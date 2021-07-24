Centro português que guarda acervo de Paulo Mendes da Rocha concederá bolsas

Morto em maio deste ano, Paulo Mendes da rocha fez o projeto Cais das Artes Crédito: Ricardo Medeiros

A Casa da Arquitectura, entidade sem fins lucrativos sediada em Matosinhos, Portugal, vai conceder bolsas de doutoramento e dará suporte a estudiosos da área graças a um apoio recebido do governo português.

Ficarão disponíveis para estudo os acervos de arquitetura depositados no centro. Destaque para a Coleção Brasil, que integra mais de 50 mil documentos, com materiais que datam desde os anos 1930, e onde está depositado o espólio integral do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, morto em maio deste ano. Ele mesmo fez a doação para a Casa em 2020 e, na ocasião, esses quase 9.000 itens saíram do país sob protestos de entidades e arquitetos brasileiros.

Ao todo, serão dez bolsas de doutoramento por ano, além de dois contratos de apoio a doutorandos, durante cinco anos. Os benefícios são destinados a estudantes e universidades ligados a Portugal.