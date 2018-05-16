Christina Aguilera lança 'Fall In Line' em parceria com Demi Lovato

A cantora Christina Aguilera divulgou o single Fall in Line, mais uma faixa do seu novo álbum, Liberation. A música tem a participação de Demi Lovato e traz uma letra forte: "Garotas, ouçam com atenção, porque ninguém me disse, mas você merece saber, que neste mundo você não está em dívida, você não deve nada a eles, seu corpo e sua alma", diz um trecho da letra.
Horas antes do lançamento, as duas cantoras publicaram em suas redes sociais um trecho da música. "Para qualquer um que já se sentiu calado e reprimido, os que buscam a verdade e os pensadores corajosos ... que você liberte sua voz e quebre o molde, nunca recue, e nunca caia na linha", disse Aguilera.
Logo após a divulgação da faixa, Demi Lovato usou o Twitter para falar sobre a parceria. "Espero que vocês amem essa música tanto quanto eu. É uma honra emprestar minha voz para esse hino para as mulheres ao lado de uma das pessoas mais inspiradoras que já conheci".
Liberation será lançado em 15 de junho, enquanto o single ganhará performance ao vivo das cantoras no Billboard Music Awards, no dia 20.