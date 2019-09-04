Home
Concerto traz Edu Rosa de volta ao ES com time de flautistas

Capixaba reencontra professores da época da Fames e convidados no palco do Sesc Glória, no Centro de Vitória

Erik Oakes

Publicado em 4 de setembro de 2019

O palco do Centro Cultural Sesc Glória será espaço de encontro de flautistas brasileiros, nesta quarta-feira (4). No local, os capixaba Eduardo Rosa e José Benedito Gomes, além do carioca Sérgio Barrenechea e do brasiliense Sérgio Morais apresentam o Concerto Flauta Brasil, a partir das 20h.

Acompanhados pelas pianistas Janne Gonçalves e Paula Galama, eles apresentação um repertório voltado, em grande parte, para a música brasileira escrita para a flauta transversal. Na noite, também serão apresentadas obras escritas por compositores de outros países.

"Este concerto é para reencontrar meus professores da Fames, Jane Gonçalves e José Benedito, que convidou os professores do Rio e de Brasília, que se chamam Sérgio. Vamos todos tocar juntos", explica Edu Rosa, que volta ao Espírito Santo depois de uma temporada na França.

Ele conta que a apresentação começa com ele e Jane, por quem tem grande carinho. "Vamos apresentar três peças: "Sonata em Mi bemol", de J. S. Bach; Introduções e variações sobre "Flores Secas" e "Bela Moleira", de Franz Schubert; e "The Panic Flirt", de Alexandre Delgado", destaca Edu, lembrando que terá apresentações "Garota de Ipanema" e "Asa Branca" durante o concerto.

Feliz em voltar a se apresentar em sua terra natal após sete anos de estudos na Europa, ele se diz agradecido com a recepção após bastante esforço. "Passei muito aperto e dificuldade, no sentido musical, porque o nível musical europeu é muito elevado. Estou muito feliz em ser reconhecido e ser recebido pelos meus amigos e professores para este concerto", finaliza.

SERVIÇO

Concerto Flauta Brasil

Com Eduardo Rosa (ES); Sérgio Barrenechea (RJ); José Benedito Gomes (ES); Sérgio Morais (DF)

Quando: quarta-feira (4), às 20h

Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada e comerciários) e R$ 12 (comerciantes e conveniados),  à venda na bilheteria

Informações: (27) 3232-4750

