Velha. Em cartaz, "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2"

Publicado em 24 de junho de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Se você pode relaxar em frente à TV - ou mesmo curtindo um filminho na sala escura -, agora o seu cãozinho também pode. Cada vez mais presentes no cotidiano da nossa casa, os bichinhos ganharam uma sessão de cinema e um canal de televisão só para eles. Aqui, o dono (ou seria o "pai" e a "mãe"?) é apenas coadjuvante.

No dia 13 de julho, por exemplo, rola o primeiro "CinePets" do Estado. Em cartaz, a animação "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2" (veja o trailer abaixo), que estreia na quinta-feira, dia 27. A atração começa às 14 horas, no Cinesystem do Boulevard Shopping, em Vila Velha. Como o título dá a entender, são bem-vindos os donos e seus amiguinhos de estimação.

Por sua vez, a atração da telinha é a Dog TV, um canal de televisão por assinatura com 24 horas de programação totalmente voltadas para o seu melhor amigo.

Rosiléia Rosário gosta de assistir TV com a cachorra Paulistinha Crédito: Ricardo Medeiros

Mãe de um cachorro da raça shih-tzu de quatro anos, a assistente administrativo Rosilea Souza Gonçalves Rosario, de 43 anos, afirma que está contando as horas para pegar um cineminha ao lado do "filho".

"Fazemos parte de um grupo nas redes sociais, o 'Clube do Shih-Tzu ES', que conta com mais de 200 pessoas. Estamos mobilizando vários membros para curtir a sessão", conta a moradora de Valparaíso, na Serra, dizendo que, todos os dias, assiste TV com o cãozinho.

CÃOZINHO TEM PROGRAMAS FAVORITOS

"Ele acompanha todos os filmes e tem reações diferentes para cada um deles, especialmente os policiais, um dos seus gêneros preferidos. O Paulistinha (nome do pet) também adora o 'Globo Esporte' e todas as atrações esportivas”, conta, complementando que o bichano sempre vê o programa ao lado do marido e do enteado, de 17 anos. O rapaz, de acordo com Rosilea, ainda sente muitos ciúmes do cachorro, como "se fosse uma relação de disputa entre irmãos".

"O Paulistinha é fã do Alex Escobar. Quando o vê, ou ouve a música do 'Globo Esporte', sempre começa a latir. Ele sabe quando o programa está no início. Na hora, sempre pede para ligar a televisão, seja latindo ou abanando o rabo", conta, orgulhosa.

DIVERSÃO CANINA

Cena do filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2" Crédito: Divulgação/Universal

Claro que, para curtir o "CinePets", é preciso seguir umas regras básicas de boa convivência. Nas sessões, coleiras e fraldas são itens obrigatórios. Só serão aceitos animais de pequeno e médio porte, até por questões de conforto dos cãezinhos. Eles também devem estar com a carteira de vacinação em dia. É recomendado levar água, desde que o líquido esteja em embalagem adequadas e que preservem a higiene do cinema. O melhor é que a farra, ou seja, a sessão, é gratuita e exclusiva para tutores e cachorros.

O negócio é correr, pois são apenas 135 ingressos disponíveis. A inscrição será presencial e por telefone. Basta o interessado se dirigir ao SAC do Boulevard Shopping ou entrar em contato no WhatsApp (27) 99522-1605. Cada pessoa pode levar apenas um cachorro.

"Contamos com o bom senso do público. Acreditamos que os donos dos pets sabem se seu animal irá se comportar ou não no cinema. Se algum cachorro atrapalhar o andamento da sessão, será retirado da sala pela equipe", ressalta Samara Vilvert, idealizadora do projeto, cuja a primeira sessão aconteceu no Rio de Janeiro, com a exibição do drama canino "Juntos para Sempre", no início do mês.

"Há receio com a possibilidade de sujeira, por isso o uso da fralda. Mas sabemos que são animais e que teremos que higienizar a sala após as sessões. Queremos que os donos de cachorros não fiquem tristes por ter que ir ao cinema e deixar o seu amigo sozinho em casa", completa, dizendo esperar que o "mercado dos dogs" cresça cada vez mais. "Esse nicho é ainda pouco explorado. Já que o dono leva o pet ao shopping e ao restaurante, por que não alongar o passeio para ver um filme?", questiona.

NA TELINHA TAMBÉM

Se não dá para ir ao cinema ver "Pets 2", o seu cãozinho ainda pode se divertir em frente à telinha. Disponível em pacotes à la carte de várias operadoras de TV paga, a DogTV custa em torno de R$ 19,90 por mês. Com 24 horas de programação desenvolvida para atender a visão e audição dos cãezinhos, o canal é uma dica para entreter o bichinho quando ele fica sozinho em casa, além de reduzir estresses e a ansiedade de separação. Na programação, imagens de animais em momentos de diversão ao ar livre, entre outras atividades.

Voltando a Rosilea e o Paulistinha, lógico que eles já testaram a programação da DogTV. "Ele gostou, mas prefere ver outros tipos de atrações. Quando o Paulistinha vê animais na tela, fica muito inquieto, meio estressado. Porém, podemos testar novamente no futuro", adianta.

SERVIÇO

"CinePets"

Sessão do filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2"

Quando: 13 de julho, às 14h

Onde: no Cinesystem, do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Entrada: gratuita. O cão deve ficar no colo do dono ou no chão, em frente à poltrona, com coleira e fralda. A inscrição será presencial ou pela internet. Basta ir até ao SAC do Boulevard Shopping ou entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99522-1605. Cada pessoa pode levar apenas um cachorro. São 135 lugares.

DogTV.

O que é: Canal à la carte com programação 24 horas voltadas para os pets

Onde assistir: disponível em várias operadoras de TV paga

Preço médio: R$ 19,90.

