Confira 10 novas ótimas séries para você maratonar à vontade

Série "Dirty John" é baseada em história real Crédito: Netflix/Divulgação

Vira e mexe, nós do Gazeta Online indicamos séries para vocês assistirem. Falamos de estreias, publicamos críticas, listamos produções quem fazem sucesso e relembramos tantas outras que bombaram ao longo dos anos. Muitas vezes, os seriados mais famosos acabam ganhando maior espaço, algo normal devido ao burburinho que causam.

Mas isso não quer dizer que não estamos atentos às séries que provocaram menos alvoroço, e ainda assim são ótimas opções de entretenimento. Só nos últimos dois anos, foram inúmeras as estreias de bons seriados que valem entrar para sua lista de maratona – e nossa equipe separou dez deles para você começar a assistir.

Uma boa pedida para apertar o “play” é “Dirty John”, série fresquinha que chegou à Netflix em fevereiro. Com uma primeira temporada de oito episódios e já renovada, a trama segue a história de Debra Newell (Connie Britton), uma decoradora de sucesso que vê sua vida mudar completamente após se envolver com o suposto médico John Meehan (Eric Bana).

John parece ser o homem dos sonhos de Debra e logo ela se apaixona. Porém, os sonhos se tornam um grande pesadelo, já que John é um psicopata que vive para seduzir e roubar o dinheiro de mulheres. Uma ótima ficção baseada em um fato real – e trágico –, relatado em um podcast norte-americano. Com um roteiro bem costurado, a série também vale pela atuação de Bana, que provoca no espectador uma raiva instantânea do personagem.

Confira ao abaixo outras nove dicas de novos seriados que merecem atenção:

"Hanna" (Amazon Prime Video)

A série narra a história de uma adolescente de 15 anos nascida e criada longe da civilização, e treinada pelo pai para se tornar uma superespiã. Tem uma temporada e foi renovada.

"American Gods" (Amazon Prime Video)

Baseada na obra de Neil Gaiman. Shadow Moon é um ex-presidiário contratado como “faz tudo” por Sr. Wednesday, uma representação de Odin em plena Terra, junto a vários outros deuses que coexistem em nosso planeta. Possui duas temporadas.

"Kidding" (Showtime - EUA)

Estrelada por Jim Carrey, a dramédia acompanha um ícone da TV para crianças tentando se recuperar após uma tragédia. Tem uma temporada, foi renovada, mas não está disponível no Brasil (você, esperto que é, saberá dar seus pulos).

Série "Kidding" tem Jim Carrey no elenco Crédito: Showtime/Divulgação

"Special" (Netflix)

Diversidade e humor comandam a nova comédia, que tem um protagonista gay com paralisia cerebral. A primeira temporada acaba de estrear na plataforma.

"Homecoming" (Amazon Prime Video)

Poderia ser o documentário da Beyoncé, mas é apenas uma ótima série estrelada por Julia Roberts. A trama acompanha um projeto de boas-vindas aos soldados que retornam da guerra. Tem uma temporada e foi renovada.

Julia Roberts estrela a série Homecoming Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

"After Life" (Netflix)

Tem uma temporada e também foi renovada. A série gira em torno de um viúvo amargurado e pessimista.

"Kingdom" (Netflix)

Com uma temporada, a série leva os já saturados zumbis para uma Coreia medieval, dando um novo fôlego para o gênero.

"Happy!" (Netflix)

A série do Syfy tem duas temporadas, mas apenas a primeira está no streaming. Na trama, um ex-policial e agora assassino de aluguel passa, após quase se deparar com a morte, a ver um unicórnio colorido chamado Happy.

"Wayne" (YouTube Premium)