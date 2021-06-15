Cotidiano feminino em comunidades capixabas é destaque em websérie

O olhar feminino sobre o cotidiano e a luta das mulheres nas relações de gêneros em comunidades capixabas são os temas da segunda temporada da websérie "Ser Mulher". Produção da Chaleira Filmes, a obra traz agora histórias em comunidades de Vitória e Fundão.
São olhares sobre as desfiadeiras de siri, da Ilha das Caieiras, e das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, além da vivência das ciganas no acampamento de Fundão. Em fase de finalização, o projeto estreia na primeira quinzena de julho, no YouTube da produtora.
Comandado pelas produtoras e diretoras Mirela Morgante e Maíra Tristão, a websérie conta com apoio da Lei Aldir Blanc. "Desenvolvemos esse projeto motivadas a entender como as mulheres de diferentes etnias, classes sociais, idades e formas de ser, criam dinâmicas próprias para viver em meio a uma sociedade predominantemente masculina", afirmou Mirela.
Na primeira temporada, lançada em outubro do ano passado, a websérie deu destaque a três comunidades tradicionais do norte capixaba: a Aldeia Boa Esperança, em Aracruz, a comunidade de Linharinho, no Território Quilombola do Sapê do Norte, entre Conceição da Barra e São Mateus, e a comunidade pomerana de Córrego Palmital, em Pancas.
*Com informações da assessoria