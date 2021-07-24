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Arquitetura

Centro português que guarda acervo de Paulo Mendes da Rocha concederá bolsas

Casa da Arquitectura, sediada em Matosinhos, possui extensa coleção com documentos brasileiros

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:07
Data: 12/03/2020 - ES - Vitória - Paulo Mendes da rocha, arquitetoque fez o projeto Cais das Artes - Editoria: Caderno 2 - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Morto em maio deste ano, Paulo Mendes da rocha fez o projeto Cais das Artes Crédito: Ricardo Medeiros
A Casa da Arquitectura, entidade sem fins lucrativos sediada em Matosinhos, Portugal, vai conceder bolsas de doutoramento e dará suporte a estudiosos da área graças a um apoio recebido do governo português.
Ficarão disponíveis para estudo os acervos de arquitetura depositados no centro. Destaque para a Coleção Brasil, que integra mais de 50 mil documentos, com materiais que datam desde os anos 1930, e onde está depositado o espólio integral do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, morto em maio deste ano. Ele mesmo fez a doação para a Casa em 2020 e, na ocasião, esses quase 9.000 itens saíram do país sob protestos de entidades e arquitetos brasileiros.
Ao todo, serão dez bolsas de doutoramento por ano, além de dois contratos de apoio a doutorandos, durante cinco anos. Os benefícios são destinados a estudantes e universidades ligados a Portugal.
Os Ministérios da Cultura, da Economia, do Ambiente e da Ciência de Portugal assinaram um acordo que resultará no investimento de R$ 750 mil por ano na Casa de Arquitectura e seus projetos.

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