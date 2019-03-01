Home
>
Cultura
>
Carnaval 2019: Beto Kauê e marchinhas agitam a folia em Piúma

Carnaval 2019: Beto Kauê e marchinhas agitam a folia em Piúma

Carnaval na cidade começa nesta sexta-feira (1) com trio elétrico puxando os foliões