Carnaval 2019: Chegou o que Faltava conta a lenda da Pedra Menina

Firmando o passo na avenida, a Chegou o que Faltava promete representar a comunidade da Grande Goiabeiras em busca do título do acesso. Para isso, cantará o enredo “A Lenda da Pedra Menina”, sobre as lendas que envolvem a formação rochosa no Caparaó.
No desfile, que será o penúltimo desta sexta-feira (22), a agremiação vai abordar a história sobre os índios que viviam no litoral e se mudaram para a localidade, com detalhes e nuances dos registros históricos.
Os carnavalescos Vanderson Cesar e Jorge Mayko são responsáveis pela criatividade da agremiação. “O começo do nosso desfile será surpreendente. Queremos encantar público e jurados”, diz Vanderson. (Com informações de Beatriz Marcarini)
Ficha técnica
Cores: azul, branco e rosa.
Comunidade: Grande Goiabeiras, Vitória.
Fundação: 1976.
Títulos: não possui no Grupo Especial.
Presidente: Nizete Marques (Nega).
Componentes: mil.
Alas: 13.
Alegorias: 3.
Rainha de bateria: Jamila Alvarenga.
CANTE
"A lenda da Pedra Menina"
Mistérios que guardam segredo do tempo
Realidade ou ilusão sabor do vento
Sagrado lugar
Onde o espírito santo habita entre nós
No rufar dos tambores ecoa nossa voz
Para saudar o grande Deus do amor
Rudá enviou uma ordem a Tamandaré
Que um grande dilúvio iria chegar
E retirar seu povo, o nosso Deus Tupã purificar
Em harmonia com os quatro elementos
O patriarca fez sua tribo crescer
Viu da montanha o raiar de um novo dia
É fauna, é flora, é pureza, sublime viver
Sumé ensinou a cultivar a terra
Veio o homem branco com sede de poder
Querendo a escravidão ao povo desse chão
Em um clamor fez a tribo se salvar
Do céu luzes e sons encantando no brilho do olhar
Seres nunca vistos na aldeia
Com a beleza da Índia, a perseguição
O invasor foi condenado, a maldição
Mas ela foi fiel ao juramento
Sua ternura a todos fascina
Prometida virou Pedra menina
Exuberante é a natureza
Onde a índia repousa serena
Transborda beleza essa terra encantada
Em nome do amor, Chegou o que faltava