Christina Aguilera lança 'Fall In Line' em parceria com Demi Lovato

Christina Aguilera e Demi Lovato Crédito: Instagram/Christina Aguilera

A cantora Christina Aguilera divulgou o single Fall in Line, mais uma faixa do seu novo álbum, Liberation. A música tem a participação de Demi Lovato e traz uma letra forte: "Garotas, ouçam com atenção, porque ninguém me disse, mas você merece saber, que neste mundo você não está em dívida, você não deve nada a eles, seu corpo e sua alma", diz um trecho da letra.

Horas antes do lançamento, as duas cantoras publicaram em suas redes sociais um trecho da música. "Para qualquer um que já se sentiu calado e reprimido, os que buscam a verdade e os pensadores corajosos ... que você liberte sua voz e quebre o molde, nunca recue, e nunca caia na linha", disse Aguilera.