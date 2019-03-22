De galeria à biblioteca: veja a programação cultural do ES até abril

Crédito: Secult ES/Reprodução

A Galeria Homero Massena, o Palácio da Cultura Sônia Cabral, a Biblioteca Pública do Espírito Santo e o Museu do Colono estão com programações especiais até o fim de abril. Nesse período, os aparelhos culturais do Estado vão receber de exposições até exibição de filmes.

O Gazeta Online reuniu a agenda desses espaços de março e abril com horários, valores de ingressos e informações separadamente. Confira:

MARÇO

GALERIA HOMERO MASSENA

Visitação: 20 de março a 25 de maio, das 9h às 18h de segunda a sexta, e das 13h às 17h aos sábados

Ingressos: entrada franca

Exposição Trabalho do Chão: Cláudia França

Na nova exposição da Galeria Homero Massena, “Trabalho do Chão”, a artista plástica mineira radicada em Vitória, Cláudia França recria um ambiente doméstico de forma simbólica para gerar reflexões sobre as noções de paisagem e arquitetura e as relações humanas. A exposição fica em cartaz até o dia 25 de maio.

A exposição foi contemplada no edital nº 019/2018 - Seleção de Projetos de Exposições de Artes Visuais, da Secult e é composta por móveis e utensílios domésticos da própria artista em um ambiente inusitado, com a perspectiva de visão em diagonal e verbos inseridos sobre o chão da galeria como se fosse um tapete de palavras.

SÔNIA CABRAL

Paulo Freire, O andarilho da Utopiadia | Classificação Livre

Data: 28, 29, 30 e 31 de março de 2019, quinta, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h

Ingressos: R$ 50 (inteira)

O andarilho é um sujeito em movimento. A Utopia é um movimento da alma. É um impulso de buscar, sabendo que existe sempre algo mais a ser descoberto. Descobrir, para Paulo, é exatamente isso: tirar a coberta, se surpreender com a beleza, a estranheza e o mistério das coisas. "Paulo Freire, o andarilho da Utopia", aparece em nosso espetáculo como um menino, um astronauta, um professor, um brasileiro com sonhos e esperança. É no interior de Pernambuco, à sombra de uma mangueira, que nossa história começa. Um menino com um graveto na mão inicia o seu processo de leitura do mundo.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Todas as atividades da Biblioteca Pública Estadual (BPES) são gratuitas e abertas ao público. Contudo, as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 3137-9351. A BPES fica localizada na Av. João Batista Parra, 165 - Enseada do Suá, Vitória. Horário de Funcionamento: 8h às 19h.

26/03 | 14h

Curso de automaquiagem com Jéssica Vasconcellos e Kariny Koffler

27/03 | 14h

Oficina de turbante com Fátima Tolentino da Silva

28/03 | 14h

Curso de cachos com Joyce Rangel

29/03 | 14h

Cine Mulher com exibição de filme e debate

ABRIL

GALERIA HOMERO MASSENA

Visitação até 25 de maio de 2019, de segunda a sexta das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h

Ingressos: entrada franca

Exposição Trabalho do Chão: Cláudia França

Na nova exposição da Galeria Homero Massena, “Trabalho do Chão”, a artista plástica mineira radicada em Vitória, Cláudia França recria um ambiente doméstico de forma simbólica para gerar reflexões sobre as noções de paisagem e arquitetura e as relações humanas. A exposição fica em cartaz até o dia 25 de maio.

A exposição foi contemplada no edital nº 019/2018 - Seleção de Projetos de Exposições de Artes Visuais, da Secult e é composta por móveis e utensílios domésticos da própria artista em um ambiente inusitado, com a perspectiva de visão em diagonal e verbos inseridos sobre o chão da galeria como se fosse um tapete de palavras.

SÔNIA CABRAL

Projeto Ensaio Aberto | Classificação Livre

Data: 3, 10 e 24 de abril de 2019, às 14h30

Ingressos: entrada franca

O projeto convida estudantes de escolas públicas e faculdades para presenciar o que é e como funciona uma orquestra. No ensaio, os estudantes poderão conferir, ao vivo, os músicos praticando para uma orquestra. Além disso, o maestro interage com a plateia, explicando ao público o funcionamento interno da orquestra e termos específicos da profissão. Interessados agendar pelo telefone 3132-8399.

