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CINEMA

Danny DeVito está no elenco do próximo filme da franquia Jumanji

Além dele, também devem retornar para a trama Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 17:47

Publicado em 

07 jan 2019 às 17:47
Danny DeVito Crédito: Reprodução/Fan World
O ator Danny DeVito, 74, é o mais recente nome confirmado para a sequência do filme "Jumanji: Bem-Vindo à Selva". Dwayne Johnson, 46, que também retornará para o próximo longa da franquia, deu as boas vindas ao colega pelas redes sociais.
 
"Bem-vindo, lenda Danny DeVito, ao elenco de Jumanji! A magia e a diversão do nosso universo Jumanji é quem se torna quem", escreveu Johnson em sua conta no Instagram. Além dele, também devem retornar para a trama Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.
 
A atriz americana Awkwafina também já tinha sido confirmada como novidade para Jumanji 2, que tem o lançamento previsto para dezembro deste ano. Apesar disso, ainda não foram divulgados detalhes do personagem dela ou de DeVito.
 
"Jumanji: Bem-Vindo à Selva" chegou aos cinemas em dezembro de 2017 e arrecadou US$ 962 milhões (cerca de R$ 3,6 bi) em todo o mundo. Diferente do filme original, de 1995 e que tinha Robin Willians no elenco, o cenário da nova produção é um vídeo game, não um jogo de tabuleiro.
 
DeVito estará em duas produções da Disney que serão lançadas ainda em 2019: "Dumbo", previsto para março, com a direção de Tim Burton; e "The One and Only Ivan", ainda sem data certa, que terá também Angelina Jolie.

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