Atriz da Globo se declara gay, faz desabafo e é elogiada por artistas

A atriz Olívia Torres, 25, que interpretou Tereza em "Tempo de Amar" (2017), declarou ser gay em mensagens no Instagram.
Segundo ela, sempre foi muito evidente em sua rotina o gosto por mulheres, mas agora ela resolveu expor para que mais gente tenha a mesma coragem de se libertar.
Olívia compartilhou cenas de filmes com casais lésbicos. Junto das cenas, disse que se tivesse assistido aquilo durante a adolescência, tudo teria sido radicalmente diferente. "Teria chorado lágrimas guardadas a menos tempo, teria assumido algo que desde sempre foi tão óbvio com mais tranquilidade. Ficava encantada pelo amor e simultaneamente destroçada pelo que me neguei e me obriguei a viver", postou.
Atrizes como Laila Garin, Debora Nascimento e João Cortes deram força a ela e elogiaram a postura dela.
Carolinie Figueiredo também deu um testemunho pessoal. "Diz tanto sobre minha trajetória também. Eu também teria construído outra história com mais liberdade e menos dor, esforço para ser amada! Que lindo ver você assim tão potente e livre."
Olívia Torres também já trabalhou em novelas como "Totalmente Demais", "O Rebu" (2014) e no filme "Desenrola" (2011).