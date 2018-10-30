Crítica: 'Bohemian Rhapsody' tem a força do Queen, mas roteiro raso

Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Era de se esperar que a cinebiografia de Freddie Mercury e consequentemente do Queen fosse tão explosiva quanto a vida pessoal do primeiro ou revolucionária quanto a música produzida pela banda. No entanto, a única coisa explosiva de Bohemian Rhapsody, que estreia quinta no Estado, é o histórico de sua produção, que teve início em 2010.

Inicialmente escalado para o papel do protagonista, Sacha Baron Cohen deixou a produção alegando as famosas divergências criativas  mais tarde ele revelou que queria interpretar um Freddie polêmico, intenso e sem limites, mas a ideia dos integrantes da banda era outra. Sacha foi substituído por Ben Whisaw, pelo menos pareceu que seria assim. O anúncio foi feito por Brian May, guitarrista do Queen e produtor do longa, mas o ator, segundo ele próprio, nunca nem assinou contrato, que acabou entregue a Rami Malek (Mr. Robot) em novembro de 2016.

Não bastassem os problemas com o protagonista, o filme também enfrentou a saída do diretor Bryan Singer após acusações de assédio virem à tona. A solução foi chamar Dexter Fletcher para terminar o filme  mas a assinatura da produção ainda é unicamente de Singer. Enfim, uma zona. Mas vamos ao que importa.

E O FILME?

Bohemian Rhapsody não é ruim, só um filme de música genérico, quase como um Greatest Hits, aquelas coletâneas de músicas que todo mundo já conhece e gosta de cantar. O filme tem início durante o Live Aid, em 1985, num Wembley lotado, mas logo retorna aos anos 1970, quando o jovem Farrokh Bulsara (o nome real de Freddie) vagava pelos subúrbios londrinos. Daí ao Queen é um pulo: ele assiste a um show da banda, vai elogiar os caras e é informado que o vocalista está de saída. Pronto. Shows, empresários, estádios lotados e brigas.

Recheado de clichês de filmes de rock (alguns diálogos são sofríveis), Bohemian Rhapsody tem momentos que fazem lembrar séries como High School Musical ou Glee  preste atenção na sequência em que We Will Rock You é criada.

ESCOLHAS

Como dito, o filme não é ruim, apenas genérico. Muito disso se deve à assinatura de dois dos integrantes ainda vivos da banda como produtores, pois tudo o que é visto em tela passou pelo crivo deles. Assim, ficam de fora as polêmicas sobre a sexualidade de Freddie, o abuso de drogas, as festas descontroladas.

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

O que sobra é o relacionamento dele com Mary Austin (Lucy Bonton), com quem iniciou um noivado antes de se assumir, e breves recortes do que se tornou sua vida sexual depois disso  festas, boates etc.. O romance dele com Jim Hutton, que durou até o fim da vida do cantor, é pouco explorado pelo roteiro.

Fora as cenas de palco, que é quando o filme encanta, existem outros bons momentos principalmente na dinâmica da relação entre o macho-alfa Brian May (Gwilym Lee) e Freddie Mercury e sua crescente afetação. Tudo isso pontuado pela excelente atuação de Rami Malek, que se esforça ao máximo e entrega um Mercury carismático e poderoso, uma força da natureza.