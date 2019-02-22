Carnaval 2019: Novo Império levará o poder feminino para o Sambão

Com o enredo “De Maria às Marias – Uma revolução... Um grito de liberdade #presente”, a Novo Império promete emocionar e alertar os presentes no Sambão do Povo acerca das lutas e conquistas femininas. Com quatro carros alegóricos, 23 alas e 1.700 componentes, a escola de Caratoíra, em Vitória, será a sexta a se apresentar na passarela do samba, neste sábado (23).
A intenção é apresentar um enredo bem crítico sobre o assunto: desde o título de “rainha do lar” e “mulher prendada” até a merecida chegada às universidades e ao mercado de trabalho.
“A gente fala da mulher objeto, da rainha do lar, mas também dos direitos que as mulheres conquistaram, como o direito ao trabalho, o direito a votar, a liberdade, o empoderamento. Também falamos de Lei Maria da Penha”, detalha o carnavalesco Peterson Alves.
Uma das alas vai reforçar que as mulheres são vítimas do machismo que culmina em feminicídio.
O samba-enredo deste ano, inclusive, foi escrito por um grupo de mulheres e eleito durante um concurso na escola, que chegou a abrir uma série de debates.
Ficha técnica
Cores: azul, branco e rosa
Comunidade: Caratoíra, Vitória
Fundação: 1956
Títulos: 6
Presidente: Alessandro Souza Santos
Componentes: 1,7 mil
Alas: 23
Alegorias: 4
Rainha de bateria: Rayane Rosa
CANTE
"De Maria às Marias: uma revolução… Um grito de liberdade! #presente!"
Compositoras: Brunella Souza, Cleide Bonaza, Eliz Reis, Jamilly Rachid, Janeth Vasconcellos, Sônia Gomes, Zinaide Brito
É o amor maior, amor maior que o mundo
Eu sou Novo Império, a voz da mulher
Mais forte o meu rosa vai brilhar
Seu papel é ser feliz onde quiser
Maria, Maria, é um dom
É o tom que embala a mais bela canção
Maria é o verso e a melodia
Pureza em sua forma de expressão
Cartazes conclamando liberdade
Clamores a pedir por igualdade
Entrelaçada na história, marca a sua memória
Movimentos que estão sempre presente
Santa, pecadora e rainha
Maria é aquela que me levou no ventre
Uma certa magia que reluz do olhar
A estranha mania de ter fé na vida
De tantas batalhas, vencer o impossível
Encantadora com suas conquistas
De salto derrubando preconceitos
A lutar por seus direitos, pela mudança
Coragem e sutileza em seu bradar
Empunhando a bandeira contra a intolerância
Mulher é força, fibra, é revolução
Independência contra a opressão
Aos teus pés eu ponho essa avenida
Brilha, uma nova era no girar dessa coroa
Leões não nascem sem leoa