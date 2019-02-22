Carnaval 2019: Novo Império levará o poder feminino para o Sambão

Crédito: Fernando Madeira

Com o enredo “De Maria às Marias – Uma revolução... Um grito de liberdade #presente”, a Novo Império promete emocionar e alertar os presentes no Sambão do Povo acerca das lutas e conquistas femininas. Com quatro carros alegóricos, 23 alas e 1.700 componentes, a escola de Caratoíra, em Vitória, será a sexta a se apresentar na passarela do samba, neste sábado (23).

A intenção é apresentar um enredo bem crítico sobre o assunto: desde o título de “rainha do lar” e “mulher prendada” até a merecida chegada às universidades e ao mercado de trabalho.

“A gente fala da mulher objeto, da rainha do lar, mas também dos direitos que as mulheres conquistaram, como o direito ao trabalho, o direito a votar, a liberdade, o empoderamento. Também falamos de Lei Maria da Penha”, detalha o carnavalesco Peterson Alves.

Uma das alas vai reforçar que as mulheres são vítimas do machismo que culmina em feminicídio.

O samba-enredo deste ano, inclusive, foi escrito por um grupo de mulheres e eleito durante um concurso na escola, que chegou a abrir uma série de debates.

Ficha técnica

Cores: azul, branco e rosa

Comunidade: Caratoíra, Vitória

Fundação: 1956

Títulos: 6

Presidente: Alessandro Souza Santos

Componentes: 1,7 mil

Alas: 23

Alegorias: 4

Rainha de bateria: Rayane Rosa

CANTE

"De Maria às Marias: uma revolução… Um grito de liberdade! #presente!"

Compositoras: Brunella Souza, Cleide Bonaza, Eliz Reis, Jamilly Rachid, Janeth Vasconcellos, Sônia Gomes, Zinaide Brito

É o amor maior, amor maior que o mundo

Eu sou Novo Império, a voz da mulher

Mais forte o meu rosa vai brilhar

Seu papel é ser feliz onde quiser

Maria, Maria, é um dom

É o tom que embala a mais bela canção

Maria é o verso e a melodia

Pureza em sua forma de expressão

Cartazes conclamando liberdade

Clamores a pedir por igualdade

Entrelaçada na história, marca a sua memória

Movimentos que estão sempre presente

Santa, pecadora e rainha

Maria é aquela que me levou no ventre

Uma certa magia que reluz do olhar

A estranha mania de ter fé na vida

De tantas batalhas, vencer o impossível

Encantadora com suas conquistas

De salto derrubando preconceitos

A lutar por seus direitos, pela mudança

Coragem e sutileza em seu bradar

Empunhando a bandeira contra a intolerância

Mulher é força, fibra, é revolução

Independência contra a opressão

Aos teus pés eu ponho essa avenida

Brilha, uma nova era no girar dessa coroa