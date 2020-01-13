Programação

Confira agenda de eventos da semana de 13 a 19 de janeiro de 2020

Shows gratuitos, eventos literários e diversas baladas prometem agitar os próximos dias no ES
Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 12:50

SEGUNDA-FEIRA (13/01/2020)

  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868.
Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas. Crédito: Foto por Vixfly Drones

TERÇA-FEIRA (14/01/2020)

  • LITERÁRIO 
  • Lascas de Palavras
  • O projeto Prosas Literárias recebe a atris e poeta Suely Bispo para o recital em homenagem à autora de O desejo aprisionado, Deny Gomes. Às 19h, na Thelema. Ingresso: Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória.  

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • FESTIVAL
  • 26° Festival de Cinema Itinerante de Vitória 
  • A partir de 19h, na Praça Valadares, Barra do Jucu/ Vila Velha. Exibição do filme "Cine Holliúdy: A Chibata Sideral" e sorteio de bicicletas e brindes. Ingresso: Entrada franca. 
Clube Arci terá Matinê de carnaval com atrações para a criançada na quarta-feira (15). Crédito: Facebook clube Arci/ Divulgação

QUARTA-FEIRA (15/01/2020)

  • SHOW
  • Stivie Woman 
  • Show  da cantora Dani Moraes e banda em homenagem aos 70 anos de Steve Woonder. Às 21h30 (casa abre às 20h), no Liverpub Vitória. Ingresso: R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Classificação; 18 anos. Informação: (27)99944-1204. 

  • LITERÁRIO 
  • Prosas com Kavernistas
  • Bate-papo sobre carreia, discografia e vida de Raul seixas com um grupo de fãs (kavernistas). Com música ao final do evento do agitador cultural Carlos Rabelo. Às 19h30, na Thelema. Ingresso: Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. 

  • INFANTIL
  • Matinê de Carnaval da Criançada
  • Às 17h, no Clube Arci. Com o Grupo Estripolia no controle do som e performances de palhaços, pinturas de rosto e animadores. Ingresso: R$ 10 (de 1 - 3 anos); R$ 15 (de 4 - 14 anos); R$ 20 (adulto acompanhando criança);  R$ 15 (adulto não acompanhado de criança/ meia); R$ 30 (adulto não acompanhado de criança/ inteira); r$ 60 (pacote mesa 4 pessoas). R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha.

  • EXPOSIÇÃO
Fluente Crédito: Assessoria Antimofo

QUINTA-FEIRA (16/01/2020)

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Taca a Raba. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • Stone
  • Às 22h. Festa: Hungover. Tocando: Funk. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • EXPOSIÇÃO
Henrique e Juliano fazem show no Multiplace Mais, em Guarapari, na sexta-feira (17). Crédito: Divulgação Henrique e Juliano

SEXTA-FEIRA (17/01/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Banda de congo Beatos
  • Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • BALADA
  • Matrix Music Hall
  • Às 23h. Festa: Baile do Nikao. Com MCs Teus, Bala,  Ziig, GL, DJs Jean du PCB, 
  • EScuby do Cobi, Jordy Luiz, Wander Motta e mais. Ingresso: R$ 10 (pista feminino), R$ 20 (pista masculino). Venda: No site Eventbrite. 

  • Correria Music Bar
  • Às 20h. Festa: Rock de Verão. Com as bandas Overphone, Bon vivant, Redtube e Soldiers. Ingresso: R$ 15 (até 00h), R$  50 (open bar + ingresso). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Informação: (27) 98116-3325.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Mad Max. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Preços ainda não divulgados. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Vai na Creuza. Ingresso: R$ 10 (antecipado online), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone).Venda: No site  www.lorean.com.br. e na portaria. Classificação: 18 anos. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha.

