Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 23 a 29 de maio

Estreias

12/03/2019 - O ator Will Smith, que interpreta o Gênio na versão live-action de 'Aladdin' Crédito: Divulgação/ Disney

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 15h45, 18h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40. Sala 4 (dub.): 15h, 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h30, 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 13h15, 16h15, 19h15, 22h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h (dub.), 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h (dub.), 18h30, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h (dub.), 15h30 (dub.), 18h10 (dub.), 20h50. Sala 3: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 7 (dub.): 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h10 (dub.), 16h (dub.), 18h50 (dub.), 21h40. Sala 4 (dub.): 13h40 (exceto terça), 14h05 (somente terça), 16h40 (exceto terça), 17h (somente terça), 19h25 (exceto terça), 22h15 (exceto terça). Sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h30, 15h30, 18h20, 21h10. Sala 8 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h10, 17h05, 20h05.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 16h30, 19h25 (exceto terça). Sala 5 (3D/dub.): 14h20, 17h20, 20h20. Sala 6 (3D): 13h10 (dub.), 16h (dub.), 18h50 (dub.), 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 18h50, 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h20.

Brightburn Crédito: Sony/ Divulgação

Brightburn - O Filho das Trevas

(Brightburn, EUA, 2019, 91 min). Terror. Direção: David Yarovesky. Com Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Dunn.

Sinopse: Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de se tornar um herói para a humanidade, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive, se tornando uma força obscura na Terra.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h40 9dub.), 15h30 (dub.), 19h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h05, 17h30 (dub.), 19h30, 21h30 (dub.).

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h25 (dub.), 15h45 (dub.), 18h05 (dub.), 20h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 15h35 (dub.), 17h50 (dub.), 20h10.

Hellboy Crédito: IMAGEM FILMES

Hellboy

(EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane.

Sinopse: Ao chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm, um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue, também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 18h40, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 17h, 19h45, 22h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h (dub.), 19h20 (dub.), 21h40.

Cine Unimed, sala 1: 18h40 (dub.), 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h40, 18h20, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h20 (dub.), 17h (dub.), 19h40, 22h25 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 4: 14h30 (somente terça), 15h40 (dub.) (exceto terça), 17h15 (somente terça), 21h15 (dub.) (exceto terça).

Os Papeis de Aspern Crédito: A2 Filmes/ Divulgação

Os Papéis de Aspern

(The Aspern Papers, EUA, 2019, 87 min). Drama. Direção: Julien Landais. Com Jonathan Rhys-Meyers, Vanessa Redgrave, Joely Richardson.

Sinopse: Na Veneza de 1885, Morton Vint é um ambicioso jovem escritor fascinado com o poeta Jeffrey Aspern. Sem ter certeza do que vai encontrar, ele decide ir atrás das cartas que Aspern escreveu para sua musa e amante Juliana Bordereau.

Cine Jardins, sala 1: 17h05, 21h15.

A Espiã Vermelha Crédito: California Filmes

A Espiã Vermelha

(Red Joan, Reino Unido, 2019, 102 min). Espionagem. Direção: Trevor Nunn. Com Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore.

Sinopse: Em 1938, a britânica Joan Stanley estudava física em Cambridge quando se apaixonou por um jovem comunista. Na mesma época, ela foi convocada pelo Comitê de Segurança Russo (KGB) para atuar como espiã do Governo de Stalin no Reino Unido. Depois de mais de cinquenta anos de serviço muito bem sucedidos, ela foi descoberta e presa pela Serviço de Inteligência Britânico (MI5).

Cine Jardins, sala 2: 15h20 (exceto sábado e domingo), 19h20 (exceto sexta).

Entardecer Crédito: California Filmes/ Divulgação





Entardecer

(Sunset, Hungria, França, 2019, 141 min). Drama. Direção: László Nemes. Com Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos.

Sinopse: Em 1913, durante o declínio do Império Austro-Húngaro, Irisz retorna à Budapeste, cidade em que nasceu, depois de anos vivendo em um orfanato. Ela pretende trabalhar na loja de chapéus que já pertenceu aos seus familiares, mas logo percebe que existe um novo dono no estabelecimento. Pior do que isso, Irisz descobre que o nome da família está manchado na cidade por razões que ela desconhece. A jovem desafia as regras locais para efetuar sua própria investigação.

Cine Jardins, sala 1: 14h30 (exceto sábado e domingo), 18h45.

Histórias Estranhas Crédito: Elo Company/ Divulgação

Histórias Estranhas

(Brasil, 2019, 75 min). Terror. Direção: Marcos DeBrito, Ricardo Ghiorzi, Rodrigo Brandão, Kapel Furman, Taísa Ennes Marques, Paulo Biscaia Filho, Claudio Ellovitch, Felipe Ferreira. Com Fernando Mantelli, Pitti Sgarbi, Carina Dias.

Sinopse: Uma coletânea de oito contos que apresentam as mais variadas abordagens do horror, do bizarro e do inexplicável, como bruxas, demônios e serial-killers. As histórias são: "Ninguém", "A Mão", "Mulher Ltda.", "No Trovão, na Chuva ou na Tempestade", "Os Enamorados", "Invisível", "Sete Minutos para a Meia-noite" e "Apóstolos".

