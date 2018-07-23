LIVE-ACTION

Disney divulga primeira imagem de Sadie Stanley como Kim Possible

Adolescente irá interpretar a jovem em live-action

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:23
Poucos meses após o anúncio de que Kim Possible ganharia um live-action, o Disney Channel divulgou a primeira imagem da atriz Sadie Stanley dando vida à personagem.
A protagonista é Kim, uma garota que luta contra o crime enquanto concilia com suas obrigações escolares e familiares. A jovem ainda conta com a ajuda de Ron Stoppable, seu melhor amigo, que será interpretado por Sean Giambrone no longa.
O filme tem estreia prevista para 2019 e foi escrito por Mark McCorkle, Bob Schooley e Josh Cagan. Foi inspirado na série homônima que foi ao ar em 2002, sendo atualmente a segunda maior série da Disney em tempo de execução, com cinco anos e três meses, perdendo apenas para Phineas e Ferb.

