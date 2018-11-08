Crítica: 'Operação Overlord' mistura Segunda Guerra e zumbis

Operação Overlord Crédito: Paramount/Divulgação

Durante a meia hora inicial de projeção, Operação Overlord é um típico e competente filme de guerra. Horas depois da invasão à Normandia, um esquadrão tem que desembarcar na França para destruir um transmissor alemão em uma igreja. A chegada é complicada  em uma cena à la O Resgate do Soldado Ryan, o avião do esquadrão e os soldados acabam no meio do mar, com balas voando para todos os lados, corpos e muitos destroços da guerra.

Passado o caos inicial, um respiro. Com os soldados em solo francês, eles partem em busca do tal transmissor. O grupo encabeçado por Boyce (Jovan Adepo) e Ford (Wyat Russell, filho de Kurt) encontra Chloe (Mathilde Ollivier), uma rebelde francesa que teve que costurar um acordo sexual com um soldado nazista para sobreviver.

Operação Overlord Crédito: Paramount/Divulgação

O tal nazista é o Dr. Wafner (Pilou Asbæk), um médico que trabalha em uma fórmula para criar supersoldados, os soldados milenares para o reich milenar, e é aí que a pegada filme de guerra fica um pouco de lado. Os experimentos consistem em reanimar os mortos em batalha ou até mesmo em matar habitantes de pequenas vilas e transformá-los em zumbis.

NARRATIVA

Operação Overlord mistura bem a ação e o terror com ótimas e violentas sequências cheias de sangue e vísceras. O diretor Julius Avery, apenas em seu segundo filme, entrega uma jornada caótica sobre soldados na Segunda Guerra. O filme é tecnicamente muito bom  de efeitos visuais a fotografia  e cria um retrato fantasioso, mas não distante, de um campo de batalha.

Mesmo que os personagens tenham pouca ou nenhuma profundidade e se encaixem nos estereótipos dos filmes de guerra (o inocente, o brutamontes, a mulher durona...), o espectador se apega a eles em função do senso de camaradagem que o texto ressalta desde as primeiras cenas, ainda no avião.