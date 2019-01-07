Danny DeVito está no elenco do próximo filme da franquia Jumanji

Danny DeVito Crédito: Reprodução/Fan World

O ator Danny DeVito, 74, é o mais recente nome confirmado para a sequência do filme "Jumanji: Bem-Vindo à Selva". Dwayne Johnson, 46, que também retornará para o próximo longa da franquia, deu as boas vindas ao colega pelas redes sociais.





"Bem-vindo, lenda Danny DeVito, ao elenco de Jumanji! A magia e a diversão do nosso universo Jumanji é quem se torna quem", escreveu Johnson em sua conta no Instagram. Além dele, também devem retornar para a trama Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.





A atriz americana Awkwafina também já tinha sido confirmada como novidade para Jumanji 2, que tem o lançamento previsto para dezembro deste ano. Apesar disso, ainda não foram divulgados detalhes do personagem dela ou de DeVito.





"Jumanji: Bem-Vindo à Selva" chegou aos cinemas em dezembro de 2017 e arrecadou US$ 962 milhões (cerca de R$ 3,6 bi) em todo o mundo. Diferente do filme original, de 1995 e que tinha Robin Willians no elenco, o cenário da nova produção é um vídeo game, não um jogo de tabuleiro.



