Grazi e Cauã comemoram os sete anos da filha com festança

Grazi Massafera comemorou o aniversário da filha Sofia Crédito: Reprodução/Instragram @massafera

Grazi Massafera, 36, e Cauã Reymond, 39, se uniram nesse fim de semana para comemorar o aniversário da filha, Sofia, que completou sete anos no dia 23 (quinta-feira).

Apesar de separados desde 2013, Grazi já afirmou que os dois mantêm uma relação saudável. Os dois publicaram vídeos em seus perfis nas redes sociais mostrando os detalhes do aniversário.

A decoração ficou aos cuidados de Georgia Bianka, e o cardápio foi elaborado pela chef Monique Gabiatti, ambas do programa "Fazendo a Festa", do canal GNT, apresentado pela atriz Fernanda Rodrigues.