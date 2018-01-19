Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 18 a 24 de janeiro

Estreias

Sobrenatural: A Última Chave, filme Crédito: Divulgação

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA, 2018, 103 min). Terror. Direção: Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson. Neste quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h10 (dub), 16h30 (dub), 18h50 (dub), 21h20

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h

Cine Unimed, sala 1: 17h15(dub), 19h15 (dub), 21h15

Cinesercla Monteserrat, sala 4 (dub): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h50, 18h50, 20h50

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h10 (dub), 19h30 (dub), 21h40

Cinemark Vitória, sala 3: 13h30 (dub), 16h10 (dub), 18h50 (dub), 21:30

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h30 (dub), 19h30 (dub), 21h30

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h

Cinesystem Vila Velha, sala 3: 14h50 (dub), 17h10 (dub), 19h30 (dub), 21h50 (dub/qua leg)

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 19h, 21h. Sala 4 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Gaby Estrella - o Filme Crédito: Divulgação

Gaby Estrella - O Filme

(Brasil, 2018, 94 min). Comédia , Família. Direção: Claudio Boeckel. Com Maitê Padilha, Bárbara Maia, Luiza Prochet. Depois do grande sucesso no mundo da música, a adolescente Gaby Estrella começa a sofrer com a concorrência de um novo ídolo teen, Natasha. Para voltar às paradas de sucesso, ela precisa voltar às suas origens, na cidade do interior Vale Mirim.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h35, 16h35

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h50, 19h40, 21h30

Cinemark Vitória, sala 4: 12h, 14h20, 16h40

Correndo Atrás de um Pai, filme Crédito: Divulgação

Correndo Atrás de um Pai

(Father Figures, EUA, 2017, 113 min) Comédia. Direção: Lawrence Sher. Com Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons. Quando descobrem que sua mãe está mentindo para eles sobre o susposto falecimento de seu pai biológico, dois irmãos decidem pegar a estrada para procurar o senhor e reparar o feito do passado.

Cinemark Vitória, sala 4: 19h(dub), 21h50

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h. Sala (dub): 21h30

Cinesystem Vila Velha, sala 1: 17h20 (dub), 19h40 (dub), 22h (dub/qua leg)

Em Cartaz

O Destino de Uma Nação, filme Crédito: Divulgação

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour, Reino Unido, 2017, 125 min). Drama Histórico. Direção: Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn. Winston Churchill está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de Primeiro Ministro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h, 15h40, 18h20, 21h10

Cine Jardins, sala 2: 18h50, 21h15

Cinemark Vitória, sala 1: 16h20, 19h10. Cinemark Vitória, sala 8: 22h15

O Estrangeiro, filme Crédito: Divulgação

O Estrangeiro

(The Foreigner, China e Reino Unido, 2017, 113 min). Ação, Crime. Direção: Martin Campbell. Com Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady. Quan é dono de um típico restaurantes chinês em Londres, capital da Inglaterra. Após um misterioso ataque de um grupo de terroristas irlandeses ao seu estabelecimento, ele tem sua vida e família devastadas. Sem muito apoio da polícia local, ele vai buscar vingança com suas próprias mãos.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 21h

Cinesystem Vila Velha, sala 6 (dub): 21h

O Jovem Karl Marx, filme Crédito: Divulgação

O Jovem Karl Marx

(Le jeune Karl Marx,França, Alemanha, Bélgica, 2017, 118 min). Biografia. Direção: Raoul Peck. Com August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps. Aos 26 anos, Karl Marx embarca para o exílio junto com sua esposa, Jenny. Na Paris de 1844, ele conhece Friedrich Engels, filho de um industrialista que investigou o nascimento da classe trabalhadora britânica. Dândi, Engels oferece ao jovem Marx a peça que faltava para completar a sua nova visão de mundo. Entre a censura e a repressão, os tumultos e as repressões políticas, eles liderarão o movimento operário em meio a era moderna.

Cine Jardins, sala 1: 19h, 21h15

Assim é a Vida, Filme Crédito: Divulgação

Assim é a Vida

(Le sens de la fête, França, 2017, 117 min). Comédia. Direção: Eric Toledano, Olivier Nakache. Com Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara. Max, um organizador de eventos por trinta anos, está prestes a realizar um grande casamento, mas acredita que tudo irá correr como o planejado. A equipe da festa, que será em um imponente castelo do século XVII, já foi selecionada por ele: garçons, cozinheiros, fotógrafo e músicos. Mas o que ele não imaginava era que, em uma noite repleta de emoções, algumas coisas sairiam do controle.

