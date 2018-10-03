Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 4 a 10 de outubro

Doctor Who Crédito: BBC

Especial

Especial Doctor Who

(Reino Unido, 2018, 100 min). Ficção. Direção: Jamie Childs. Com Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Tosin Cole.

Sinopse: Numa cidade de South Yorkshire, as vidas de Ryan Sinclair, Yasmin Khan e Graham OBrien mudarão para sempre quando uma mulher misteriosa, que não consegue se lembrar do próprio nome, cai do céu. Será que eles vão acreditar no que ela diz? Será que ela vai poder desvendar os estranhos acontecimentos que estão ocorrendo na cidade?

Cinemark Vitória, sala 8 (somente domingo): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 17h, 19h30.

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito

(Despicable Me, EUA, 2010, 95 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin.

Cinemark Vítória, sala 5 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 11h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h.

Estreias

31/07/2018 - A Sony divulgou um novo trailer de 'Venom', que vai contar a história do homônimo arqui-inimigo do Homem-Aranha Crédito: Reprodução de cena do trailer de ENTITY_apos_ENTITYVenomENTITY_apos_ENTITY/Columbia Pictures

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h10, 18h20, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h40, 21h. Sala 3 (3D): 20h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h40, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h50, 20h50. Sala 2 (3D/dub.): 14h10, 16h20, 18h30, 20h40. Sala 4 (dub.): 14h20, 18h20.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h30, 17h, 19h30, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h10, 17h25 (dub.), 19h40, 21h55 (dub.). Sala 3: 14h30 (dub.), 16h45, 19h (dub.), 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 2: 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h. Sala 3: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 7: 18h (dub.), 20h30.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 16h50, 19h30. Sala 4: 19h (dub.), 21h40. Sala 5 (3D): 17h40 (dub.), 20h20. Sala 6 (3D): 13h (dub.), 15h40 (dub.), 18h20, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 19h (dub.), 21h10. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h10. Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 17h40, 20h20. Sala 4 (dub.): 16h50, 19h30. Sala 8 (3D): 19h (dub.), 21h40.

Juliet Nua e Crua Crédito: Diamond Films

Juliet Nua e Crua

(Juliet, Naked, EUA, Reino Unido, 2018, 105 min). Romance. Direção: Jesse Peretz. Com Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd.

Sinopse: Annie está presa em um relacionamento de longa data com Duncan, fã obsessivo do obscuro roqueiro Tucker Crowe. Sua idolatria é tamanha que ele chega a ser mais dedicado ao ídolo do que à própria namorada, com quem vive junto há anos. Quando surge uma demo acústica de Tucker, que foi hit há 25 anos e nunca fez um segundo álbum, Annie é extremamente crítica ao material, enquanto Duncan imediatamente o venera. Após publicar um comentário negativo no site dedicado ao cantor, o próprio Tucker entra em contato com Annie, através de um e-mail onde diz que concorda totalmente com o que ela disse.

Cine Jardins, sala 1: 17h40, 21h15.

o futuro adiante Crédito: Supo Mungam Films

O Futuro Adiante

(El futuro que viene, Argentina, 2018, 84 min). Drama. Direção: Constanza Novick. Com Pilar Gamboa, Dolores Fonzi, José Maria Yazpik. Florencia e Romina, uma história de amizade que resiste ao tempo.

Sinopse: Desde o primeiro amor até o primeiro divórcio, com desentendimentos e desafetos, as amigas atravessam diferentes etapas da vida juntas.

Cine Jardins, sala 1: 19h40.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

Uma Noite de 12 Anos

(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018, 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort.

Sinopse: 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Em Cartaz

Um Pequeno Favor Crédito: PARIS FILMES

Um Pequeno Favor

(A Simple Favor, EUA, 2018, 118 min). Policial/suspense. Direção: Paul Feig. Com Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding.

Sinopse: Stephanie é uma jovem mãe que divide o tempo entre a criação do filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga Emily desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do ocorrido.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h25.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h55, 19h35, 22h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 21h50.

Gravação do filme "Sansão" Crédito: Divulgação

Sansão

(Samson, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Bruce MacDonald, Gabriel Sabloff. Com Taylor James, Caitlin Leahy, Jackson Rathbone.

Sinopse: Sansão é um homem com uma força sobrenatural que recebeu um chamado divino para libertar seu povo da escravidão. Quando ele perde seu amor para um cruel príncipe filisteu, o jovem hebreu parte em uma jornada para defender seu povo, sacrificando o que for preciso para vingar seu amor, seu povo e seu Deus.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 14h45.

Filme A Primeira Noite de Crime Crédito: Annette Brown/Divulgação

A Primeira Noite de Crime

(The First Purge, EUA, 2018, 98 min). Terror. Direção: Gerard McMurray. Com Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade. Quando um novo partido político, o New Founding Fathers of America, ascende, é anunciado um novo experimento social. São 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas como estímulo, 5.000 dólares é dado para quem fica na cidade, e mais prêmios para quem participa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 19h40, 22h.

Daniel de Oliveira vive o lutador em tela Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

10 Segundos para Vencer

(Brasil, 2018, 120 min). Drama/biografia. Direção: José Alvarenga Jr. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado, Ricardo Gelli.

