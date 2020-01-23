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Concurso de beleza valoriza cultura negra em Vitória com 24 candidatos

Miss e Mister Beleza Negra ES acontece neste domingo (26), no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 14:19

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 14:19

  Crédito: Divulgação/Governo do ES
Palco dos eventos mais democráticos de Vitória, o Centro será sede de mais um acontecimento que chega com a proposta de valorizar a cultura afro no Espírito Santo. Neste domingo (26), a partir das 18h, os salões do Palácio da Cultura Sônia Cabral vão abrigar a segunda edição do Miss e Mister Beleza Negra ES.
Desta vez, além da eleição dos representantes da beleza negra no Estado, haverá apresentações de dança, música e desfile de integração com deficientes visuais. 20 mulheres e 4 homens concorrem aos títulos de Miss e Mister Baby, Mini, Mirim, Teen e Adulto. Ao todo, seis dos candidatos serão selecionados pelo corpo de jurados que terá cinco pessoas.
Segundo a assistente geral do concurso, Ana Clara Moreira, a edição do ano passado do evento já foi um sucesso e conseguiu agregar muito reunindo quase 80 candidatos (a maioria crianças). Desta vez, o evento chega mais denso com apresentações culturais que vão divulgar um pouco das questões étnicas e sociais dos negros.
"Houve uma reunião com a nossa coordenadora, a Vera Rafha, para definirmos a seleção dos candidatos. Precisavam ser pessoas que, realmente, fossem envolvidas com a causa e se importassem de fato com a visibilidade", relata.

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Ana Clara fala ainda que, na edição de 2020, o concurso trará deficientes visuais para um desfile para reforçar a proposta de inclusão que é apresentada pelo evento. "Serão pessoas da clínica Braille. Eles fizeram um concurso de beleza chamado 'Às Escuras' e os vencedores vão desfilar no nosso palco. Além deles, chamamos algumas agências de modelos para promoverem desfiles com negros e negras como abertura do evento", completa.
Desta vez, a entrada no evento vai ajudar cães abandonados. Serão cobrados dois quilos de ração animal e R$ 2 por pessoa. A ração vai ajudar  um abrigo e o dinheiro vai servir para pagar custos do evento.

SERVIÇO

  • Miss e Mister Beleza Negra Espírito Santo 2020
  • Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Quando: 26 de janeiro de 2020 (domingo), a partir das 18h
  • Ingressos: 2 quilos de ração animal e R$ 2 - Entregas na portaria do evento
  • Informações: por meio do e-mail [email protected]

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