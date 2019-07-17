MÚSICA

Di Ferrero lança EP "Sinais - Parte 1" nesta sexta (19)

Com canções mais leves, cantor apresenta álbum com referências do eletrônico, pop e hip hop

Publicado em 17 de julho de 2019 às 23:05 - Atualizado há 6 anos

Depois do fim da banda NX Zero, seu ex-vocalista, Di Ferrero, decidiu que gostaria de experimentar antes de definir como seria sua carreira solo. Um ano e meio depois ele apresenta como resultado dessa busca o EP “Sinais – Parte 1”, que será lançado nesta sexta-feira (19) e serve como uma espécie de “primeira parte” de seu primeiro álbum solo.

As seis músicas do disco apresentam referências diferentes do pop rock que marcou sua carreira com a banda. As letras estão mais leves e solares como “Seus Sinais”, faixa escolhida para dar nome ao álbum. Entre os ritmos que inspiraram as composições estão o hip-hop, o pop e até a música latina.

Di Ferrero, ex-NX Zero, lança carreira solo Crédito: Marcelo Nunes/Divulgação

Para conseguir essa variedade, Ferrero contou com um time de produtores diverso, mas também se preocupou em marcar esta primeira fase com a colaboração de pessoas que, como ele, viveram o universo das bandas. Gee Rocha, ex-colega de Di no NX Zero, e os integrantes do Tropkillaz, Zé Carlos Gonçalves e André Luiz, são alguns dos nomes que assinam as faixas com o músico.

EXPERIMENTOS

Depois do fim da banda que montou ainda adolescente, o cantor, apesar de ainda se definir como um artista de álbuns, lançou cinco singles isolados antes voltar a compor e produzir um trabalho maior.

Ele explica que essa experiência foi fundamental para ele aprender uma nova maneira de fazer música. “Demorou até eu entender o som que eu queria e para eu me sentir confortável fazendo músicas sem uma banda”, conta, em entrevista por telefone ao C2.

CONFIRA UM TRECHO DO CLIPE DE SINAIS

Nesse período, a resposta positiva dos fãs foi uma das razões que o fizeram compreender que estava no caminho certo. “O público curtiu até mais do que eu imaginava”, comemora.

Por outro lado, ele pondera que a reação das pessoas não é único termômetro para seu trabalho. “Eu me permito fazer qualquer tipo de som, não me dou limites antes de compor. Se tem a minha cara, o público vai se identificar.”

A segurança que o permitiu inovar na música é também é reflexo da maturidade e da vida pessoal mais estável – Di é casado com a modelo Isabeli Fontana desde 2016. O músico também se arriscou fora em outros palcos, ele foi um dos vencedores do “Show dos Famosos”, quadro do “Domingão do Faustão” em que teve o desafio de interpretar músicas de outros cantores famosos e até se caracterizar como eles. Essas experiências influenciaram, inclusive, na sua maneira de compor “Eu fiz músicas em todos os momentos, até durante o ‘Show dos Famosos’. Antes eu só fazia músicas em momentos difíceis. Agora eu consigo fazer músicas nas horas em que estou bem para cima”, relata.

Apesar do resultado alcançado em seu primeiro trabalho solo, Di garante que “Sinais” não é um ponto de chegada em sua carreira. Para ele, a possibilidade de se aventurar em ritmos ainda mais diferentes não é uma possibilidade descartada. “Se fizer sentido, não tem por que eu não tentar. Este álbum também é uma experimentação, mas eu sei o que quero, aonde eu quero chegar!”

MAIS NOVIDADES

Atualmente, Di e sua equipe preparam a turnê “Sinais”, que estreia em São Paulo no próximo dia 30 de agosto. Enquanto isso, eles também estão envolvidos com a finalização da segunda parte do disco – a previsão é de que “Sinais – Parte 2” esteja disponível ainda no segundo semestre deste ano.

Ele explica que escolheu separar os lançamentos porque sentir que as músicas de cada um deles foram feitas de maneiras diferentes. “Achei que o primeiro álbum ia fazer mais sentido dividido em duas partes. A primeira foi feita com cada produtor, a segunda tem alguns feats (participações) que eu já estou preparando e as músicas já estão encaminhadas”, explica Di, que, apesar de não revelar as participações do segundo EP, adianta que são pessoas que ele admira muito.

OUÇA

Sinais – parte 1

Di Ferrero

Universal Music, 6 faixas.

Disponível a partir de sexta-feira (19) nas plataformas digitais.