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

John Wick 3: Parabellum Crédito: PARIS FILMES

John Wick 3 - Parabellum

(John Wick: Chapter 3 - Parabellum, EUA, 2019, 131 min). Ação. Direção: Chad Stahelski. Com Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane.

Sinopse: Após assassinar o chefe da máfia Santino D'Antonio no Hotel Continental, John Wick passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h20, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h15, 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10(dub.), 21h30.

Cinemagic Norte, sala 4: 17h20 (dub.), 21h40.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 15h20, 18h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10, 15h50, 18h30, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h50 (dub.), 19h05, 22h (dub.).

Cinemark Vitória, sala 2: 15h45 (dub.), 18h40, 21h50.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h20, 18h50.

A Grande Dama do Cinema Crédito: El cuento de las comadrejas

A Grande Dama do Cinema

(El cuento de las comadrejas, Argentina, Espanha, 2019, 123 min). Comédia. Direção: Juan José Campanella. Com Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez.

Sinopse: Formando um grupo improvável, uma antiga estrela do cinema mundial, um ator nos últimos dias de vida, um roteirista frustrado e um diretor peculiar, fazem de tudo para preservar o universo lúdico que criaram dentro de uma clássica mansão. Quando dois jovens chegam ao local e ameaçam botar tudo a perder, eles precisam tomar atitudes drásticas.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Cena do filme "Kardec", de Wagner Assis Crédito: Divulgação/Sony

Kardec

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros.

Sinopse: Biografia do educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido mais tarde como Allan Kardec. O filme narra a jornada de Kardec desde quando trabalhava como educador até quando iniciou o processo de codificação do espiritismo, incluindo a publicação de “O Livro dos Espíritos”.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h55.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h20, 16h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h50, 19h20.

Cine Unimed, sala 4: 15h40, 18h, 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 17h40. Sala 5: 15h10.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h25, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h, 22h20 (exceto terça). Sala 4 (exceto terça): 13h05.

UglyDolls Crédito: Diamond Films

UglyDolls

(EUA, 2019, 87 min). Musical. Direção: Kelly Asbury. Com Aline Wirley, João Côrtes, Rincón Sapiência.

Sinopse: Os UglyDolls Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead rumam ao Instituto da Perfeição com o desejo de serem amados mesmo sendo diferentes. Subvertendo a ideia do feio como um adjetivo negativo, a animação mostra que não é preciso ser perfeito para ser incrível.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h30.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 17h.

Trama aterrorizante tem cemitério como pano de fundo Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Cemitério Maldito

(Pet Sematary, EUA, 2019, 101 min). Terror. Direção: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Com Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow.

Sinopse: A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação - mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 15h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 21h40.

Pokémon: Detetive Pikachu Crédito: WARNER BROS.

Pokémon: Detetive Pikachu

(Pokémon Detective Pikachu, EUA, Japão, 2019, 105 min). Direção: Rob Letterman. Com Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton.

Sinopse: O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia... por enquanto.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h10, 16h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 12h50 (somente sábado e domingo), 15h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 15h20. Sala 6 (dub.): 13h25.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 14h, 18h55.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h50, 15h20, 18h, 20h30. Sala 8 (dub.) (exceto sábado e domingo): 13h50, 16h20, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Cena do filme O Último Lance Crédito: Divulgação

O Último Lance

(Tuntematon Mestari, Finlândia, 2019, 95 min). Drama. Direção: Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen, Pirjo Lonka, Amos Brotherus.

Sinopse: Olavi é um negociante de arte obcecado com trabalho que vem sendo deixado para trás com a modernização da indústria, que favorece cada vez mais grandes conglomerados. Quando o que pode ser um obscuro ícone de um pintor russo acaba em suas mãos, ele recebe a ajuda surpreendente de seu neto para recuperar suas finanças, o reaproximando de sua filha. Porém, ele sacrificaria tudo por esse último grande negócio?

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Poster de Vingadores: Ultimato Crédito: Disney/divulgação

Vingadores: Ultimato

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 181 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h, 17h20, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 20h45.

Cine São Matheus, sala 1 (dub.): 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h, 17h20, 20h45. Sala 4 (dub.): 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h45, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 16h, 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 20h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 20h. Sala 7 (dub.): 13h15, 16h50.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h50 (dub.), 17h40, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h25 (dub.), 18h15 (dub.), 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 18h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h15.

De Pernas pro Ar 3 Crédito: Divulgação

De Pernas pro Ar 3

(Brasil, 2019, 108 min). Comédia. Direção: Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia.

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h.

Superação - O Milagre da Fé Crédito: Fox Film do Brasil

Superação - O Milagre da Fé

(Breakthrough, EUA, 2019). Drama. Direção: Roxann Dawson. Com Chrissy Metz, Mike Colter, Topher Grace.

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h40.

06/02/2019 - Cena de 'Dumbo', novo filme da Disney com o diretor Tim Burton Crédito: Walt Disney Studios BR

Dumbo

(EUA, 2019, 112 min). Aventura. Direção: Tim Burton. Com Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton.

Sinopse: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

O Parque dos Sonhos Crédito: PARAMOUNT PICTURES

O Parque dos Sonhos

(Wonder Park, EUA, Espanha, 2019, 86 min). Animação. Com Lucas Veloso, Rafael Infante, Ken Hudson Campbell.

Sinopse: A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode deixar o lugar mágico de novo.