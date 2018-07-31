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CINEMA

Diretora divulga imagem de Pedro Pascal em 'Mulher-Maravilha 1984'

Ainda não se sabe qual personagem o ator de Narcos e Game of Thrones irá interpretar

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 16:22
O ator Pedro Pascal Crédito: Divulgação/GQ
Patty Jenkins, diretora e corroteirista do filme "Mulher-Maravilha 1984", continuação do sucesso de 2017 que trouxe Gal Gadot no papel da principal heroína da DC Comics, divulgou no Twitter a primeira foto do ator chileno Pedro Pascal como um personagem ainda não revelado.
"Não consigo parar de assistir Pedro Pascal", elogiou Patty no Twitter. Na imagem, Pascal aparece irreconhecível e fãs especulam nas redes sociais que pode ser Maxwell Lord, que nos quadrinhos é o responsável por fundar e financiar a Liga da Justiça e acaba virando um vilão ao adquirir poderes de controle da mente.
Com estreia prevista para novembro de 2019, as filmagens de "Mulher-Maravilha 1984" começaram em junho e vão contar com a volta de Chris Pine no elenco, reprisando o personagem Steve Trevor, além de Kristen Wiig fazendo a vilã Cheetah. Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde também foram confirmados no filme.

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