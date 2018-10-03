Capixaba Letticia Munniz retorna ao Comedy Central para novo show

O programa vai ao ar nesta quinta (4), às 23h, no canal Comedy Central Crédito: Cleiby Trevisan | Comedy Central

O programa Comedy Central Stand-Up vai receber, nesta quinta (4), uma capixaba que faz o maior sucesso nas redes sociais com um humor para empoderar e unir mulheres: Letticia Munniz. Nascida em Vitória, a atriz de 28 anos aborda temas como o feminismo em vídeos divulgados em seu

. De uma maneira suave, eu consigo dialogar sobre esses assuntos justamente com mulheres que não querem saber sobre eles, conta a humorista, em entrevista por telefone ao C2.

O episódio vai ao ar às 23h, no canal Comedy Central, mas não é a estreia da capixaba no programa. Em fevereiro, ela também se apresentou em um episódio, mas com um roteiro diferente: Para mim era muito novo, e eu sabia que o público do teatro era diferente daquele que me acompanha no Instagram. Por isso, fui com uma pegada feminista, só que mais leve.

O retorno dos espectadores foi tão bom que a atriz criou mais confiança para abordar o feminismo de forma mais direta. Decidi dar a cara a tapa mesmo. Quero usar todos os espaços para levantar a bandeira da igualdade e respeito às mulheres, inclusive esse, comenta.

De acordo com Letticia, o programa tem a estrutura de um ao vivo. Tem uma plateia e a gente se apresenta no teatro. São quatro humoristas por episódio, e eu sou a única mulher neste, reforça a capixaba. Para ela, é uma boa oportunidade para os artistas: A visibilidade que ganhamos lá é muito grande.

O INÍCIO

Desde pequena, Letticia sonhava em ser artista. Assistia a Marisa Orth, como Magda em Sai de Baixo, Dercy Gonçalves, Heloísa Perissé, Ingrid Guimarães, e as tinha como inspiração. Fui para São Paulo buscando exatamente isso, mais oportunidade no meio, explica. Lá, ela cursou Rádio e TV, teatro, e começou a fazer stand-up em 2017: Eu já era atriz e humorista. Mas, não conseguia espaço e visibilidade. Foi então que decidi ir para a internet.

No final de 2016, ela começou a receber muitas perguntas de mulheres no Instagram, e criou o quadro #leleresponde. Cheguei a ficar com tendinite de tanto escrever respondendo às meninas, então comecei a fazer vídeos nos stories. Como sempre falei de forma leve e usando o humor, tive um boom de seguidoras, e a gente constrói as coisas juntas, diz a atriz. No final de 2016, ela começou a receber muitas perguntas de mulheres no Instagram, e criou o quadro #leleresponde. Cheguei a ficar com tendinite de tanto escrever respondendo às meninas, então comecei a fazer vídeos nos stories. Como sempre falei de forma leve e usando o humor, tive um boom de seguidoras, e a gente constrói as coisas juntas, diz a atriz.

Hoje com mais de 130 mil seguidores, ela fala diretamente para as mulheres: A gente se percebeu feminista juntas. Não falo somente sobre relacionamentos. Eu falo sobre a gente, e não sobre o outro.

O retorno é imediato. Recebo mensagens de mulheres dizendo que perceberam que estavam em um relacionamento abusivo depois de me ouvirem. Já chegou foto de uma seguidora com o corpo todo roxo porque apanhava do marido e teve forças para sair disso depois me assistir, conta a humorista, falando sério. Segundo ela, representatividade é isso: Não é você falar sobre as mulheres, e sim falar com elas.





A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Rafael Braz.