Os Saltimbancos | Classificação Livre

Data: 4 de abril de 2019, às 15h e às 19h

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Cantando ao vivo e com coreografias próprias a ideia central da peça é ‘Saltimbancos são aqueles que lutam para ser artistas e "um bicho só é só um bicho, mas todos juntos somos fortes" como propôs um dia nosso Chico Buarque na adaptação de um dos maiores clássicos da literatura alemã: o conto "Os músicos de Bremen", dos Irmãos Grimm.

Encontro de Dança Corpo Sentidos| Classificação Livre

Data: 6 de abril de 2019, às 11h e às 13h

Ingressos: entrada franca

Somos o Coletivo Movedor. Nosso desejo é refletir sobre os tempos atuais, em especial, sobre o modo como aquilo que poderia se configurar como um projeto de emancipação, tem se tornado um desafio cada vez mais necessário e urgente. A potência da diferenciação e da alteridade como modos de um coletivo que partilha do outro como forma legítima de existir, tem sido comprometida por processos de captura das nossas subjetividades, tornando-nos sujeitos cada vez mais apáticos, indiferentes, inertes em relação ao outro.

Espetáculo de dança Vírgula | Classificação Livre

Data: 6 e 7 de abril de 2019, às 19h30

Ingressos: R$ 24 (inteira)

“VÍRGULA,” é o resultado da experiência pessoal da bailarina Sandra Motta que recebeu um diagnóstico de câncer de mama em abril de 2017. Curada do câncer decidiu montar um espetáculo solo para debater o tema de forma artística. O objetivo da obra é refletir sobre esse momento, ressaltando questões filosóficas como o tempo, as pausas para respiração e continuação da vida, que a artista chama de vírgulas, e que segundo ela, se bem aproveitadas, podem gerar grande amadurecimento.

Sessão Cineclube: Sônia Cabral | Classificação Livre

Data: 9, 16, 23 e 30 de abril de 2019, às 14h

Ingressos: entrada franca

Você já viu uma produção audiovisual capixaba? O projeto “Cineclube: Sônia Cabral” começa a exibir toda terça-feira curtas, longas e videoclipes realizados no Espírito Santo. Após cada uma das sessões, os estudantes poderão tirar dúvidas sobre direção, atuação e outros aspectos técnicos com a equipe do filme. Interessados agendar pelo telefone 3132-8399

Show de Música Instrumental ‘Série Trio’ | Classificação Livre

Data: 12 de abril de 2019, às 19h

Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 5 (estudante)

“Trio” é um show e também uma produção audiovisual que desvenda o caminho criativo e a musicalidade em torno da parceria entre os instrumentistas Gean Pierre (violão), Jeremy Naud (piano e acordeon) e Leo de Paula (pandeiro). Juntos, eles gravaram o álbum, também batizado de “Trio”, lançado em 2017. O disco possui nove faixas autorais que têm uma base jazzística aberta às mais variadas nuances rítmicas e harmônicas, na busca de uma linguagem musical orgânica e única, explorando os instrumentos acústicos e o resultado está no disco ‘Trio’.

Ilha Urbana de Dança | Classificação Livre

Dia 26 às 19h30: Abertura com Cia VSD

Dia 27 às 18h: Apresentação da Coreografia de jurados

Dia 28 às 16h: Apresentação da Cia Vitória Street Dance

Ingressos: R$ 20 (inteira)

É um Festival de Danças Urbanas que foi criado para viabilizar trabalhos criados com diferentes intenções, oferecendo ao público presente à possibilidade de assistir incríveis produções artísticas. Esta edição passará a ser chamada de “ILHA URBANA DE DANÇA”, e contará com apresentação de espetáculos de Companhias de Danças urbanas locais e nacionais, mostra competitiva, mostra não competitiva (amador, avançado), distribuídos em 03 dias para todas as pessoas interessadas nessa expressão artística.