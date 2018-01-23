Conheça os indicados ao Oscar 2018

A Academia de Hollywood, com os atores Tiffany Haddish e Andy Serkis, anunciou nesta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2018. Veja abaixo a lista de concorrentes.

Jimmy Kimmel apresentará o prêmio, pela segunda vez seguida. A 90.ª edição do Oscar será no dia 4 de março.

Lista de indicados ao Oscar 2018

Melhor filme

Me Chame Pelo Seu Nome

O Destino de uma Nação

Dunkirk

Corra!

Lady Bird - A Hora de Voar

Trama Fantasma

The Post - A Guerra Secreta

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Diretor

Dunkirk (Christopher Nolan)

Corra! (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

Trama Fantasma (Paul Thomas Anderson)

A Forma da Água (Guillermo del Toro)

Melhor filme estrangeiro

O Insulto

Uma Mulher Fantástica

Loveless

Corpo e Alma

The Square  A Arte da Discórdia

Melhor atriz

Sally Hawkins

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

Melhor Ator

Timothee Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome)

Daniel Day Lewis (A Trama Fantasma)

Daniel Kaluuya (Corra!)

Gary Oldman (O Destino de Uma Nação!)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

Atriz coadjuvante

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janey (Eu, Tonya)

Lesley Manville (A Trama Fantasma)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (A Forma da Água)

Ator coadjuvante

Willem Dafoe (Projeto Flórida)

Woody Harrelson (Três Anúncios Para Um Crime)

Richard Jenkins (A Forma da Água)

Christopher Plummer (Todo Dinheiro do Mundo)

Sam Rockwell (Três Anúncios para um Crime)

Melhor fotografia

Blade Runner

A Forma da Água

Mudbound

Dunkirk

O Destino de uma Nação

Melhor roteiro original

Doentes de Amor

Corra!

Lady Bird

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Melhor roteiro adaptado

Me Chame Pelo Seu Nome

Artista do Desastre

Logan

A Grande Jogada

Mudbound

Animação

O Poderoso Chefinho

Viva: A Vida é uma Festa

O Touro Ferdinando

Com Amor, Van Gogh

The Breadwinner

Animação (Curta Metragem)

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Dear Basketball

Garden Party

Documentário

Os Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Documentário (Curta-metragem)

Melhor canção original

Mystery of Love (Me Chame Pelo Seu Nome)

Remember Me

Stand Up Beside Me

This is Me (O Último Showman)

Maquiagem e Cabelo

O Destino de uma Nação

Victoria e Abdul

Extraordinário

Montagem

Baby Driver

Dunkirk

Eu, Tonya

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Curta-metragem

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

DeKalb Elementary

Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Kong: A Ilha da Caveira

Planeta dos Macacos: A Guerra

Star Wars: Os Últimos Jedi

Edição de Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Mixagem de Som

Baby Driver

Star Wars: Os Últimos Jedi

Dunkirk

A Forma da Água

Blade Runner 2049

Trilha Sonora

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

A Trama Fantasma

Três Anúncios para um Crime

Direção de arte

A Forma da Água

Dunkirk

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

Destino de uma Nação

Figurino

A Bela e a Fera

O Destino de uma Nação

A Trama Fantasma

A Forma da Água