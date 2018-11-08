Convento recebe exposição que conta história de santos católicos

09/11/2018 - Convento da Penha recebe exposição Santos Leigos que conta a história de santos e santas da Igreja Católica Crédito: Cristian Oliveira/Convento

Até o dia 25 deste mês, quem passar pelo Convento da Penha, em Vila Velha, pode conhecer mais a fundo a história de vida dos santos da Igreja Católica. "Santos Leitos" como é chamada a exposição, brinda o Jubileu de Prata da Comunidade de Vida e Aliança Epifania com o tema "Sede santos porque Eu sou santo".

De acordo com Maria Amélia, missionária consagrada da Comunidade Epifania, as pessoas que visitarem a exposição vão conhecer o verdadeiro exemplo de amor e a total entrega dos santos e santas.

A exposição é uma oportunidade para que as pessoas conheçam a vida dos santos, que se doaram no magistério da Igreja, na missão de evangelizar e ajudam as pessoas a compreenderem o cotidiano da vida Maria Amélia, missionária

A exposição foi organizada para que a espiritualidade das figuras fosse retratada de forma a mostrar o quanto elas transformavam sua felicidade ajudando o próximo. Dentre os objetivos do evento estão: falar da santidade, tornar os santos padroeiros das comunidades capixabas mais conhecidos e divulgar a vida de santos e santas.

SERVIÇO

Exposição Santos Leigos

Tema: Sede santos porque Eu sou santo

Onde: Sala de Exposições do Convento da Penha (R. Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha)

Quando: de 7 a 25 de novembro, das 8h às 12h e das 12h30 às 16h30

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 3329-0420