Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É HIT

Christina Aguilera lança 'Fall In Line' em parceria com Demi Lovato

Música faz parte do novo álbum de Aguilera, que será lançado no dia 15 de junho

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:22
Christina Aguilera e Demi Lovato Crédito: Instagram/Christina Aguilera
A cantora Christina Aguilera divulgou o single Fall in Line, mais uma faixa do seu novo álbum, Liberation. A música tem a participação de Demi Lovato e traz uma letra forte: "Garotas, ouçam com atenção, porque ninguém me disse, mas você merece saber, que neste mundo você não está em dívida, você não deve nada a eles, seu corpo e sua alma", diz um trecho da letra.
Horas antes do lançamento, as duas cantoras publicaram em suas redes sociais um trecho da música. "Para qualquer um que já se sentiu calado e reprimido, os que buscam a verdade e os pensadores corajosos ... que você liberte sua voz e quebre o molde, nunca recue, e nunca caia na linha", disse Aguilera.
Logo após a divulgação da faixa, Demi Lovato usou o Twitter para falar sobre a parceria. "Espero que vocês amem essa música tanto quanto eu. É uma honra emprestar minha voz para esse hino para as mulheres ao lado de uma das pessoas mais inspiradoras que já conheci".
Liberation será lançado em 15 de junho, enquanto o single ganhará performance ao vivo das cantoras no Billboard Music Awards, no dia 20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados