Confira os filmes que vão disputar o Festival de Cinema de Santa Teresa

O FECSTA Festival de Cinema de Santa Teresa anuncia a lista dos filmes classificados para serem exibidos na Mostra Competitiva. Eles vão concorrer nas seguintes categorias: Ficção, Animação, Documentário, Híbrido e Filmes Ambientais. Também foram selecionados as obras para a Mostra Frenética.
"Devido ao grande número de filmes bons que nos foram enviados, sofremos na hora da decisão e belas obras ficaram de fora. Conseguir tirar 35 de 367 não é tarefa fácil. Optamos por filmes que, além de entretenimento e poesia, tenham também reflexão, denúncia e revolução", diz a organição do evento, em comunicado.
O festval será realizado entre 16 e 18 de agosto de 2018, na praça Duque de Caxias, na sede do município, com entrada franca. A mostra frenética será realizada em sessão fechada. Confira os selecionados:
MOSTRA LIVRE - FILMES CAPIXABAS
Ficção
O Projeto de meu pai Rosaria
Minhas Horas com Camomila Tati Rabelo e Rod Linhales
Documentários
Rio de Lagrimas Secas - Saskia Sá
Vovô Faz 100 Anos Janine Correa
Labor Thiago Moulin
Minha Avó é Uma Fotografia Monica Nitz
MOSTRA LIVRE - FILMES NACIONAIS
Ficção
A luta - Bruno Bennec - MG
Destino Moisés Pantolfi SP
Relicarium - Willian de Oliveira PR
Cana - Giovani Simoneti Beloto SP
URsortudo Januário Jr. DF
Batom vermelho Luiz Campos SP
Astronauta Theo Tajes RS
Juba Severino Neto e Rafael de carvalho MT
Documentários
Quem Luta Ocupa Juliana Torquato - RS
Carroça 21 - Gustavo Pena - SP
Close - Rosane Gurgel -CE
Do Corpo Da Terra Julia Mariano RJ
Filhos de Guerreiros - Sofia Amaral -SP
Os insenicos Rafaela Uchoa BA
Esperando Fidel Bruno Miranda - SP
MOSTRA FRENÉTICA
Capixabas
Divina Luz Ricardo Sá
Pão de rosas Daniela Camila
A Própria Cauda - Virginia Jorge
A "Hidra" de Pilares - Lucas Bonini ´
Nacionais
O Mar de Helena - Lucas Vasconcelos - RJ
A Cidade das Meninas Paola Favaro SP
Diamante, o bailarina Pedro Jorge SP
Tendência - Jonathan Costa - DF
O Bosque dos Sonâmbulos Matheus Marchetti SP
O Forasteiro Diogo Cronemberger PI
Deuteronomio Érico Luz SP
A Rua Das Casas Surdas - Gabriel Mayer e Flávio Costa RS
Ferida - DANDI QUEIROZ - SP
O Mundo É um Moinho Rubens Takamine RJ
SERVIÇO
1º Festival de Cinema de Santa Teresa
Quando: de 16 a 18 de agosto de 2018
Onde: Na Praça Duque de Caxias e no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa