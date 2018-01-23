Conheça os indicados ao Oscar 2018

A Academia de Hollywood, com os atores Tiffany Haddish e Andy Serkis, anunciou nesta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2018. Veja abaixo a lista de concorrentes.
Jimmy Kimmel apresentará o prêmio, pela segunda vez seguida. A 90.ª edição do Oscar será no dia 4 de março.
Lista de indicados ao Oscar 2018
Melhor filme
Me Chame Pelo Seu Nome
O Destino de uma Nação
Dunkirk
Corra!
Lady Bird - A Hora de Voar
Trama Fantasma
The Post - A Guerra Secreta
A Forma da Água
Três Anúncios para um Crime
Diretor
Dunkirk (Christopher Nolan)
Corra! (Jordan Peele)
Lady Bird (Greta Gerwig)
Trama Fantasma (Paul Thomas Anderson)
A Forma da Água (Guillermo del Toro)
Melhor filme estrangeiro
O Insulto
Uma Mulher Fantástica
Loveless
Corpo e Alma
The Square A Arte da Discórdia
Melhor atriz
Sally Hawkins
Frances McDormand
Margot Robbie
Saoirse Ronan
Meryl Streep
Melhor Ator
Timothee Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome)
Daniel Day Lewis (A Trama Fantasma)
Daniel Kaluuya (Corra!)
Gary Oldman (O Destino de Uma Nação!)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)
Atriz coadjuvante
Mary J. Blige (Mudbound)
Allison Janey (Eu, Tonya)
Lesley Manville (A Trama Fantasma)
Laurie Metcalf (Lady Bird)
Octavia Spencer (A Forma da Água)
Ator coadjuvante
Willem Dafoe (Projeto Flórida)
Woody Harrelson (Três Anúncios Para Um Crime)
Richard Jenkins (A Forma da Água)
Christopher Plummer (Todo Dinheiro do Mundo)
Sam Rockwell (Três Anúncios para um Crime)
Melhor fotografia
Blade Runner
A Forma da Água
Mudbound
Dunkirk
O Destino de uma Nação
Melhor roteiro original
Doentes de Amor
Corra!
Lady Bird
A Forma da Água
Três Anúncios para um Crime
Melhor roteiro adaptado
Me Chame Pelo Seu Nome
Artista do Desastre
Logan
A Grande Jogada
Mudbound
Animação
O Poderoso Chefinho
Viva: A Vida é uma Festa
O Touro Ferdinando
Com Amor, Van Gogh
The Breadwinner
Animação (Curta Metragem)
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes
Dear Basketball
Garden Party
Documentário
Os Últimos Homens em Aleppo
Strong Island
Documentário (Curta-metragem)
Melhor canção original
Mystery of Love (Me Chame Pelo Seu Nome)
Remember Me
Stand Up Beside Me
This is Me (O Último Showman)
Maquiagem e Cabelo
O Destino de uma Nação
Victoria e Abdul
Extraordinário
Montagem
Baby Driver
Dunkirk
Eu, Tonya
A Forma da Água
Três Anúncios para um Crime
Curta-metragem
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmet
The Silent Child
Watu Wote / All of Us
DeKalb Elementary
Efeitos Visuais
Blade Runner 2049
Guardiões da Galáxia Vol. 2
Kong: A Ilha da Caveira
Planeta dos Macacos: A Guerra
Star Wars: Os Últimos Jedi
Edição de Som
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
A Forma da Água
Star Wars: Os Últimos Jedi
Mixagem de Som
Baby Driver
Star Wars: Os Últimos Jedi
Dunkirk
A Forma da Água
Blade Runner 2049
Trilha Sonora
Dunkirk
A Forma da Água
Star Wars: Os Últimos Jedi
A Trama Fantasma
Três Anúncios para um Crime
Direção de arte
A Forma da Água
Dunkirk
A Bela e a Fera
Blade Runner 2049
Destino de uma Nação
Figurino
A Bela e a Fera
O Destino de uma Nação
A Trama Fantasma
A Forma da Água
Vitória e Abdul