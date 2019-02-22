Carnaval 2019: Jucutuquara mescla loucura e genialidade em samba

Crédito: Vitor Jubini

Um dos maiores destaques da corrida pelo título de campeã no início dos anos 2000, a Unidos de Jucutuquara promete voltar a animar o público no Sambão neste ano. A intenção é voltar de vez à briga pelo troféu. A agremiação é a sétima a desfilar neste sábado (23), no Grupo Especial do Carnaval de Vitória.

Para isso, a agremiação apresenta o enredo “O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo”, sobre a vida do artista plástico brasileiro Arthur Bispo do Rosário.

O ícone sergipano viveu entre 1909 e 1989, e era considerado louco por alguns e gênio por outros. Foi uma conhecida figura nos debates sobre o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte no Brasil.

Estimulados pelo vanguardismo de Bispo do Rosário, os integrantes da Jucutuquara prometem um espetáculo na avenida. Sob o comando do carnavalesco Orlando Júnior, a agremiação terá 20 alas, três alegorias e 1.200 componentes.

As baianas virão representando o momento religioso da mensagem que Bispo recebeu dos céus para criar seu inventário.

Já a bateria comandada por Junior Caprichosos remete à figura dos marinheiros, já que o homenageado também desempenhou a profissão por certo tempo. Quem desfila à frente dos ritmistas é Schyrley Moura.

Seguindo a tendência de todas as agremiações, que precisaram se adaptar em momentos de crise econômica, a Coruja também lançou mão de materiais alternativos que resultassem em fantasias e alegorias sem grandes custos. Ainda assim, a diretoria da escola promete grandeza, com carros pomposos que terão a missão de levantar o público presente nas arquibancadas e camarotes.

O último setor do desfile ainda deve emocionar os presentes, com a imagem de Bispo subindo aos céus, com direito à ida ao reino conforme o próprio artista imaginava: com ouro e prata. A alegoria representa Bispo do Rosário levando junto consigo as pessoas tachadas como loucas que, mesmo assim, sob sua concepção, mereciam “subir aos céus” junto com ele.

Ficha técnica

Cores: verde, vermelho e branco

Comunidade: Jucutuquara, Vitória

Fundação: 1972

Títulos: 7

Presidente: Rogério Sarmento

Componentes: 1,2 mil

Alas: 20

Alegorias: 3

Rainha de bateria: Schyrley Moura

CANTE

"O Rosário do Bispo e seu delirante Inventário do Universo"

Luiz Felipe, Kátia Maués, Leonardo Reis, Igor De Boni

Um dia, simplesmente apareci

Nos braços da virgem Maria

Na minha juventude a me inspirar

Folguedos da cultura popular

Do reizado ao cacumbi, da taieira à chegança

Em obras descrevi minhas lembranças

Inventei todas as palavras

Com fios teci minha liberdade

Palavras canteiras, palavras cantadas

Escritas, bordadas, pintadas, verborragia

Assim meu universo surgiria

Se é loucura sonhar, sou sonhador

Se é loucura amar, eu sou amor

Meu mundo eu tinha na palma da mão

Pelas belas rainhas tive adoração

Mas se importância não há

Fique atento! É o final dos tempos!

Juízo final! A passagem está pra chegar

Embarque na loucura!

A coruja vai te levar

Velas, mastros, embarcações

Vento, mar e arrastões

O encontro com o criador

Jucutuquara anunciou

De braços abertos a transformação

Bordando as cores do meu pavilhão

Estende seu manto, Bispo do Rosário