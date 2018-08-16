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POLÊMICA

Disney faz reunião com James Gunn e reafirma que não vai recontratá-lo

O estúdio quer colocar um fim na história que se arrasta há quase um mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:04

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:04

James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn
A demissão de James Gunn da direção dos filmes Guardiões da Galáxia continua causando polêmica dentro da Disney. Após os atores escreverem carta conjunta pedindo a volta de Gunn e a direção da Marvel tentar fazer o estúdio recontratá-lo, a revista Variety informa que Alan Horn, presidente da Disney, se encontrou pessoalmente com Gunn para reafirmar que ele não será recontratado.
A revista explica que o encontro foi organizado após pedidos dos empresários de Gunn, onde Horn explicou a decisão para o ex-diretor, de que eles não voltariam atrás por conta da impressão ruim que as piadas de mau gosto que ele fez no Twitter deixaram junto à direção do estúdio.
Kevin Feige, responsável pelo universo cinematográfico da Marvel, não participou da reunião, mas, segundo a revista, apoia as decisões da Disney, apesar de ter tentado convencê-los a recontratar Gunn. Com a produção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 programada para se iniciar em 2019, o estúdio agora terá que correr para contratar um substituto no comando do filme.

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