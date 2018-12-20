Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 20 a 26 de dezembro

Pré-Estreia

Bumblebee Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Bumblebee

(EUA, 2018, 114 min). Aventura. Direção: Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.

Sinopse: 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um fusca amarelo aos pedaços, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.) (somente terça e quarta): 14h30, 20h. Sala 3 (3D/dub.) (somente terça e quarta): 13h30 (exceto segunda), 16h, 18h30, 21h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h30 (somente quarta), 16h (somente terça e quarta), 18h30 (somente terça e quarta), 21h (somente terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 6 (3D) (somente terça): 18h15, 20h50. Sala 6 (3D) (somente quarta): 12h45 (dub.), 15h35 (dub.), 18h10, 20h45. Sala 8: 13h25 (dub.) (somente quarta), 16h05 (dub.) (somente terça), 19h15 (somente quarta), 22h (somente terça).

Vinha Vida em Marte Crédito: DOWNTOWN FILMES

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (somente terça e quarta): 14h, 16h40, 19h, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13 (somente quarta), 21h10 (somente terça e quarta). Sala 4: 13h25 (somente quarta), 15h40 (somente terça e quarta), 18h (somente terça e quarta), 20h10 (somente terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 3 (somente quarta): 14h15, 16h40, 19h05, 21h30. Sala 3 (somente terça): 17h20, 19h45, 22h10.

Estreias

O Retorno de Mary Poppins Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

O Retorno de Mary Poppins

(Mary Poppins Returns, EUA, 2018, 131 min). Comédia Musical. Direção: Rob Marshall. Com Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw.

Sinopse: Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h45, 18h15, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 3: 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.) (exceto terça e quarta): 13h15, 16h35 (exceto segunda), 19h20 (exceto segunda), 22h10 (exceto segunda). Sala 5 (somente sábado e domingo): 22h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (exceto segunda, terça e quarta): 13h10, 15h50 (dub.), 18h30 (dub.), 21h10. Sala 6: 21h20 (somente terça e quarta). Sala 6 (dub.): 13h10 (somente quarta), 15h50 (somente terça e quarta), 18h40 (somente terça e quarta).

Cine Unimed, sala 1 (dub.) (exceto terça e quarta): 16h, 18h30, 21h (somente segunda).

Cinemark Vitória, sala 1: 12h (dub.) (exceto terça), 14h50 (dub.) (exceto terça), 17h40 (exceto segunda), 20h30 (exceto segunda).

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto terça e quarta): 19h, 21h20.

O Beijo no Asfalto Crédito: Divulgação

O Beijo No Asfalto

(Brasil, 2017, 98min). Drama. Direção: Murilo Benício. Com Lázaro Ramos, Débora Falabella, Otávio Müller.

Sinopse: Baseado na peça homônima escrita por Nelson Rodrigues. Ao presenciar um atropelamento, Arandir, um bancário recém-casado, tenta socorrer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem tempo de realizar um último pedido: um beijo. Arandir beija o homem, mas seu ato é flagrado por seu sogro Aprígio e fotografado por Amado Ribeiro, um repórter policial sensacionalista.

Cine Metrópolis (somente quinta e sexta): 18h.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2  O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cine São Mateus, sala 1: 15h10, 17h.

Cine Jardins, sala 1 (exceto segunda): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 1: 15h10, 17h, 18h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h50, 16h40, 18h30, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h, 15h, 17h, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (exceto terça e quarta): 13h30, 15h30, 17h30 (exceto segunda), 19h40 (exceto segunda). Sala 4 (exceto terça e quarta): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h20, 16h20, (exceto segunda), 18h20 (exceto segunda). Sala 5 (somente terça e quarta): 13h15 (exceto segunda), 15h30, 17h30, 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (exceto terça e quarta): 16h45, 18h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (somente segunda): 15h. Sala 4 (somente segunda): 13h. Sala 5: 13h55 (exceto segunda, terça e quarta), 14h10 (somente quarta), 16h10 (exceto segunda, terça e quarta), 16h20 (somente terça e quarta), 18h20 (somente terça e quarta), 18h25 (somente quarta), 20h20 (somente terça e quarta), 20h40 (somente quarta).

Cine Unimed, sala 4 (exceto terça e quarta): 17h, 19h.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h (exceto terça), 16h20 (exceto segunda), 18h35 (exceto segunda), 20h55 (exceto segunda). Sala 7: 12h10 (exceto terça), 14h30 (exceto terça), 16h50 (exceto segunda), 19h20 (exceto segunda), 21h45 (exceto segunda).

