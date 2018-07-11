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CINEMA

Confira os filmes que vão disputar o Festival de Cinema de Santa Teresa

O festval será realizado entre 16 e 18 de agosto de 2018, na praça Duque de Caxias

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 20:01
O filme "URsortudo", de Januário Jr., está entre os selecionados para o Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Reprodução
O FECSTA  Festival de Cinema de Santa Teresa anuncia a lista dos filmes classificados para serem exibidos na Mostra Competitiva. Eles vão concorrer nas seguintes categorias: Ficção, Animação, Documentário, Híbrido e Filmes Ambientais. Também foram selecionados as obras para a Mostra Frenética.
"Devido ao grande número de filmes bons que nos foram enviados, sofremos na hora da decisão e belas obras ficaram de fora. Conseguir tirar 35 de 367 não é tarefa fácil. Optamos por filmes que, além de entretenimento e poesia, tenham também reflexão, denúncia e revolução", diz a organição do evento, em comunicado.
O festval será realizado entre 16 e 18 de agosto de 2018, na praça Duque de Caxias, na sede do município, com entrada franca. A mostra frenética será realizada em sessão fechada. Confira os selecionados:
MOSTRA LIVRE - FILMES CAPIXABAS
Ficção
O Projeto de meu pai  Rosaria
Minhas Horas com Camomila Tati Rabelo e Rod Linhales
Documentários
Rio de Lagrimas Secas - Saskia Sá
Vovô Faz 100 Anos  Janine Correa
 
Labor  Thiago Moulin
 
Minha Avó é Uma Fotografia  Monica Nitz
MOSTRA LIVRE - FILMES NACIONAIS
Ficção
A luta - Bruno Bennec - MG
 
Destino Moisés Pantolfi  SP
 
Relicarium - Willian de Oliveira  PR
 
Cana - Giovani Simoneti Beloto SP
 
URsortudo  Januário Jr.  DF
 
Batom vermelho  Luiz Campos  SP
 
Astronauta  Theo Tajes  RS
 
Juba  Severino Neto e Rafael de carvalho  MT
Documentários
Quem Luta Ocupa  Juliana Torquato - RS
 
Carroça 21 - Gustavo Pena - SP
 
Close - Rosane Gurgel -CE
 
Do Corpo Da Terra  Julia Mariano  RJ
 
Filhos de Guerreiros - Sofia Amaral -SP
 
Os insenicos  Rafaela Uchoa  BA
 
Esperando Fidel  Bruno Miranda - SP
MOSTRA FRENÉTICA
Capixabas
Divina Luz  Ricardo Sá
 
Pão de rosas  Daniela Camila
 
A Própria Cauda - Virginia Jorge
 
A "Hidra" de Pilares - Lucas Bonini ´
Nacionais
O Mar de Helena - Lucas Vasconcelos - RJ
 
A Cidade das Meninas  Paola Favaro  SP
 
Diamante, o bailarina  Pedro Jorge  SP
 
Tendência - Jonathan Costa - DF
 
O Bosque dos Sonâmbulos  Matheus Marchetti  SP
 
O Forasteiro  Diogo Cronemberger  PI
 
Deuteronomio  Érico Luz  SP
 
A Rua Das Casas Surdas - Gabriel Mayer e Flávio Costa  RS
 
Ferida - DANDI QUEIROZ - SP
 
O Mundo É um Moinho  Rubens Takamine  RJ
SERVIÇO
1º Festival de Cinema de Santa Teresa
Quando: de 16 a 18 de agosto de 2018
Onde: Na Praça Duque de Caxias e no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa
 

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