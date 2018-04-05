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Polêmica

Criadores de 'Stranger Things' negam acusação de plágio

Advogado dos irmãos Duffer diz que processo é uma 'tentativa de lucrar com a criatividade de outras pessoas'

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:41
Advogado dos criadores de 'Stranger Things' diz que o diretor não tem relação com a criação da série Crédito: Netflix/Divulgação
Os criadores de Stranger Things negam a acusação de plágio feita pelo diretor Charlie Kessler e afirmam que o processo judicial movido contra eles é "completamente sem mérito".
Em um comunicado enviado ao site People nesta quarta-feira, 4, o advogado dos irmãos Matt e Ross Duffer disseram que Kessler não tem relação com a criação ou o desenvolvimento da série.
"Os irmãos Duffer nem viram o curta-metragem ou discutiram qualquer projeto com ele", disse Alex Kohner.
"Isso é apenas uma tentativa de lucrar com a criatividade e o trabalho árduo de outras pessoas", acrescentou a defesa.
Charlies Kessler acusa os criadores da série de se apropriaram de uma ideia dele sobre a qual conversaram em 2014. Segundo o diretor, Stranger Things plagiou Montauk (2012), um curta-metragem sobre fenômenos paranormais.
Protagonizada por David Harbour, Winona Ryder e Millie Bobby Brown, a série de ficção científica acompanha as aventuras de um grupo de crianças que se envolvem com criaturas sobrenaturais na fictícia cidade de Hawkins, nos Estados Unidos. A terceira temporada foi confirmada para 2019.

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