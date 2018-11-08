Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Religiosidade

Convento recebe exposição que conta história de santos católicos

Entrada para ver a mostra, que fica em cartaz até o dia 25 deste mês, é gratuita

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:50
09/11/2018 - Convento da Penha recebe exposição Santos Leigos que conta a história de santos e santas da Igreja Católica Crédito: Cristian Oliveira/Convento
Até o dia 25 deste mês, quem passar pelo Convento da Penha, em Vila Velha, pode conhecer mais a fundo a história de vida dos santos da Igreja Católica. "Santos Leitos" como é chamada a exposição, brinda o Jubileu de Prata da Comunidade de Vida e Aliança Epifania com o tema "Sede santos porque Eu sou santo".
De acordo com Maria Amélia, missionária consagrada da Comunidade Epifania, as pessoas que visitarem a exposição vão conhecer o verdadeiro exemplo de amor e a total entrega dos santos e santas.
A exposição é uma oportunidade para que as pessoas conheçam a vida dos santos, que se doaram no magistério da Igreja, na missão de evangelizar e ajudam as pessoas a compreenderem o cotidiano da vida
Maria Amélia, missionária
A exposição foi organizada para que a espiritualidade das figuras fosse retratada de forma a mostrar o quanto elas transformavam sua felicidade ajudando o próximo. Dentre os objetivos do evento estão: falar da santidade, tornar os santos padroeiros das comunidades capixabas mais conhecidos e divulgar a vida de santos e santas.
SERVIÇO
Exposição Santos Leigos
Tema: Sede santos porque Eu sou santo
Onde: Sala de Exposições do Convento da Penha (R. Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha)
Quando: de 7 a 25 de novembro, das 8h às 12h e das 12h30 às 16h30
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3329-0420
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados