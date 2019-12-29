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Pernambuco

Caio Castro e Grazi Massafera estão juntos em Pernambuco para o Ano-Novo

Caio Castro, 30, e Grazi Massafera, 37, aparecem lado a lado em fotos de amigos publicadas no Instagram nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 17:29

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 17:29

Grazi Massafera e Caio Castro vão passar o ano novo juntos Crédito: instagram/reprodução
FOLHAPRESS - Eles nunca assumem, mas estão sempre juntos. Caio Castro, 30, e Grazi Massafera, 37, aparecem lado a lado em fotos de amigos publicadas no Instagram nos últimos dias. Os dois curtindo a praia de Carneiros, em Pernambuco, onde devem passar o Réveillon.
Há meses, os atores têm sido flagrados juntos em diversos momentos. As especulações a respeito de um romance entre eles teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro. 
O casal já foi fotografo em momentos na praia, em um fim de semana, e trocaram beijos durante o Rock in Rio, por exemplo. 
Em entrevista a Giovanna Ewbank, 33, recentemente, no canal da atriz no YouTube, Castro voltou a fazer mistério sobre sua vida amorosa e afirmou que apenas que "status limitam", mas completou que o coração está sempre preenchido.
Ele disse ainda que não planeja muito as coisas, mas que em dez anos espera estar casado e ter uns dois filhos.

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