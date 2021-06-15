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Cotidiano feminino em comunidades capixabas é destaque em websérie

"Ser Mulher" chega a 2ª temporada mostrando o trabalho de mulheres em comunidades de Vitória e Fundão
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

15 jun 2021 às 12:34

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:34

Bastidores da 2ª temporada da websérie
Bastidores da 2ª temporada da websérie "Ser Mulher". Entrevista com as ciganas em Fundão Crédito: Chaleira Filmes/Divulgação
O olhar feminino sobre o cotidiano e a luta das mulheres nas relações de gêneros em comunidades capixabas são os temas da segunda temporada da websérie "Ser Mulher". Produção da Chaleira Filmes, a obra traz agora histórias em comunidades de Vitória e Fundão.
São olhares sobre as desfiadeiras de siri, da Ilha das Caieiras, e das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, além da vivência das ciganas no acampamento de Fundão. Em fase de finalização, o projeto estreia na primeira quinzena de julho, no YouTube da produtora.
Bastidores da 2ª temporada da websérie
Bastidores da 2ª temporada da websérie "Ser Mulher". Entrevista com as desfiadeiras de siri, da Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Chaleira Filmes/Divulgação
Comandado pelas produtoras e diretoras Mirela Morgante e Maíra Tristão, a websérie conta com apoio da Lei Aldir Blanc. "Desenvolvemos esse projeto motivadas a entender como as mulheres de diferentes etnias, classes sociais, idades e formas de ser, criam dinâmicas próprias para viver em meio a uma sociedade predominantemente masculina", afirmou Mirela.
Na primeira temporada, lançada em outubro do ano passado, a websérie deu destaque a três comunidades tradicionais do norte capixaba: a Aldeia Boa Esperança, em Aracruz, a comunidade de Linharinho, no Território Quilombola do Sapê do Norte, entre Conceição da Barra e São Mateus, e a comunidade pomerana de Córrego Palmital, em Pancas.
*Com informações da assessoria

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