Cine Jardins, sala 2: 16h50

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant. Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h10, 15h30, 17h50, 20h20

Cine Jardins, sala 1 (dub): 17h10. Sala 2 (dub): 14h55

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub): 16h, 18h20

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 16h, 18h20

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 14h25, 18h30. Sala 3 (dub): 14h30

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h30, 18h35. Sala 3 (3D/dub): 16h25

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub): 13h, 15h10, 17h20

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 13h45. Sala 5 (3D/dub): 12h35, 15h15, 17h50, 20h30

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/ dub): 15h, 17h

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 17h, 19h

Cinesystem Vila Velha, sala 5 (3D/dub): 14h30, 16h50. Sala 6 (dub): 14h, 16h15, 18h40

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/ dub): 14h30, 16h40. Sala 2 (3D/ dub): 19h

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 14h30, 16h30. Sala 5 (dub): 15h, 17h, 19h

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 15h, 17h

Cine Piuma, sala 1 (dub): 17h

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart. Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 13h30, 16h, 18h30, 21h

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub): 18h30, 21h

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 18h30, 21h

Cinesercla Montserrat, sala 3 (3D/dub): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50

Cinesercla Linhares, sala 1(dub): 14h35. Sala 3 (3D/dub): 20h45

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 14h40 (dub), 17h (dub), 19h20 (dub), 21h40

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub): 11h10 (sáb e dom), 22h. Sala 6 (3D): 13h (dub), 15h40 (dub), 18h20, 21h

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D:dub): 19h10, 21h30

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 21h

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 17h15, 21h15

Cinesystem Vila Velha, sala 4 (dub): 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 4 (qui/dub): 14h, 16h25, 18h50, 21h20. Sala 5 (3D/dub): 19h10, 21h40

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 19h, 21h20

Multiplex Serra, sala 3 (dub): 14h45 (3D), 17h, 19h15 (3D), 21h30. Sala 5 (dub): 21h

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 19h, 21h30

Cine Piuma, sala 1 (3D/dub): 20h30, 22h40

Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida É Uma Festa

(Coco, EUA, 2017, 105 min). Animação, Aventura, Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt e Gael García Bernal. Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 13h30, 15h50

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub): 16h15

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 16h15

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/ dub): 14h25, 18h30.Sala 3 (dub): 16h35

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h35. Sala 3 (3D/dub): 14h25

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 13h30, 15h40

Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 12h10(sáb e dom), 14h40, 17h15, 19h45

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/dub): 15h30

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h, 19h

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 15h15

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h30, 16h40

Cine Piuma, sala 1 (3D/dub): 15h10

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela em cena de "Fala Sério, Mãe" Crédito: Globo filmes/Divulgação

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham. Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h20, 15h20, 17h10, 19h, 20h50

Cine Ritz Perim, sala 3: 20h40

Cine Unimed, sala 3: 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h35, 20h35

Cinesercla Linhares, sala 2: 20h40

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h40

Cinemark Vitória, sala 7: 14h, 16h, 18h, 20h10

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h20, 19h20

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h

Cine Via Sul, sala 1: 19h30

Cinesystem Vila Velha, sala 1: 13h40, 15h30

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 21h20

Multiplex Serra, sala 2: 15h, 21h15

Cine Piuma, sala 1: 19h

Star Wars: Último Jedi Crédito: Divulgação

Star Wars - Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi, EUA, 2017, 150 min). Ficção científica. Direção: Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac. Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi. Paralelamente, a Primeira Ordem de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Resistência.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h15, 20h30

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 18h10, 20h40

Cine Jardins, sala 1: 15h

Cine Unimed, sala 4 (dub): 16h10, 18h40

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h35, 20h45

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 19h30

Cinemark Vitória, sala 2: 11h50 (dub/ sáb e dom), 14h30 (dub), 17h10 (dub), 20h, 22h35

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10, 21h10

Cinesystem Vila Velha, sala 2 (dub): 14h10, 16h40, 19h, 21h30

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 16h 45, 19h

O Rei do Show Crédito: Divulgação

O Rei do Show

(The Greatest Showman, EUA, 2017, 105 min). Comédia musical. Direção: Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron. A história de P.T. Barnum, showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas". Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o O Maior Espetáculo da Terra.