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (exceto terça e quarta): 17h10, 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (exceto terça e quarta): 15h20, 17h.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 15h30, 17h30, 19h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto terça e quarta): 17h, 19h.

A Pé ele Não Vai Longe Crédito: Diamond Films

A Pé Ele Não Vai Longe

(Dont Worry, He Wont Get Far On Foot, EUA, 2018, 113 min). Drama. Direção: Gus Van Sant. Com Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara.

Sinopse: John Callahan é um homem conturbado que, bêbado, bate de carro e sofre um grave acidente. Tetraplégico, ele transforma sua vida, tornando-se um dos cartunistas mais improváveis, ácidos e perseverantes do mundo, usando as limitações físicas para desenvolver uma carreira artística com a ajuda de sua namorada e de um simpático padrinho.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Maria Callas: Em suas próprias palavras Crédito: IMOVISION

Maria Callas: Em Suas Próprias Palavras

(Maria by Callas, França, 2018, 119 min). Documentário. Direção: Tom Volf. Com Maria Callas, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini.

Sinopse: Maria Callas nasceu na cidade de Nova York em 1923, numa família de imigrantes gregos. Incentivada pela mãe a desenvolver dotes artísticos desde cedo, teve aulas de canto lírico com Elvira Hidalgo no Conservatório de Atenas e não tardou a ser reconhecida internacionalmente como a melhor cantora de ópera de todos os tempos. Através de entrevistas, imagens raras de arquivo, filmagens pessoais e cartas íntimas, a vida e a carreira da artista são reconstituídas.

Cine Jardins, sala 1 (exceto segunda): 16h50.

Em Cartaz

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 18h50, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h35, 17h25, 20h15. Sala 2 (3D/dub.): 14h50, 17h40, 20h30. Sala 4 (dub.): 17h55, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h45, 18h30 (dub.), 21h15. Sala 4: 13h30, 16h15 (dub.), 19h, 21h45 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 21h (exceto segunda, terça e quarta). Sala 2 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 13h, 16h, 19h (exceto segunda), 22h (exceto segunda). Sala 3 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, (exceto segunda), 21h (exceto segunda). Sala 4 (dub.): 20h20 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 2 (3D/dub.) (somente terça e quarta): 13h (somente segunda), 16h20, 19h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 15h20, 18h10, 21h (exceto segunda). Sala 3 (3D) (exceto terça e quarta): 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D) (exceto segunda, terça e quarta): 18h (dub.), 21h. Sala 2: 15h10 (dub.) (somente terça e quarta), 15h40 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 18h10 (somente terça e quarta), 18h35 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 3: 14h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 14h30 (dub.) (somente quarta), 17h (exceto segunda, terça e quarta), 17h30 (somente terça e quarta), 20h (exceto segunda, terça e quarta), 20h30 (somente terça e quarta). Sala 7 (dub.): 14h (somente quarta), 17h (somente terça e quarta), 17h30 (exceto segunda, terça e quarta), 20h (somente terça e quarta), 20h30 (exceto segundan terça e quarta). Sala 2 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 17h20, 20h20 (exceto segunda).

Cinemark Vitória, sala 3 (3D) (somente segunda): 15h25. Sala 3 (exceto segunda, terça e quarta): 17h50, 21h. Sala 5 (3D) (somente quarta): 11h55, 15h, 18h05, 21h25. Sala 5 (3D) (somente segunda): 13h. Sala 5 (3D) (somente terça): 18h, 21h10. Sala 5 (3D) (exceto segunda, terça e quarta): 17h15, 20h20. Sala 6 (3D/dub.) (somente segunda): 11h50, 14h55. Sala 6 (3D/dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 12h15 (exceto quinta e sexta), 15h20, 18h30, 21h40. Sala 8 (dub.): 16h05 (somente quarta), 18h40 (somente terça) 22h (somente quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 16h40, 19h10, 21h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.) (exceto terça e quarta): 18h45, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 15h50, 18h40, 21h30. Sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (exceto terça e quarta): 21h. Sala 3 (3D/dub.): 18h50, 21h30.

Colette Crédito: Diamond Films

Colette

(EUA, Reino Unido, 2018, 111 min). Drama. Direção: Wash Westmoreland. Com Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson.

Sinopse: Colette é uma romancista francesa que sofre com o seu casamento abusivo e com o seu parceiro que tenta ganhar créditos em cima de suas obras de maneira ilegal. Para superá-lo, ela emerge como uma grande escritora no seu país e, consequentemente, como uma candidata para o Prêmio Nobel em Literatura.

Cine Jardins, sala 2 (exceto segunda): 16h45, 21h15.

Filme "Infiltrado na Klan" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA, 2018, 135 min). Direção: Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.

