Carnaval de Vitória 2020: definida a ordem do desfile do grupo especial

Sorteio aconteceu neste sábado na quadra da Independente de Boa Vista, atual campeã do Carnaval

Publicado em 27 de julho de 2019 às 16:23 - Atualizado há 6 anos

Campeão em 2019, a Boa Vista será a quarta a entrar na passarela do samba Crédito: Fabio Vicentini/Arquivo

Faltando cerca de 200 dias para o carnaval 2020, as escolas de samba do grupo especial de Vitória já sabem a ordem em que vão entrar no Sambão do Povo. O sorteio foi realizado neste sábado (27) pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge).

Como foi campeã em 2019, a Independente de Boa Vista, de Cariacica, recebeu o sorteio na sua quadra e ainda teve a opção de decidir sua posição de desfile. A agremiação será a quarta a entrar na passarela do samba. Também estava previsto no regulamento que a escola campeã do Grupo de Acesso em 2019, a Independentes de São Torquato, vai fechar os desfiles.

O sorteio contou com a participação de baterias, passistas, rainhas e outros membros das agremiações.

O carnaval de Vitória historicamente acontece uma semana antes da folia no resto do país, que em 2020 está marcado para o dia 15 de fevereiro.

CONFIRA A ORDEM

1ª- Unidos da Piedade

2ª- Unidos de Jucutuquara

3ª- Mocidade Unida da Glória (MUG)

4ª- Independente de Boa Vista

5ª- Novo Império

6ª - Imperatriz do Forte

7ª- Independentes de São Torquato





