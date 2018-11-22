Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 22 a 28 de novembro

Especial

O Bebê de Rosemary Crédito: PARAMOUNT PICTURES





Clássicos Cinemark - O Bebê de Rosemary

(Rosemary's Baby, EUA, 1969, 136 min). Terror. Direção: Roman Polanski. Com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Sinopse: Um jovem casal, Rosemarey e Guy Woodhouse, se muda para um prédio habitado por estranhas pessoas, onde coisas bizarras acontecem. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê o seu marido se envolver com os vizinhos, uma seita de bruxas que quer que ela dê luz ao Filho das Trevas.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

O Chamado VS. O Grito Crédito: Cinépolis

Festival De Cinema de Terror Japonês

O Chamado (somente segunda); O Chamado 2 (somente terça); Kotodama: A Maldição (somente quarta); A Invocação (somente quinta); A Invocação 2 (somente sexta); O Chamado vs O Grito (somente sábado); O Chamado 3: O Início do Fim (somente domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 1: 21h.

Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação





Cantando com Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Venha cantar os maiores sucessos da banda Queen! Cinebiografia sobre o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, que nasceu na Tanzânia e se mudou para a Inglaterra durante a adolescência.

Cinemark Vitória, sala 4: 21h20.

Estreias

O Refém do Jogo Crédito: IMAGEM FILMES





O Refém do Jogo

(Final Score, EUA, 2018, 104 min). Ação. Direção: Scott Mann. Com Dave Bautista, Pierce Brosnan, Julian Cheung.

Sinopse: Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio lotado e mantém as pessoas oprimidas por meio da violência. É quando um homem, que durante anos serviu ao serviço militar, usará seus recursos com a ajuda de alguns militantes para salvar a todos.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h30, 21h15.

O Fantástico patinho Feio Crédito: Elo Company





O Fantástico Patinho Feio

(Brasil, 2018, 74 min). Documentário. Direção: Denilson Félix.

Sinopse: Nos anos 1960, quatro jovens de Brasília decidiram construir um carro para competir na segunda maior corrida do país, os 500 km de Brasília. Pilotando contra outros 33 veículos, a maioria de grandes marcas internacionais, eles largaram em último lugar mas conseguiram terminar a corrida na segunda posição.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h.

Rota Selvagem Crédito: scott patrick green

Rota Selvagem

(Lean On Pete, EUA, 2018, 120 min). Drama. Direção: Andrew Haigh. Com Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi.

Sinopse: Charley é um menino de 15 anos que vive com o pai solteiro em Portland, Oregon. Na procura pela tia desaparecida há muitos anos, Charley consegue um emprego de verão como treinador de cavalos e acaba fazendo amizade com um cavalo de corrida chamado Lean on Pete.

Cine Jardins, sala 2: 19h (exceto quarta).

Po Crédito: Cineart Filmes





Po

(A Boy Called Po, EUA, 2018, 95 min). Fantasia. Direção: John Asher. Com Christopher Gorham, Julian Feder, Sean Gunn.

Sinopse: Patrick, mais conhecido como Po, é uma criança com traços de autismo que sofre com o recente falecimento da mãe. Esta situação faz com que ele constantemente mergulhe em um mundo imaginário, onde é apenas um garoto sem preocupações rodeado por amigos. Quem tenta ajudá-lo a superar este momento é seu pai, David, que precisa se dividir entre a criação do filho e o trabalho, extremamente exigente.

Cine Jardins, sala 1: 19h10.

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h, 16h55, 18h50, 20h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h35.

De Repente uma Família Crédito: PARAMOUNT PICTURES

De Repente Uma Família

(Instant Family, EUA, 2018). Comédia. Comédia. Direção: Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner.

Sinopse: O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h50 (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 18h45 (somente domingo).

Cinemark Vitória, sala 8: 16h55 (somente sábado), 18h55 (somente domingo).

O Parque do Inferno Crédito: PARIS FILMES





O Parque do Inferno

(Hell Fest, EUA, 2018, 89 min). Terror. Direção: Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus.

Sinopse: Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões temático. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público alienado presente no local. Eles acreditam que tudo faz parte do "show", ignorando os pedidos de socorro dos jovens.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h50 (dub.), 19h, 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h30, 19h30, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h50, 22h.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h30 (dub.), 17h55, 20h25 (exceto terça).

