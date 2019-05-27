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Grazi e Cauã comemoram os sete anos da filha com festança

A festa de Sofia foi feita pelas especialistas do "Fazendo a Festa", da GNT, Georgia Bianka e Monique Gabiatti

Publicado em 

27 mai 2019 às 20:52

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 20:52

Grazi Massafera comemorou o aniversário da filha Sofia Crédito: Reprodução/Instragram @massafera
Grazi Massafera, 36, e Cauã Reymond, 39, se uniram nesse fim de semana para comemorar o aniversário da filha, Sofia, que completou sete anos no dia 23 (quinta-feira).
Apesar de separados desde 2013, Grazi já afirmou que os dois mantêm uma relação saudável. Os dois publicaram vídeos em seus perfis nas redes sociais mostrando os detalhes do aniversário.
A decoração ficou aos cuidados de Georgia Bianka, e o cardápio foi elaborado pela chef Monique Gabiatti, ambas do programa "Fazendo a Festa", do canal GNT, apresentado pela atriz Fernanda Rodrigues
>Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casam em MG
>Grazi Massafera termina namoro com Patrick Bulus pela 3ª vez
Mariana Goldfarb, 28, atual mulher Cauã, também foi à comemoração. Os dois estão casados desde fevereiro oficialmente e fizeram uma festa no mês passado para celebrar a união, em Minas Gerais. Naquele mesmo mês, ainda marcaram uma cerimônia religiosa apenas com amigos e pessoas próximas em uma pousada de luxo em Minas Gerais.

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