  • Stone
  • Às 22h. Festa: Num tô entendendo NADA. Tocando: Pop, axé, pagode, emo, rock, sertanejo e funk. Ingresso: R$ 5 (para os 50 primeiros com o nome na lista), R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Laboratório do Álcool 
  • Às 23h. Festa: "Hot Pocket". Tocando: Pop, funk, summer eletrohits. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 30, R$ 10 após os 30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos. 

  • SHOW
  • Amaro Lima 
  • Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • Grupo Canto Livre
  • Às 22h, na Praça dos Imigrantes, Anchieta Sede. Ingresso; entrada franca. 

  • Dilsinho e Henrique Juliano- The Best Summer Of Your Life
  • Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 110 (4° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 220 (4° lote, front stage web, inteira), R$ 130 ( 3° lote,  camarote 2 web, meia/solidária), R$ 260 ( 3° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa lote: Ouro a R$ 1.000 (2° lote); Prata a R$ 900 (2° lote) e Bronze a R$ 600 (1° lote). Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244.  R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. 

  • INFANTIL
  • Teatro O Jogo da Reciclagem.
  • Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • EXPOSIÇÃO
Péricles faz show no Multiplace Mais, em Guarapari, na sábado (18). Crédito: Divulgação Péricles

SÁBADO (18/01/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Banda de congo Tambor Jacarenema
  • Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • BALADA
  • Stone
  • Às 22h. Festa: Latina RBD. Tocando: RBD, latin pop, latin music, reggarton, pop/funk br.. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • Fluente
  • Às 16h. Festa: Tarde Dellxs. Tocando: 2000, pop br, hits, show Gabriela Brown. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • FESTIVAL
  • Enseada Beach clube - Buteco do Cosvosk
  • Com Ítalo Cosvosk, Herança Negra e DJs Penélope, Lu Brisa, Lorelai e Monia. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingresso: piscina, praia. Ingressos: R$ 40 meia e R$ 80 inteira.  Venda: No site Superticket.

  • Festival de Verão Guriri- Esbórnia Chic Sunset
  • Às 17h, na Arena ao Mar. Com Xande de Pilares e Sambadm.  Ingresso: R$ 40 (1° lote, setor único). Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus.  

  • 26° Festival de Cinema Itinerante de Vitória 
  • A  partir de 19h, na Praia de Guriri, São Mateus. Exibição do filme "Cine Holliúdy: A Chibata Sideral" e sorteio de bicicletas e brindes. Ingresso: Entrada franca.

  • SHOW
  • Grupo América 4
  • Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • Voz e Violão com Enedino
  • Às 19h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: entrada franca.

  • Sambadorar
  • Às 22h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: entrada franca.

  • Péricle e Xande de Pilares - The Best Summer Of Your Life
  • Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (2° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 1° lote,  camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 1° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 1° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244.  R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. 

  • EXPOSIÇÃO
  • INFANTIL
  • Teatro O Jogo da Reciclagem.
  • Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 
  • Contação de História- Histórias Mágicas
  • Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
O musical de Toy story ocorrerá em Vitória no dia 19. Crédito: Divulgação Musical Toy Story "Amigo estou aqui"

DOMINGO (19/01/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • SHOW
  • Thiago Brito samba Show
  • Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com jorge do Rojão e DJ Fabrício Bravim. Ingresso: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (após as 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • LITERÁRIO 
  • Sarau poético ALVV
  • Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

  • TEATRO
  • Musical Toy Story- "Amigo Estou aqui"
  • Às 16h, no Centro de Convenções. Ingresso: R$ 120 (inteira, setor ouro); R$ 60 (meia, setor ouro); R$ 70 (inteira, setor prata); R$ 35 (meia, setor prata). Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 1kg de alimento não perecível. Venda: No site https://onticket.com.br/ ou nas lojas Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro);  Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha), Jump Surf Street (Shopping Guarapari). R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Informação: (27) 98100-7946.

  • EXPOSIÇÃO
  • INFANTIL
  • Palhaço Espoleta
  • Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 
  • Contação de História- Histórias Mágicas
  • Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha. 