Sinopse: Conhecido como "Galinho de Ouro", por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, Eder Jofre é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Nem a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo, conseguiu deter Eder, que se consagrou campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h45, 17h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h40, 16h10.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 22h10.

Cena do filme O Que de Verdade Importa Crédito: Divulgação

O Que de Verdade Importa

(The Healer, EUA, 2018, 113 min). Comédia. Direção: Paco Arango. Com Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García.

Sinopse: Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h25, 18h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 18h50, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h10, 19h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h40, 16h10.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 18h, 20h35 (exceto segunda).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h20, 19h15. Sala 7: 17h05 (exceto domingo).

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 15h55.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h20, 17h10, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h10, 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h, 19h. Sala 4 (dub.): 16h30, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h15 (somente sábado e domingo), 16h30. Sala 5 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h15, 17h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h50, 15h50, 17h50, 19h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h50, 17h, 19h10.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 15h50 (exceto segunda, terça e quarta), 18h10 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30 (somente segunda, terça e quarta). Sala 5 (3D/dub.): 13h05, 15h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 14h (exceto sábado e domingo), 14h05 (somente sábado e domingo), 16h30, 18h50, 21h15.





Cena do filme Os Invisíveis Crédito: PETER HARTWIG

Os Invisíveis

(The Invisibles, Alemanha, 2018, 110 min). Drama histórico. Direção: Claus Räfle. Com Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee.

Sinopse: Berlim, 1943. Com o regime nazista declarando oficialmente sua perseguição ao povo judeu, muitos deles tiveram que se tornar praticamente invisíveis. Quatro tiveram sucesso nesta tarefa: Hanni Lévy, de 17 anos e cabelos claros, Cioma Schönhaus, um falsificador de passaporte, Eugen Friede, engajado em um grupo de resistência e Ruth Arndt, que sonha em viver na América.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Cena do filme Marcha Cega Crédito: Divulgação

Marcha Cega

(Brasil, 2018, 88 min). Documentário. Direção: Gabriel Di Giacomo.

Sinopse: Durante as manifestações que ocorreram em São Paulo nos últimos anos, a Polícia Militar foi responsável por agredir violentamente, ferir e prender uma série de manifestantes. Através do uso excessivo de gás lacrimogêneo e outras técnicas duvidosas, a cidade transformou-se em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, foram consumidas pela violência derivada das forças policiais.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto domingo): 19h.

Cena do filme Coração de Cowboy Crédito: Divulgação

Coração de Cowboy

(Brasil, 2018, 120 min). Musical. Direção: Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton.

Sinopse: Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente segunda, terça e quarta): 13h15, 15h50. Sala 3: 14h10, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 19h45 (exceto domingo), 22h05 (somente domingo). Sala 8: 16h10.

Buscando... Crédito: SONY PICTURES

Buscando...

(Searching, EUA, 2018, 102 min). Suspense. Direção: Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing, Michelle La.

Sinopse: Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h55, 21h05.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h55 (somente quinta, sexta e sábado), 19h40 (somente domingo), 21h15 (exceto domingo), 22h15 (somente domingo).

22 Milhas Crédito: Diamond Films

22 Milhas

(Mile 22, EUA, 2018, 95 min). Ação. Direção: Peter Berg. Com Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais.

Sinopse: Depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultrassecreta, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h20.

Cate Blanchett e Jack Black estrelam "O Mistério do Relógio na Parede" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O Mistério do Relógio da Parede

( The House With a Clock in its Walls, EUA, 2018, 106 min). Fantasia. Direção: Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro.

Sinopse: Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 18h20.

Cena do filme Mulheres Divinas Crédito: Divulgação

Mulheres Divinas

(Die Göttliche Ordnung, Suiça, 2017, 96 min). Comédia. Direção: Petra Biondina Volpe. Com Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf.

Sinopse: Suíça, 1971. A jovem dona de casa Nora vive com seu marido e seus dois filhos numa pequena aldeia. Até então sua vida era tranquila e não tinha sido afetada com as grandes revoltas sociais e o movimento de 1968, mas, é aí que Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

FIlme "O Predador" Crédito: Kimberley French/Fox Films

O Predador

(The Predator, EUA, 2018, 107 min). Ação/ficção científica. Direção: Shane Black. Com Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key.

Sinopse: Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 20h20, 22h40 (somente sexta e sábado).

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h30.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears Crédito: Cinemark Brasil S.A.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2018, 90 min). Animação. Direção: Leon Ding. Com Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (somente domingo): 14h50.

A Freira Crédito: WARNER BROS.

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h20, 19h10, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 20h, 22h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 21h20. Sala 6 (dub.): 18h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 20h40 (exceto segunda, terça e quarta), 20h50 (somente segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 17h15.

Alfa Crédito: SONY PICTURES

Alfa

(Alpha, EUA, 2018, 96 min). Aventura/drama. Direção: Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe.

Sinopse: Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem de uma tribo precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h.

Crô em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô em Família

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles. Crodoalvo Valério, ou simplesmente

Sinopse: Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (Exceto Sábado e Domingo): 14h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h55, 16h50.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h30, 16h45.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h15, 15h30.

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h20.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h20, 15h40.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h10, 15h35. Sala 8: 13h55 (somente segunda, terça e quarta), 16h30 (exceto domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h50. Sala 7: 14h20, 22h20.

Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h30.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h10.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso.