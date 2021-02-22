Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Criador do ratinho Topo Gigio morre de Covid-19 aos 96 anos

Guido Stagnaro é considerado pai do fantoche
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:10

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Programa italiano com o boneco Topo Gigio, que ganhou versão brasileira. Criador do boneco, o italiano Guido Stagnaro morreu de Covid-19
Programa italiano com o boneco Topo Gigio, que ganhou versão brasileira. Criador do boneco, o italiano Guido Stagnaro f Crédito: ANSA / Ansa - Brasil
O escritor italiano Guido Stagnaro, considerado o pai do personagem Topo Gigio, morreu aos 96 anos em decorrência da Covid-19.
A morte aconteceu em Milão, na Itália. Stagnaro foi considerado um dos pioneiros da televisão na Itália e escreveu e dirigiu diversas atrações infantis na emissora Rai e em canais privados.
O ratinho Topo Gigio de orelhas e bochechas grandes foi a criação mais famosa dele. O sucesso do personagem na TV se deu depois de ele entregar os direitos do personagem a um fabricante de fantoches e a uma produtora e roteirista da Rai.
Topo Gigio sempre foi presença constante na TV italiana desde o final da década de 1950. No Brasil ele chegou em 1969 na TV Globo. À época, ele contracenava com o humorista Agildo Ribeiro (1932-2018).
Regina Duarte também contracenou com o fantoche em 1970.

Veja Também

Covid-19: aos 84, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com esposa

César Filho recebe alta do hospital depois de ser internado com Covid-19

Aos 89 anos, Palmirinha é vacinada contra Covid-19: "Única chance"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados