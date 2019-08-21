CINEMA

Cine.Ema 2019 divulga filmes selecionados

19 obras vão compor o Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo, que será realizado de 13 a 14 de setembro, em Burarama, Cachoeiro

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 19:31 - Atualizado há 6 anos

21/08/2019 - Plateia do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Cine.Ema 2018 Crédito: Debora Benaim/Divulgação

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Cine.Ema, que será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, em Burarama, Cachoeiro, divulgou a lista de filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Curtas Metragens 2019 e Mostras Paralelas. No total, 19 obras foram escolhidas de um total de 139 inscrições avaliadas por um comitê formado por especialistas na área.

Além dos filmes inscritos, outras obras foram convidadas para integrar a seleção. A seleção contou com a direção de curadoria de Ursula Dart, coordenadora de projeção do festival.

Para a 5ª Mostra Nacional Competitiva foram selecionados 11 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário, que representam nove estados brasileiros: Espírito Santo, Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba. As obras selecionadas terão caráter competitivo e disputam o troféu de reconhecimento do festival.

Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, conta com quatro títulos, que representam três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A mostra é realizada pela segunda vez consecutiva e integra outras atividades musicais, teatrais e reflexivas para as crianças.

Uma novidade trazida pelo festival em 2019 é a realização da 1ª Mostra Mulheres, evidenciando a força e o lugar do feminino na relação com a natureza e o audiovisual. Foram selecionadas quatro obras dirigidas por mulheres de regiões como Pernambuco, Espírito Santo, Pará e Colômbia.

O FESTIVAL

O Cine.Ema é uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cidadania, com o apoio da TV Gazeta Sul - afiliada Rede Globo, e patrocínio da BRK Ambiental, do Banestes e do Grupo Águia Branca. Seu objetivo é gerar consciência através do cinema, com difusão e premiação de obras audiovisuais que reflitam sobre memória, paisagens, realidades e desafios do meio ambiente de forma sensível e criativa.

Inspirado na Pedra da Ema, ícone paisagístico e natural de Burarama e no significado universal da Ema, mãe natureza, a Mostra Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo foi realizada pela primeira vez em 2015.

OS SELECIONADOS

5ª MOSTRA COMPETITIVA CINE.EMA

A viagem de Ícaro, de Kaco Olimpio e Larissa Fernandes (Doc, 19’, GO, 2018, Livre)

Enraizada, de Tiago Delácio (Doc, 8’, PE, 2019, Livre)

Filadelphia, de Dani Drumond (Doc, 7’, SP, 2018, Livre)

Filho de Peixe, de Igor Ribeiro, (Doc, 13’, RN, 2018, Livre)

Majur, de Rafael Irineu (Doc, 20’, MT, 2018, Livre)

Nova Iorque, de Leo Tabosa (Fic, 24’, PE, 2018, Classificação indicativa: 10 anos)

Plantae, de Guilherme Gehr, (Ani, 10’, RJ, 2017, Livre)

Quando a chuva vem?, de Jefferson Batista (Ani, 8’, PE, 2019, Livre)

Rio das Lágrimas Secas, de Saskia Sá (Doc, 25’, ES, 2018, Livre)

Seiva, de Ramon Batista, (Fic, 8’, PB, 2019, Livre)

Zana - O filho da Mata, de Augustto Gomes (Fic, 15’, AM, 2019, Livre)

CINE.EMINHA

Caminho dos gigantes, de Alois Di Leo (Ani, 12’, SP, 2016, Livre)

Lá do alto, de Luciano Vidigal (Fic, 8’, RJ, 2016, Livre)

Nimbus, o caçador de nuvens, de Marco Nick (Ani, 16’, MG, 2016, Livre)

O melhor som do mundo, de Pedro Paulo Andrade (Fic, 13’, SP, 2015, Livre)

MOSTRA EMA MULHERES

Custos, de Marilene Ribeiro (Doc, 20’, PA, 2019, Livre)

Nakua pewerewerekae jawabelia/Hasta el fin del mundo/ Até o fim do mundo, de Juma Gitirana Tapuya Marruá (Exp, 15', Colômbia, 2019, Livre)

Pescadores urbanos, de Yolanda Faustini (Doc, 15’, ES, 2019, Livre)

Thinya, de Lia Letícia (Híbrido, 16’, PE, 2019, Livre)

