Carnaval 2019: Jucutuquara mescla loucura e genialidade em samba

Um dos maiores destaques da corrida pelo título de campeã no início dos anos 2000, a Unidos de Jucutuquara promete voltar a animar o público no Sambão neste ano. A intenção é voltar de vez à briga pelo troféu. A agremiação é a sétima a desfilar neste sábado (23), no Grupo Especial do Carnaval de Vitória.
Para isso, a agremiação apresenta o enredo “O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo”, sobre a vida do artista plástico brasileiro Arthur Bispo do Rosário.
O ícone sergipano viveu entre 1909 e 1989, e era considerado louco por alguns e gênio por outros. Foi uma conhecida figura nos debates sobre o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte no Brasil.
Estimulados pelo vanguardismo de Bispo do Rosário, os integrantes da Jucutuquara prometem um espetáculo na avenida. Sob o comando do carnavalesco Orlando Júnior, a agremiação terá 20 alas, três alegorias e 1.200 componentes.
As baianas virão representando o momento religioso da mensagem que Bispo recebeu dos céus para criar seu inventário.
Já a bateria comandada por Junior Caprichosos remete à figura dos marinheiros, já que o homenageado também desempenhou a profissão por certo tempo. Quem desfila à frente dos ritmistas é Schyrley Moura.
Seguindo a tendência de todas as agremiações, que precisaram se adaptar em momentos de crise econômica, a Coruja também lançou mão de materiais alternativos que resultassem em fantasias e alegorias sem grandes custos. Ainda assim, a diretoria da escola promete grandeza, com carros pomposos que terão a missão de levantar o público presente nas arquibancadas e camarotes.
O último setor do desfile ainda deve emocionar os presentes, com a imagem de Bispo subindo aos céus, com direito à ida ao reino conforme o próprio artista imaginava: com ouro e prata. A alegoria representa Bispo do Rosário levando junto consigo as pessoas tachadas como loucas que, mesmo assim, sob sua concepção, mereciam “subir aos céus” junto com ele.
Ficha técnica
Cores: verde, vermelho e branco
Comunidade: Jucutuquara, Vitória
Fundação: 1972
Títulos: 7
Presidente: Rogério Sarmento
Componentes: 1,2 mil
Alas: 20
Alegorias: 3
Rainha de bateria: Schyrley Moura
CANTE
"O Rosário do Bispo e seu delirante Inventário do Universo"
Luiz Felipe, Kátia Maués, Leonardo Reis, Igor De Boni
Um dia, simplesmente apareci
Nos braços da virgem Maria
Na minha juventude a me inspirar
Folguedos da cultura popular
Do reizado ao cacumbi, da taieira à chegança
Em obras descrevi minhas lembranças
Inventei todas as palavras
Com fios teci minha liberdade
Palavras canteiras, palavras cantadas
Escritas, bordadas, pintadas, verborragia
Assim meu universo surgiria
Se é loucura sonhar, sou sonhador
Se é loucura amar, eu sou amor
Meu mundo eu tinha na palma da mão
Pelas belas rainhas tive adoração
Mas se importância não há
Fique atento! É o final dos tempos!
Juízo final! A passagem está pra chegar
Embarque na loucura!
A coruja vai te levar
Velas, mastros, embarcações
Vento, mar e arrastões
O encontro com o criador
Jucutuquara anunciou
De braços abertos a transformação
Bordando as cores do meu pavilhão
Estende seu manto, Bispo do Rosário
A nação delira no seu inventário