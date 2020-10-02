Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Cléo lança em seu aniversário nova websérie com Vera Fischer e Marília Gabriela

'Relexos' terá oito episódios lançados no IGTV do Instagram

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 18:13
Vera Fischer estrela websérie lançada por projeto de Cléo,
Vera Fischer estrela websérie lançada por projeto de Cléo, "Cleo on Demand" Crédito: Divulgação
A cantora, atriz e produtora Cléo, que completa 39 anos nesta sexta-feira (2), resolveu marcar a data lançando uma nova websérie como parte de seu projeto "Cleo On Demand", criado já um ano. Além dela, a produção contará ainda com Vera Fischer, 68, e Marília Gabriela, 72, no elenco.
A minissérie, que recebe o nome "Reflexos", terá oito episódios, com duração de cerca de três minutos cada um, que estarão disponíveis no Instagram de Cleo. A série vai abordar a busca pelo autoconhecimento após a protagonista, Mônica (Vera Fischer), se ver obrigada a deixar sua vida agitada para ficar sozinha em isolamento social.
Cleo falou em suas redes sociais nesta quinta (1º) que "está sendo importante e enriquecedor fazer esse projeto com Vera". "Ela é um ícone do nosso cinema, uma veterana que construiu uma história linda, importante no cinema nacional. Fez grandes clássicos no audiovisual, além de de fazer parte da historia da televisão brasileira."

Veja Também

Cleo diz que se inspirou em Rihanna para aceitar suas curvas

"Não tenho tesão", diz Cleo Pires sobre ser mãe

Cleo Pires faz acordo e não é mais atriz exclusiva da Globo

Essa será a estreia de Vera Fischer em uma produção para a internet. Ela foi dispensada da Globo em junho, após 43 anos. Cleo também está no elenco, mas ela mesma afirmou ser "apenas uma ponta". Na história, ela dará vida à médica Marina, uma das filhas de Mônica. Também estão no elenco Marília Gabriela, Elisa Lucinda e Viih Tube.
O primeiro projeto do "Cleo On Demand" foi a websérie "Onde está Mariana?", abordando machismo e feminicídio. Na ocasião, ela afirmou que foi motivada a iniciar seu projeto de produção pela "onda de censura e ignorância que estamos vivendo". Os episódios da nova produção, "Reflexos", serão liberados todas as sextas-feiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados