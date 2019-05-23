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Música

Dead Fish lança música nova "Sangue Nas Mãos" criticando o governo atual

Além da nova música, os capixabas deram detalhes sobre o lançamento do novo CD, "Ponto Cego", que chega às plataformas digitais, em CD, vinil e fita cassete em junho
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 mai 2019 às 20:37

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 20:37

A banda hardcore Dead Fish lança nova música, "Sangue nas mãos" Crédito: Divulgação/Marcelo Marafante
O Dead Fish está de música nova. Mantendo o tradicional estilo crítico que sempre marcou a carreira dos capixabas, a faixa "Sangue Nas Mãos" (Rodrigo Lima, Ric Mastria, Marco Melloni e Alvaro Dutra), integrante do novo disco dos roqueiros, "Ponto Cego", foi lançada na tarde desta quinta (23).
> Disco clássico do Dead Fish faz 20 anos e mantém o legado do hardcore
Investindo em duras críticas ao governo atual, "Sangue Nas Mãos" chega às plataformas de músicas com ilustrações assinadas por Flávio Grão e direção de Pedro Hansen. "Ponto Cego" é o primeiro disco de estúdio da banda desde 2015, quando foi lançado "Vitória".
O grupo, que agora é um trio - já que o baterista Alyand deixou a banda no ano passado, por conta de problemas de saúde -, deve lançar o novo álbum em junho, em todas as plataformas digitais e ainda em formato de CD, vinil e cassete. A banda de hardcore continua com Rodrigo Lima (voz), Marco Melloni (bateria) e Ric Mastria (guitarra).
Capa do álbum "Ponto Cego", da banda Dead Fish Crédito: Divulgação/ Ilustração de Flávio Grão
Além do lançamento da faixa, o Dead Fish deu detalhes sobre o novo álbum e também divulgou a capa do CD. Gravado no estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, o trabalho teve sua mixagem feita nos Estados Unidos, mais especificamente por Bill Stevenson, baterista do grupo punk Descendents. A masterização ficou a cargo de Jason Livermore.
 

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