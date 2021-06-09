Deputadas querem que Câmara aprove moção de repúdio a Sérgio Camargo

O presidente Jair Bolsonaro e Sergio Camargo Crédito: Reprodução

As deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) querem que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio ao presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por ofensas e ataques que ele fez aos membros da comissão e ao parlamento.

As parlamentares apresentaram um requerimento na terça (8).