Atriz da Globo se declara gay, faz desabafo e é elogiada por artistas

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escrevi esse texto no final de 2018 e no sábado passado, meu querido amigo @bmmello me ajudou a editar esse vídeo. as imagens são dos filmes dyketactics, superdyke, azul é a cor mais quente, a criada, senhoritas de uniforme, the watermelon woman e nascidas em chamas, mas também poderiam ser de tantos outros que já vi, que estou pra ver ou que ainda não descobri. nos enxergar é revolucionário. #lgbt #lgbtq #lgbtqia #lbt