Home
>
Cultura
>
Conheça (e cante!) os sambas das escolas do Carnaval de Vitória 2019

Conheça (e cante!) os sambas das escolas do Carnaval de Vitória 2019

O Gazeta Online reuniu as letras que as escolas do Grupo de Acesso e Especial vão apresentar no Sambão do Povo