Sinopse: Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

Cine Jardins, sala 2 (exceto segunda): 18h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (exceto segunda, terça e quarta): 13h.

"A Mata Negra", de Rodrigo Aragão, integra a lista da Mostra Competitiva de Longas Crédito: Pedro Medeiros/Divulgação

A Mata Negra

(Brasil, 2018, 98min). Terror. Direção: Rodrigo Aragão. Com Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro.

Sinopse: Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida  e a de todos ao seu redor  mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra.

Cine Metrópolis (somente quinta e sexta): 16h, 20h.

O chamado do Mal Crédito: Divulgação

O Chamado do Mal

(Malicious, EUA, 2017, 92 min). Terror/suspense. Direção: Michael Winnick. Com Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic.

Sinopse: Um professor universitário e sua esposa, que estão prestes a ter um bebê, serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas: eles liberam, involuntariamente, uma entidade maligna com pretenções perigosas.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (exceto segunda, terça e quarta): 20h45.

A Vida em Si Crédito: Divulgação

A Vida em Si

(Life Itself, EUA, 2018, 118 min). Romance. Direção: Dan Fogelman. Com Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening.

Sinopse: O relacionamento amoroso vivido por um casal, é contado através de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha e como diferentes pessoas acabam se conectando a ela através de um evento marcante.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto segunda, terça e quarta): 13h20.

Encantado Crédito: Divulgação

Encantado

(Charming, EUA, Canadá, 2018, 85 min). Animação/ comédia. Direção: Ross Venokur. Com Larissa Manoela, Leonardo Cidade, Demi Lovato.

Sinopse: Quando criança, o príncipe Felipe Encantado foi alvo da bruxa Morgana, que aplicou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres por ele se apaixonem assim que o veem. Com isso, ele não apenas salva como se torna noivo de três princesas em apuros: Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h25, 16h10.

Robin Hood 2018 Crédito: Divulgação/Lions Gate

Robin Hood: A Origem

(Robin Hood, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Otto Bathurst. Com Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.

Sinopse: A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 21h30. Sala 6 (exceto segunda, terça e quarta): 15h20.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto segunda, terça e quarta): 19h.

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro Crédito: Galeria Distribuidora

Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro

(Brasil, 2018). Comédia/ terror. Direção: Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto.

Sinopse: Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos. Trata-se do espírito de uma mulher de cabelos claros que morreu de modo desconhecido e que assombra os banheiros das escolas de todo o país: a loura do banheiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (somente segunda): 16h.

Cinemark Vitória, sala 3 (exceto segunda, terça e quarta): 13h25, 15h35. Sala 3 (somente segunda): 13h10. Sala 8: 15h55 (somente segunda), 16h40 (exceto segunda, terça e quarta).

O Quebra-cabeça Crédito: SONY PICTURES

O Quebra-Cabeça

(Puzzle, EUA, 2018, 103 min). Drama. Direção: Marc Turtletaub. Com Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan.

Sinopse: Agnes é uma mãe suburbana na casa dos 40 anos que tem todo o seu tempo consumido e dedicado ao cuidado dos homens da sua família. Quando ela descobre o dom de montar quebra-cabeças, seu mundo muda completamente e, escondida dos parentes, ela passa a se preparar para uma competição fazendo dupla com um excêntrico especialista no assunto.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 18h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 16h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h40.

Sequestro Relâmpago Crédito: Pagu Pictures

Sequestro Relâmpago

(Brasil, 2018, 79 min). Drama. Direção: Tata Amaral. Com Marina Ruy Barbosa, Sidney Santiago, Daniel Rocha.

Sinopse: Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntam para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anso que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontram o primeiro caixa eletrônico às 22h, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa-eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado pro outro pela noite, decidindo o que fazer com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (somente segunda): 13h30. Sala 6 (exceto segunda, terça e quarta): 13h20.

"Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" Crédito: Warner/Divulgação

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (exceto segunda, terça e quarta): 17h50

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 20h40

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto segunda, terça e quarta): 22h15

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cine Jardins, sala 2 (exceto segunda): 15h

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.) (exceto terça e quarta): 16h20

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 16h

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h30 (somente segunda)

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h40 (exceto segunda, terça e quarta), 14h (somente segunda).

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 1 (exceto segunda): 21h10

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (exceto segunda, terça e quarta): 20h50

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto segunda, terça e quarta): 21h50

Tudo Por Um PopStar Crédito: DOWNTOWN FILMES

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia. A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (somente segunda): 14h30. Sala 7 (exceto segunda, terça e quarta): 13h30, 15h30

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.