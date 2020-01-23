Caio Castro é pressionado a falar sobre Grazi Massafera no Se Joga

Caio Castro e Grazi Massafera passam réveillon juntos em Pernambuco com outros amigos famosos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Caio Castro completa nesta quarta-feira (22) 31 anos de idade. E os apresentadores do Se Joga (Globo) resolveram fazer uma ligação de vídeo para o artista. Porém, o rapaz ficou um tanto quanto sem graça durante o papo.

Tudo começou quando Fernanda Gentil começou a perguntar se uma amiga loira e parecida com ela já tinha dado os parabéns a ele. Se fazendo de desentendido, Caio disse que o microfone havia cortado. Então, Fernanda foi mais direta e perguntou sobre Grazi Massafera a ele.

Visivelmente encabulado, ele disse que ela já tinha falado. Fernanda insistiu no assunto perguntando se a atriz estava com ele. "Ela está aí [Globo], gravando 'Bom Sucesso'", disse Castro.

Percebendo que ele não estava muito disposto a tocar mais no tema do romance com a protagonista da novela das sete, os apresentadores deram mais uma vez parabéns e encerraram a ligação.

Até o momento, Caio Castro e Grazi Massafera não oficializaram o romance. Eles já foram até flagrados aos beijos. Mas o 'sim' oficial ainda não foi falado por parte deles.

Os atores foram vistos juntos pela primeira vez durante durante o Rock in Rio 2019, e desde então estão sempre juntos. No Réveillon, Castro e Massafera viajaram para a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde passaram a virada do ano com amigos.