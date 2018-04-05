Criadores de 'Stranger Things' negam acusação de plágio

Advogado dos criadores de 'Stranger Things' diz que o diretor não tem relação com a criação da série Crédito: Netflix/Divulgação

Os criadores de Stranger Things negam a acusação de plágio feita pelo diretor Charlie Kessler e afirmam que o processo judicial movido contra eles é "completamente sem mérito".

Em um comunicado enviado ao site People nesta quarta-feira, 4, o advogado dos irmãos Matt e Ross Duffer disseram que Kessler não tem relação com a criação ou o desenvolvimento da série.

"Os irmãos Duffer nem viram o curta-metragem ou discutiram qualquer projeto com ele", disse Alex Kohner.

"Isso é apenas uma tentativa de lucrar com a criatividade e o trabalho árduo de outras pessoas", acrescentou a defesa.

Charlies Kessler acusa os criadores da série de se apropriaram de uma ideia dele sobre a qual conversaram em 2014. Segundo o diretor, Stranger Things plagiou Montauk (2012), um curta-metragem sobre fenômenos paranormais.