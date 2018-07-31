Diretora divulga imagem de Pedro Pascal em 'Mulher-Maravilha 1984'

O ator Pedro Pascal Crédito: Divulgação/GQ

Patty Jenkins, diretora e corroteirista do filme "Mulher-Maravilha 1984", continuação do sucesso de 2017 que trouxe Gal Gadot no papel da principal heroína da DC Comics, divulgou no Twitter a primeira foto do ator chileno Pedro Pascal como um personagem ainda não revelado.

"Não consigo parar de assistir Pedro Pascal", elogiou Patty no Twitter. Na imagem, Pascal aparece irreconhecível e fãs especulam nas redes sociais que pode ser Maxwell Lord, que nos quadrinhos é o responsável por fundar e financiar a Liga da Justiça e acaba virando um vilão ao adquirir poderes de controle da mente.