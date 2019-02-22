Carnaval 2019: Chegou o que Faltava conta a lenda da Pedra Menina

Desfile da Chegou o Que Faltava, no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira | GZ

Firmando o passo na avenida, a Chegou o que Faltava promete representar a comunidade da Grande Goiabeiras em busca do título do acesso. Para isso, cantará o enredo “A Lenda da Pedra Menina”, sobre as lendas que envolvem a formação rochosa no Caparaó.

No desfile, que será o penúltimo desta sexta-feira (22), a agremiação vai abordar a história sobre os índios que viviam no litoral e se mudaram para a localidade, com detalhes e nuances dos registros históricos.

Os carnavalescos Vanderson Cesar e Jorge Mayko são responsáveis pela criatividade da agremiação. “O começo do nosso desfile será surpreendente. Queremos encantar público e jurados”, diz Vanderson. (Com informações de Beatriz Marcarini)

Ficha técnica

Cores: azul, branco e rosa.

Comunidade: Grande Goiabeiras, Vitória.

Fundação: 1976.

Títulos: não possui no Grupo Especial.

Presidente: Nizete Marques (Nega).

Componentes: mil.

Alas: 13.

Alegorias: 3.

Rainha de bateria: Jamila Alvarenga.

CANTE

"A lenda da Pedra Menina"

Mistérios que guardam segredo do tempo

Realidade ou ilusão sabor do vento

Sagrado lugar

Onde o espírito santo habita entre nós

No rufar dos tambores ecoa nossa voz

Para saudar o grande Deus do amor

Rudá enviou uma ordem a Tamandaré

Que um grande dilúvio iria chegar

E retirar seu povo, o nosso Deus Tupã purificar

Em harmonia com os quatro elementos

O patriarca fez sua tribo crescer

Viu da montanha o raiar de um novo dia

É fauna, é flora, é pureza, sublime viver

Sumé ensinou a cultivar a terra

Veio o homem branco com sede de poder

Querendo a escravidão ao povo desse chão

Em um clamor fez a tribo se salvar

Do céu luzes e sons encantando no brilho do olhar

Seres nunca vistos na aldeia

Com a beleza da Índia, a perseguição

O invasor foi condenado, a maldição

Mas ela foi fiel ao juramento

Sua ternura a todos fascina

Prometida virou Pedra menina

Exuberante é a natureza

Onde a índia repousa serena

Transborda beleza essa terra encantada