Disney faz reunião com James Gunn e reafirma que não vai recontratá-lo

James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn

A demissão de James Gunn da direção dos filmes Guardiões da Galáxia continua causando polêmica dentro da Disney. Após os atores escreverem carta conjunta pedindo a volta de Gunn e a direção da Marvel tentar fazer o estúdio recontratá-lo, a revista Variety informa que Alan Horn, presidente da Disney, se encontrou pessoalmente com Gunn para reafirmar que ele não será recontratado.

A revista explica que o encontro foi organizado após pedidos dos empresários de Gunn, onde Horn explicou a decisão para o ex-diretor, de que eles não voltariam atrás por conta da impressão ruim que as piadas de mau gosto que ele fez no Twitter deixaram junto à direção do estúdio.