Deputadas querem que Câmara aprove moção de repúdio a Sérgio Camargo

As deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Erika Kokay (PT-DF) querem que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprove uma moção de repúdio ao presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por ofensas e ataques que ele fez aos membros da comissão e ao parlamento.
As parlamentares apresentaram um requerimento na terça (8).
Na segunda (7), Camargo se recusou a participar de audiência pública mediada por Benedita que tinha como tema a crise institucional da fundação. Não me sento à mesa para dialogar com pretos racistas!, escreveu Camargo no Twitter. Crise institucional = cortei a mamata da negrada vitimista e artistas queridinhos da militância.