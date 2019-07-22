Cinema de graça, com pipoca e refrigerante, em Iúna

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:26
- Atualizado há 6 anos
Tem cinema de graça em Iúna. Desta segunda-feira (22) até quarta (24), a Praça Antides Faria receberá cinco sessões diárias de filmes para todas as idades. Os ingressos são gratuitos, com direito a pipoca e refrigerante.
Entre os nove títulos em cartaz, estão longas como "Pantera Negra", "Homem-Formiga e a Vespa", "Jurassic World - Reino Ameaçado", "Procurando Dory", "Moana", "Vai Que Cola" e "Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina". Pela manhã e à tarde, os filmes destinam-se principalmente para crianças. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar principalmente ao público jovem e a todas as pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.
Promovido pela Caixa Seguradora, o projeto "Cinema é pra você, sim!" passará por mais 70 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como isso é feito, a sala fica na carroceria de um caminhão, que conta com ar condicionado, 78 lugares, condições de projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.
Cinema é para você, sim
Quando: de segunda (22) a quarta (24)
Onde: Praça Antides Faria, em Iúna
Entrada franca, com direto a pipoca e refrigerante
PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (22)
8h - Moana
10h - Viva - A Vida é uma Festa
14h - Vai que Cola
16h - Oito Mulheres e um Segredo
19h - Pantera Negra (3D)
Terça-feira (23)
8h - Procurando Dory
10h - Moana
14h - Carrossel 2 - O sumiço de Maria Joaquina
16h - Jurassic World - Reino Ameaçado
19h - Pantera Negra (3D)
Quarta-feira (24)
8h - Viva - A Vida é uma Festa
10h - Procurando Dory
14h - Vai que Cola
16h - Homem Formiga e a Vespa
19h - Patera Negra (3D)