Em Cartaz

"Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" Crédito: Warner/Divulgação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 15h15 (dub.), 18h (dub.), 20h45. Sala 3: 13h, 15h45, 18h30, 21h15. Sala 7: 17h30, 20h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h, 17h30, 20h. Sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h10, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h20, 16h (dub.), 21h20 (dub.), 18h40. Sala 3: 19h (dub.), 21h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 14h40 (somente sábado e domingo), 17h20, 20h.

Cine Unimed, sala 2 (3D): 14h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 17h20 (dub.), 20h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h20, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h45, 16h40, 19h30, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h40, 17h40, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 16h10, 19h20. Sala 3 (3D): 18h45, 21h45. Sala 5 (3D/dub.): 18h, 21h. Sala 6 (3D): 14h15, 17h15, 20h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h. Sala 2 (dub.): 18h50, 21h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1: 17h (somente sábado e domingo), 21h15.

O Grande Circo Místico Crédito: H2O Films





O Grande Circo Místico

(Brasil, Portugal, França, 2018, 104 min). Romance/ drama. Direção: Carlos Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes.

Sinopse: Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h. Sala 2: 13h35.

Museu Crédito: Supo Mungam Films





Museu

(Museo, México, 2018, 126 min). Comédia dramática. Direção: Alonso Ruizpalacios. Com Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro.

Sinopse: Na manhã do Natal de 1985, os estudantes Juan Núñez e Benjamín Wilson invadem o Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México para roubar 140 peças pré-hispânicas de suas vitrines, como a máscara do Rei Pakal. Ao perceberem a gravidade de suas ações, decidem fugir. Enquanto isso, a polícia não suspeita que os autores do crime poderiam ser jovens inexperientes que vivem nos subúrbios da classe média.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Entrevista com Deus Crédito: Cara Howe





Entrevista com Deus

(An Interview with God, EUA, 2018, 97 min). Direção: Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek.

Sinopse: Paul é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional através de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Operação Overlord Crédito: Paramount/Divulgação





Operação Overlord

(Overlord, EUA, 2018, 110 min). Terror/ ação. Direção: Julius Avery. Com Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk.

Sinopse: Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas, quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar, que está ocupado por nazistas.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 20h50.

Cinemark Vitória, sala 8: 21h30 (somente segunda, quarta e sexta).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

Millennium: A Garota na Teia de Aranha Crédito: SONY PICTURES

Millennium: A Garota na Teia de Aranha





(The Girl in the Spiders Web: A New Dragon Tattoo Story, EUA, 2018, 117 min). Suspense. Direção: Fede Alvarez. Com Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks.

Sinopse: A jovem hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist se vêem presos em uma rede de espiões, cibercriminosos e funcionários corruptos do governo.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h30, 20h45.

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h05, 17h20, 19h05, 20h50 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h05, 17h20, 19h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h30, 15h20, 17h10.

Cine Ritz Perin Center, sala 3 (3D/dub.): 16h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 16h, 18h20.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h30, 15h45. Sala 7 (dub.): 14h. Sala 8 (dub.): 16h50 (somente domingo), 17h45 (somente terça), 19h15 (somente segunda, quarta e sexta), 19h40 (somente sábado), 21h40 (somente domingo).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro





(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h45, 16h15.

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h20.

Cine Unimed, sala 4: 19h30 (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5: 15h, 17h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h40 (exceto terça e domingo), 15h20 (somente terça), 16h20 (somente domingo), 16h55 (somente segunda, quarta e sexta).

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody





(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 4: 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h40, 18h10, 20h40. Sala 2 (dub.): 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h50, 16h25, 19h, 21h35.

Cine Jardins, sala 1: 16h40, 21h05.

Cine Unimed, sala 1: 18h30 (dub.), 21h.

Cinemark Vitória, sala 4: 15h15, 18h15.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos





(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h30, 15h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30. Sala 1 (3D/dub.): 19h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 19h15.

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas





(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo).

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Jardins, sala 2: 16h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h20. Sala 8 (somente sábado): 22h10.

O Espetáculo infanto-juvenil "Tudo por um Pop Star'' inspirado no best-seller de Thalita Rebouças, estará nos palcos do Teatro Carlos Gomes, neste fim de semana Crédito: divulgação

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 15h30.

Cine Unimed, sala 4: 17h30 (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h20, 16h20.

Venom Crédito: Sony

Venom





(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 18h45 (exceto domingo), 21h20.

Cena da animao P-Pequeno Crédito: Divulgao





Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo). Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h50 (somente sábado e domingo).

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família





(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.