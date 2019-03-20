Home
>
Cultura
>
De sua fazenda no Rio, Lenny Kravitz fala dos seus 30 anos de carreira

De sua fazenda no Rio, Lenny Kravitz fala dos seus 30 anos de carreira

Cantor comentou a trajetória que o traz agora ao palco do Lollapalooza Brasil, onde ele se apresenta no dia 6 de abril