Dead Fish lança música nova "Sangue Nas Mãos" criticando o governo atual

A banda hardcore Dead Fish lança nova música, "Sangue nas mãos" Crédito: Divulgação/Marcelo Marafante

O Dead Fish está de música nova. Mantendo o tradicional estilo crítico que sempre marcou a carreira dos capixabas, a faixa "Sangue Nas Mãos" (Rodrigo Lima, Ric Mastria, Marco Melloni e Alvaro Dutra), integrante do novo disco dos roqueiros, "Ponto Cego", foi lançada na tarde desta quinta (23).

Investindo em duras críticas ao governo atual, "Sangue Nas Mãos" chega às plataformas de músicas com ilustrações assinadas por Flávio Grão e direção de Pedro Hansen. "Ponto Cego" é o primeiro disco de estúdio da banda desde 2015, quando foi lançado "Vitória".

O grupo, que agora é um trio - já que o baterista Alyand deixou a banda no ano passado, por conta de problemas de saúde -, deve lançar o novo álbum em junho, em todas as plataformas digitais e ainda em formato de CD, vinil e cassete. A banda de hardcore continua com Rodrigo Lima (voz), Marco Melloni (bateria) e Ric Mastria (guitarra).

Capa do álbum "Ponto Cego", da banda Dead Fish Crédito: Divulgação/ Ilustração de Flávio Grão

Além do lançamento da faixa, o Dead Fish deu detalhes sobre o novo álbum e também divulgou a capa do CD. Gravado no estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, o trabalho teve sua mixagem feita nos Estados Unidos, mais especificamente por Bill Stevenson, baterista do grupo punk Descendents. A masterização ficou a cargo de Jason Livermore.