Cotidiano feminino em comunidades capixabas é destaque em websérie

Bastidores da 2ª temporada da websérie "Ser Mulher". Entrevista com as desfiadeiras de siri, da Ilha das Caieiras, em Vitória

Comandado pelas produtoras e diretoras Mirela Morgante e Maíra Tristão, a websérie conta com apoio da Lei Aldir Blanc. "Desenvolvemos esse projeto motivadas a entender como as mulheres de diferentes etnias, classes sociais, idades e formas de ser, criam dinâmicas próprias para viver em meio a uma sociedade predominantemente masculina", afirmou Mirela.

Na primeira temporada, lançada em outubro do ano passado, a websérie deu destaque a três comunidades tradicionais do norte capixaba: a Aldeia Boa Esperança, em Aracruz, a comunidade de Linharinho, no Território Quilombola do Sapê do Norte, entre Conceição da Barra e São Mateus, e a comunidade pomerana de Córrego Palmital, em Pancas.