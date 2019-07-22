PROGRAMAÇÃO

Cinema de graça, com pipoca e refrigerante, em Iúna

Nove filmes serão exibidos no cinema móvel até quarta-feira (23)

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:26 - Atualizado há 6 anos

Caminhão do projeto "Cinema é pra você, sim!", inciativa da Caixa Seguradora, roda municípios do ES, RJ e SP Crédito: Divulgação/Marketing Cultural

Tem cinema de graça em Iúna. Desta segunda-feira (22) até quarta (24), a Praça Antides Faria receberá cinco sessões diárias de filmes para todas as idades. Os ingressos são gratuitos, com direito a pipoca e refrigerante.

Entre os nove títulos em cartaz, estão longas como "Pantera Negra", "Homem-Formiga e a Vespa", "Jurassic World - Reino Ameaçado", "Procurando Dory", "Moana", "Vai Que Cola" e "Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina". Pela manhã e à tarde, os filmes destinam-se principalmente para crianças. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar principalmente ao público jovem e a todas as pessoas que procuram uma distração para relaxar após o dia de trabalho.

Promovido pela Caixa Seguradora, o projeto "Cinema é pra você, sim!" passará por mais 70 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como isso é feito, a sala fica na carroceria de um caminhão, que conta com ar condicionado, 78 lugares, condições de projeção convencional e 3D, gerador próprio e elevador de acesso para pessoas com necessidades especiais.

Cinema é para você, sim

Quando: de segunda (22) a quarta (24)

Onde: Praça Antides Faria, em Iúna

Entrada franca, com direto a pipoca e refrigerante

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira (22)

8h - Moana

10h - Viva - A Vida é uma Festa

14h - Vai que Cola

16h - Oito Mulheres e um Segredo

19h - Pantera Negra (3D)

Terça-feira (23)

8h - Procurando Dory

10h - Moana

14h - Carrossel 2 - O sumiço de Maria Joaquina

16h - Jurassic World - Reino Ameaçado

19h - Pantera Negra (3D)

Quarta-feira (24)

8h - Viva - A Vida é uma Festa

10h - Procurando Dory

14h - Vai que Cola

16h - Homem Formiga e a Vespa

19h - Patera Negra (3D)

