Capixaba Paulo Mendes da Rocha pode virar nome de rua em São Paulo

Paulo Mendes da Rocha é o arquiteto que projetou o Cais das Artes, na Enseada do Suá Crédito: Ricardo Medeiros

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que morreu em maio deste ano, pode virar nome de rua em São Paulo. A iniciativa é do Instituto de Arquitetos do Brasil em SP (IAB-SP), que vai propor à Prefeitura de São Paulo que a rua General Jardim, no centro da capital paulista, seja rebatizada com o nome do capixaba.

Além da troca de nomes da via, o instituto promeve uma agenda para transformá-la em um referência das boas práticas urbanas e arquitetônicas – a ser definida por meio de um projeto escolhido em um concurso público. A proposta visa alargamento de calçadas e esquinas, arborização e implantação de ciclovias.

"No dia 22 de julho, Paulo Mendes da Rocha receberia a maior honraria da União Internacional de Arquitetos no âmbito do Congresso Mundial de Arquitetura (UIA 2021 RIO). Nesta data, o IAB São Paulo encaminhou uma carta ao Prefeito e aos vereadores da cidade com uma proposta de homenagem ao arquiteto. Também está lançando uma campanha pública para dar à rua General Jardim o nome de Paulo Mendes da Rocha!", explica o IAB-SP, em suas redes sociais.

De acordo com o instituto, o pedido da mudança de nome da via é homenagear o capixaba referência em arquitetura no país, que vivia há anos em São Paulo e possuía o escritório na Rua General Jardim.

"Durante todo esse tempo, era visto andando pela rua, entre o prédio do IAB, os bares e restaurantes da Rua General Jardim, e os edifícios onde se situam os escritórios de colegas e colaboradores seus. Por influência de Paulo, a rua se tornou uma espécie de centro da produção e reflexão sobre a arquitetura na cidade de São Paulo, concentrando uma quantidade ímpar de escritórios ao longo de seu eixo, articulados à sede do IAB e a uma importante faculdade de arquitetura e urbanismo, a Escola da Cidade", explica o institudo em seu site.

PAULO MENDES DA ROCHA

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha morreu, aos 92 anos, em maio deste ano. Ele tinha um câncer de pulmão e estava internado em São Paulo. O capixaba – vencedor de diversos prêmios internacionais, entre eles o Pritzker, considerado o "Nobel" da arquitetura – foi quem projetou o Cais das Artes, em Vitória.

Nascido no Centro de Vitória, em 1928, Paulo Mendes da Rocha era considerado o maior arquiteto brasileiro vivo. São de autoria dele obras emblemáticas, como o Museu dos Coches, em Portugal; a Pinacoteca de São Paulo; o Museu da Língua Portuguesa, também na capital paulista; e o estádio do Serra Dourada, em Goiânia (GO), inaugurado em 1975 e apontado, por muitos anos, como o mais moderno do país.