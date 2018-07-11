Confira os filmes que vão disputar o Festival de Cinema de Santa Teresa

O filme "URsortudo", de Januário Jr., está entre os selecionados para o Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Reprodução

O FECSTA  Festival de Cinema de Santa Teresa anuncia a lista dos filmes classificados para serem exibidos na Mostra Competitiva. Eles vão concorrer nas seguintes categorias: Ficção, Animação, Documentário, Híbrido e Filmes Ambientais. Também foram selecionados as obras para a Mostra Frenética.

"Devido ao grande número de filmes bons que nos foram enviados, sofremos na hora da decisão e belas obras ficaram de fora. Conseguir tirar 35 de 367 não é tarefa fácil. Optamos por filmes que, além de entretenimento e poesia, tenham também reflexão, denúncia e revolução", diz a organição do evento, em comunicado.

O festval será realizado entre 16 e 18 de agosto de 2018, na praça Duque de Caxias, na sede do município, com entrada franca. A mostra frenética será realizada em sessão fechada. Confira os selecionados:

MOSTRA LIVRE - FILMES CAPIXABAS

Ficção

O Projeto de meu pai  Rosaria

Minhas Horas com Camomila Tati Rabelo e Rod Linhales

Documentários

Rio de Lagrimas Secas - Saskia Sá

Vovô Faz 100 Anos  Janine Correa





Labor  Thiago Moulin





Minha Avó é Uma Fotografia  Monica Nitz

MOSTRA LIVRE - FILMES NACIONAIS

Ficção

A luta - Bruno Bennec - MG





Destino Moisés Pantolfi  SP





Relicarium - Willian de Oliveira  PR





Cana - Giovani Simoneti Beloto SP





URsortudo  Januário Jr.  DF





Batom vermelho  Luiz Campos  SP





Astronauta  Theo Tajes  RS





Juba  Severino Neto e Rafael de carvalho  MT

Documentários

Quem Luta Ocupa  Juliana Torquato - RS





Carroça 21 - Gustavo Pena - SP





Close - Rosane Gurgel -CE





Do Corpo Da Terra  Julia Mariano  RJ





Filhos de Guerreiros - Sofia Amaral -SP





Os insenicos  Rafaela Uchoa  BA





Esperando Fidel  Bruno Miranda - SP

MOSTRA FRENÉTICA

Capixabas

Divina Luz  Ricardo Sá





Pão de rosas  Daniela Camila





A Própria Cauda - Virginia Jorge





A "Hidra" de Pilares - Lucas Bonini ´

Nacionais

O Mar de Helena - Lucas Vasconcelos - RJ





A Cidade das Meninas  Paola Favaro  SP





Diamante, o bailarina  Pedro Jorge  SP





Tendência - Jonathan Costa - DF





O Bosque dos Sonâmbulos  Matheus Marchetti  SP





O Forasteiro  Diogo Cronemberger  PI





Deuteronomio  Érico Luz  SP





A Rua Das Casas Surdas - Gabriel Mayer e Flávio Costa  RS





Ferida - DANDI QUEIROZ - SP





O Mundo É um Moinho  Rubens Takamine  RJ

SERVIÇO

1º Festival de Cinema de Santa Teresa

Quando: de 16 a 18 de agosto de 2018

Onde: Na Praça Duque de Caxias e no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa