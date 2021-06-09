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Polêmica

Deputadas querem que Câmara aprove moção de repúdio a Sérgio Camargo

Benedita da Silva (PT) e Erika Kokay (PT) apresentaram requerimento à Comissão de Cultura da Câmara na terça (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:11

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:11

O presidente Jair Bolsonaro e Sergio Camargo
O presidente Jair Bolsonaro e Sergio Camargo Crédito: Reprodução
As deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) querem que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio ao presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por ofensas e ataques que ele fez aos membros da comissão e ao parlamento.
As parlamentares apresentaram um requerimento na terça (8).
Na segunda (7), Camargo se recusou a participar de audiência pública mediada por Benedita que tinha como tema a crise institucional da fundação. Não me sento à mesa para dialogar com pretos racistas!, escreveu Camargo no Twitter. Crise institucional = cortei a mamata da negrada vitimista e artistas queridinhos da militância.

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