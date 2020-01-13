Confira agenda de eventos da semana de 13 a 19 de janeiro de 2020

SEGUNDA-FEIRA (13/01/2020)
- Vai Que Gama 2020
- Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
TERÇA-FEIRA (14/01/2020)
- LITERÁRIO
- Lascas de Palavras
- O projeto Prosas Literárias recebe a atris e poeta Suely Bispo para o recital em homenagem à autora de O desejo aprisionado, Deny Gomes. Às 19h, na Thelema. Ingresso: Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- FESTIVAL
- 26° Festival de Cinema Itinerante de Vitória
- A partir de 19h, na Praça Valadares, Barra do Jucu/ Vila Velha. Exibição do filme "Cine Holliúdy: A Chibata Sideral" e sorteio de bicicletas e brindes. Ingresso: Entrada franca.
QUARTA-FEIRA (15/01/2020)
- SHOW
- Stivie Woman
- Show da cantora Dani Moraes e banda em homenagem aos 70 anos de Steve Woonder. Às 21h30 (casa abre às 20h), no Liverpub Vitória. Ingresso: R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Classificação; 18 anos. Informação: (27)99944-1204.
- LITERÁRIO
- Prosas com Kavernistas
- Bate-papo sobre carreia, discografia e vida de Raul seixas com um grupo de fãs (kavernistas). Com música ao final do evento do agitador cultural Carlos Rabelo. Às 19h30, na Thelema. Ingresso: Entrada franca. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória.
- INFANTIL
- Matinê de Carnaval da Criançada
- Às 17h, no Clube Arci. Com o Grupo Estripolia no controle do som e performances de palhaços, pinturas de rosto e animadores. Ingresso: R$ 10 (de 1 - 3 anos); R$ 15 (de 4 - 14 anos); R$ 20 (adulto acompanhando criança); R$ 15 (adulto não acompanhado de criança/ meia); R$ 30 (adulto não acompanhado de criança/ inteira); r$ 60 (pacote mesa 4 pessoas). R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
QUINTA-FEIRA (16/01/2020)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Taca a Raba. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Stone
- Às 22h. Festa: Hungover. Tocando: Funk. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
SEXTA-FEIRA (17/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Banda de congo Beatos
- Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- BALADA
- Matrix Music Hall
- Às 23h. Festa: Baile do Nikao. Com MCs Teus, Bala, Ziig, GL, DJs Jean du PCB,
- EScuby do Cobi, Jordy Luiz, Wander Motta e mais. Ingresso: R$ 10 (pista feminino), R$ 20 (pista masculino). Venda: No site Eventbrite.
- Correria Music Bar
- Às 20h. Festa: Rock de Verão. Com as bandas Overphone, Bon vivant, Redtube e Soldiers. Ingresso: R$ 15 (até 00h), R$ 50 (open bar + ingresso). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Informação: (27) 98116-3325.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Mad Max. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Preços ainda não divulgados. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Vai na Creuza. Ingresso: R$ 10 (antecipado online), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone).Venda: No site www.lorean.com.br. e na portaria. Classificação: 18 anos. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha.
- Stone
- Às 22h. Festa: Num tô entendendo NADA. Tocando: Pop, axé, pagode, emo, rock, sertanejo e funk. Ingresso: R$ 5 (para os 50 primeiros com o nome na lista), R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa: "Hot Pocket". Tocando: Pop, funk, summer eletrohits. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 30, R$ 10 após os 30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos.
- SHOW
- Amaro Lima
- Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Grupo Canto Livre
- Às 22h, na Praça dos Imigrantes, Anchieta Sede. Ingresso; entrada franca.
- Dilsinho e Henrique Juliano- The Best Summer Of Your Life
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 110 (4° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 220 (4° lote, front stage web, inteira), R$ 130 ( 3° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 260 ( 3° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa lote: Ouro a R$ 1.000 (2° lote); Prata a R$ 900 (2° lote) e Bronze a R$ 600 (1° lote). Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- INFANTIL
- Teatro O Jogo da Reciclagem.
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
SÁBADO (18/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Banda de congo Tambor Jacarenema
- Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- BALADA
- Stone
- Às 22h. Festa: Latina RBD. Tocando: RBD, latin pop, latin music, reggarton, pop/funk br.. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 16h. Festa: Tarde Dellxs. Tocando: 2000, pop br, hits, show Gabriela Brown. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- FESTIVAL
- Enseada Beach clube - Buteco do Cosvosk
- Com Ítalo Cosvosk, Herança Negra e DJs Penélope, Lu Brisa, Lorelai e Monia. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingresso: piscina, praia. Ingressos: R$ 40 meia e R$ 80 inteira. Venda: No site Superticket.
- Festival de Verão Guriri- Esbórnia Chic Sunset
- Às 17h, na Arena ao Mar. Com Xande de Pilares e Sambadm. Ingresso: R$ 40 (1° lote, setor único). Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus.
- 26° Festival de Cinema Itinerante de Vitória
- A partir de 19h, na Praia de Guriri, São Mateus. Exibição do filme "Cine Holliúdy: A Chibata Sideral" e sorteio de bicicletas e brindes. Ingresso: Entrada franca.
- SHOW
- Grupo América 4
- Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Voz e Violão com Enedino
- Às 19h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: entrada franca.
- Sambadorar
- Às 22h, na Rua Viva, Centro, Anchieta Sede. Ingresso: entrada franca.
- Péricle e Xande de Pilares - The Best Summer Of Your Life
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (2° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 1° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 1° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 1° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- INFANTIL
- Teatro O Jogo da Reciclagem.
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Contação de História- Histórias Mágicas
- Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
DOMINGO (19/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- SHOW
- Thiago Brito samba Show
- Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- BALADA
- Fluente
- Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com jorge do Rojão e DJ Fabrício Bravim. Ingresso: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (após as 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- LITERÁRIO
- Sarau poético ALVV
- Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- TEATRO
- Musical Toy Story- "Amigo Estou aqui"
- Às 16h, no Centro de Convenções. Ingresso: R$ 120 (inteira, setor ouro); R$ 60 (meia, setor ouro); R$ 70 (inteira, setor prata); R$ 35 (meia, setor prata). Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 1kg de alimento não perecível. Venda: No site https://onticket.com.br/ ou nas lojas Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro); Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha), Jump Surf Street (Shopping Guarapari). R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Informação: (27) 98100-7946.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- INFANTIL
- Palhaço Espoleta
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Contação de História- Histórias Mágicas
- Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.