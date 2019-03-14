Casas sertanejas reabrem com programação especial em Vitória

Wanted Pub reabre após temporada de pausa no Espírito Santo; casa sertaneja; sertanejo; boate Crédito: Giovanni Albino

A temporada de 2019 para o arrocha está animado em Vitória. Só na Capital, março será mês de retomada de duas das principais casas sertanejas da cidade. As boates rompem o ano com programação de festas exclusivas e noites agitadas, que até mesclam o tradicional ritmo com outros gêneros - sem perder a essência, é claro.

O Wanted Pub é uma das que inaugurou no último dia 12, mas segue com festas especiais programadas até o fim do mês. Depois de uma revitalização, as luzes da casa piscam de acordo com a batida das músicas e a fachada também mudou.

Segundo o diretor comercial do Wanted Pub, Pedro Paulo Moyses, a expectativa é a maior possível. "Em 2018, tivemos um movimento muito bom na casa durante todo o ano, com direito a quebra de recordes, seja em número de pessoas na mesma noite, faturamento, bilheteria ou até mesmo na duração do tempo dos shows. Para 2019, esperamos manter esse ritmo e até aumentá-lo. Para isso, buscamos sempre inovar e criar novidades, como festas temáticas em datas comemorativas e promoções, por exemplo", explica.

Assim, a casa investe em atrações variadas, sem perder o foco no sertanejo. Rayanne Meira, João Fellipe e Rafael, Felipe Ribeiro, Viviane Miranda e Rickson Maioli são alguns dos nomes que se apresentam na Wanted neste mês de março.

SE O ÍNDIO FALASSE...

Todo mundo que já foi ao Wood's Vitória, em frente ao posto um da Praia de Camburi, tem marcado na memória a figura de um índio que ficava na subida de uma das escadas da casa sertaneja. Era comum nas rodas de conversa os amigos brincarem: "Se o índio do Wood's falasse...", indicando que os olhos estáticos da pintura indígena já viram muita coisa.

E, mesmo com todas as mudanças e a "cara nova" da casa, os índios e cocares continuam sendo o ponto alto do décor: "O 'Guardião' é símbolo (risos). Está em todas as casas ao lado do palco Espírito Santo afora. E ainda bem que não fala (risos)", brinca Fani Rocha, coordenadora de Marketing do Wood's.

Crédito: MKT WoodENTITY_apos_ENTITYs Vitória/Divulgação

Mas, brincadeiras à parte, o point é outro que reabre as portas com festa especial neste sábado (16). "A música sertanejo cresce muito em todo o Brasil. Em Vitória estamos retornando não à toa, mas porque vemos uma demanda grande", destaca.

Fani explica que as mudanças aconteceram em vários ambientes e departamentos da boate. A coordenadora também conta que as expectativas para esse retorno são as melhores possíveis. Para isso, trabalha para montar uma agenda até com atrações nacionais e locais para agitar o palco. "Agora, nosso objetivo nessa nova temporada é que os clientes entrem com um sorriso no rosto e saiam sorrindo de felicidade", conta. Confira abaixo as programações das casas neste mês.

PROGRAMAÇÃO

Wanted Pub

TBT - The Best Thursday

Atrações: Rayanne Meira, João Fellipe e Rafael, Jess Benevides

Data: 14 de março de 2019 (quinta-feira), a partir das 21h

Ingressos: R$ 20 (de 23h a 00h); R$ 30 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Toca o Berrante Aê!

Atrações: Viviane Miranda, Rickson Maioli

Data: 15 de março de 2019 (sexta-feira), a partir das 21h

Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (de 23h a 00h); R$ 30 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Noite do Chapéu

Atrações: Felipe Ribeiro, Breno e Bernardo

Data: 16 de março de 2019 (sábado), a partir das 21h

Ingressos: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (das 23h às 00h); R$ 30 (após 00h) - Vendas na bilheteria do local

Wood's Vitória

Mark Dias + Jefinho Faraó e Funk Retrô + Higino e Gabriel + Pedro e Lucas

Data: 16 de março de 2019 (sábado), a partir das 23h

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

Natalia e Eliana + André Lemos + DJ Bruno Fischer

Data: 22 de março de 2019 (sexta-feira), a partir das 23h

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

Manoel JR + Alan Venturin + DJ Bruno Fischer + FP do Trem Bala

Data: 23 de março de 2019 (sábado), a partir das 23h

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

João Fellippe e Rafael + Léo Lima + DJ Bruno Fischer

Data: 29 de março de 2019 (sexta-feira), a partir das 23h

Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local

Marjourie e Mell + Farra Dois + DJ Bruno Fischer

Data: 30 de março de 2019 (sábado), a partir das 23h