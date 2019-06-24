Home
>
Cultura
>
Dogs ganham sessão de cinema no ES e um canal exclusivo na TV paga

Dogs ganham sessão de cinema no ES e um canal exclusivo na TV paga

Entre as atrações voltadas para o melhor amigo, está a estreia do projeto "CinePets", cuja primeira sessão acontece no dia 13 de julho, no Boulevard Shopping, em Vila Velha. Em cartaz, "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2"

Gustavo Cheluje

Repórter do HZ / [email protected]

Publicado em 24 de junho de 2019 às 12:21

 - Atualizado há 6 anos

Se você pode relaxar em frente à TV - ou mesmo curtindo um filminho na sala escura -, agora o seu cãozinho também pode. Cada vez mais presentes no cotidiano da nossa casa, os bichinhos ganharam uma sessão de cinema e um canal de televisão só para eles. Aqui, o dono (ou seria o "pai" e a "mãe"?) é apenas coadjuvante.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

No dia 13 de julho, por exemplo, rola o primeiro "CinePets" do Estado. Em cartaz, a animação "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2" (veja o trailer abaixo), que estreia na quinta-feira, dia 27. A atração começa às 14 horas, no Cinesystem do Boulevard Shopping, em Vila Velha. Como o título dá a entender, são bem-vindos os donos e seus amiguinhos de estimação. 

Por sua vez, a atração da telinha é a Dog TV, um canal de televisão por assinatura com 24 horas de programação totalmente voltadas para o seu melhor amigo. 

Rosiléia Rosário gosta de assistir TV com a cachorra Paulistinha Crédito: Ricardo Medeiros

Mãe de um cachorro da raça shih-tzu de quatro anos, a assistente administrativo Rosilea Souza Gonçalves Rosario, de 43 anos, afirma que está contando as horas para pegar um cineminha ao lado do "filho".

>Após 20 anos, "O Homem Que Matou Dom Quixote" enfim chega aos cinemas

"Fazemos parte de um grupo nas redes sociais, o 'Clube do Shih-Tzu ES', que conta com mais de 200 pessoas. Estamos mobilizando vários membros para curtir a sessão", conta a moradora de Valparaíso, na Serra, dizendo que, todos os dias, assiste TV com o cãozinho.

CÃOZINHO TEM PROGRAMAS FAVORITOS

"Ele acompanha todos os filmes e tem reações diferentes para cada um deles, especialmente os policiais, um dos seus gêneros preferidos. O Paulistinha (nome do pet) também adora o 'Globo Esporte' e todas as atrações esportivas”, conta, complementando que o bichano sempre vê o programa ao lado do marido e do enteado, de 17 anos. O rapaz, de acordo com Rosilea, ainda sente muitos ciúmes do cachorro, como "se fosse uma relação de disputa entre irmãos".

"O Paulistinha é fã do Alex Escobar. Quando o vê, ou ouve a música do 'Globo Esporte', sempre começa a latir. Ele sabe quando o programa está no início. Na hora, sempre pede para ligar a televisão, seja latindo ou abanando o rabo", conta, orgulhosa.

DIVERSÃO CANINA

Cena do filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2" Crédito: Divulgação/Universal

Claro que, para curtir o "CinePets", é preciso seguir umas regras básicas de boa convivência. Nas sessões, coleiras e fraldas são itens obrigatórios. Só serão aceitos animais de pequeno e médio porte, até por questões de conforto dos cãezinhos. Eles também devem estar com a carteira de vacinação em dia. É recomendado levar água, desde que o líquido esteja em embalagem adequadas e que preservem a higiene do cinema. O melhor é que a farra, ou seja, a sessão, é gratuita e exclusiva para tutores e cachorros.

O negócio é correr, pois são apenas 135 ingressos disponíveis. A inscrição será presencial e por telefone. Basta o interessado se dirigir ao SAC do Boulevard Shopping ou entrar em contato no WhatsApp (27) 99522-1605. Cada pessoa pode levar apenas um cachorro.

"Contamos com o bom senso do público. Acreditamos que os donos dos pets sabem se seu animal irá se comportar ou não no cinema. Se algum cachorro atrapalhar o andamento da sessão, será retirado da sala pela equipe", ressalta Samara Vilvert, idealizadora do projeto, cuja a primeira sessão aconteceu no Rio de Janeiro, com a exibição do drama canino "Juntos para Sempre", no início do mês.

>"Toy Story 4" diverte e emociona até o mais frio marmanjo

"Há receio com a possibilidade de sujeira, por isso o uso da fralda. Mas sabemos que são animais e que teremos que higienizar a sala após as sessões. Queremos que os donos de cachorros não fiquem tristes por ter que ir ao cinema e deixar o seu amigo sozinho em casa", completa, dizendo esperar que o "mercado dos dogs" cresça cada vez mais. "Esse nicho é ainda pouco explorado. Já que o dono leva o pet ao shopping e ao restaurante, por que não alongar o passeio para ver um filme?", questiona.

NA TELINHA TAMBÉM

Se não dá para ir ao cinema ver "Pets 2", o seu cãozinho ainda pode se divertir em frente à telinha. Disponível em pacotes à la carte de várias operadoras de TV paga, a DogTV custa em torno de R$ 19,90 por mês. Com 24 horas de programação desenvolvida para atender a visão e audição dos cãezinhos, o canal é uma dica para entreter o bichinho quando ele fica sozinho em casa, além de reduzir estresses e a ansiedade de separação. Na programação, imagens de animais em momentos de diversão ao ar livre, entre outras atividades.

Voltando a Rosilea e o Paulistinha, lógico que eles já testaram a programação da DogTV. "Ele gostou, mas prefere ver outros tipos de atrações. Quando o Paulistinha vê animais na tela, fica muito inquieto, meio estressado. Porém, podemos testar novamente no futuro", adianta.

SERVIÇO

"CinePets"

Sessão do filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2"

Quando: 13 de julho, às 14h

Onde: no Cinesystem, do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Entrada: gratuita. O cão deve ficar no colo do dono ou no chão, em frente à poltrona, com coleira e fralda. A inscrição será presencial ou pela internet. Basta ir até ao SAC do Boulevard Shopping ou entrar em contato pelo WhatsApp  (27) 99522-1605. Cada pessoa pode levar apenas um cachorro. São 135 lugares.

DogTV.

O que é: Canal à la carte com programação 24 horas voltadas para os pets

Onde assistir: disponível em várias operadoras de TV paga

Preço médio: R$ 19,90.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais