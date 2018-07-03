Capixaba Léo Lima lança música com Solange Almeida

Léo Lima Crédito: Blue Films/Divulgação

Despretensiosamente - ou não -, Léo Lima abriu a apresentação de Solange Almeida quando ela se apresentou em uma casa de shows de Vila Velha, no fim do ano passado. Na ocasião, a cantora e seu empresário ficaram encantados com a voz do capixaba e disseram que iriam arranjar uma boa oportunidade para que ele se destacasse no mercado nacional. Meses depois, o convite: "Você quer gravar um single com a Sol (apelido carinhoso dado à sertaneja)?". É claro que a resposta foi positiva e semanas depois "Se Meu Copo Falasse", nome dado à canção, já estava sendo gravada no estúdio de Wesley Safadão, em Fortaleza.

Gazeta Online. A música será lançada com direito a clipe nesta sexta-feira (6) nas plataformas digitais. A letra da canção fala de uma pessoa que busca o amor e nunca o encontra, e quando pensa que finalmente vai se apaixonar se vê, de novo, em uma pegadinha do coração e solteiro novamente. Um trecho do refrão até brinca com o slogan "beba com moderação" e o substitui por "beba com demoração", já que, segundo os compositores, esse amor não vai chegar tão cedo. "E isso acontece muito hoje em dia. Acho que nisso de as pessoas escolherem demais, ficam apegadas a detalhes e acabam rompendo. Está muito difícil. Algum detalhe sempre decepciona", dispara Léo, em entrevista ao

Segundo o capixaba, ele está de contrato assinado com o empresário de Solange Almeida e uma outra empresa de Salvador, na Bahia, que agora cuidarão de sua carreira. "Estou em uma ótima fase. Eles estão fazendo todo um planejamento para que eu possa, agora, me dedicar a shows focado em abranger novos Estados", adianta. Atualmente, Léo realiza de dez a doze apresentações por mês pelo Espírito Santo. "Às vezes, surge alguma turnê pequena pelo Rio de Janeiro e Bahia, também", completa.

Léo Lima e Solange Almeida Crédito: Blue Films/Divulgação

Com esse novo trabalho lançado e com a carreira encaminhada, os planos do cantor a partir da próxima semana já se voltam para novas produções: "A gente também está procurando uma nova música para dar sequência e, então, poder buscar um novo parceiro para gravar comigo. Mas as expectativas estão muito boas... As melhores", exclama.

Léo explica que sempre se espelhou em grandes bandas e cantores nacionais e avalia que isso fez toda a diferença para que ele atingisse o patamar em que está hoje. "Vejo desde quando comecei e acho que cada passo foi guiado para fazer a diferença", conclui.

DE FUNDÃO PARA O MUNDO

Hoje, Léo comemora a reviravolta na carreira aos 32 anos de idade. Mas foi aos nove, quando ainda morava em Fundão, que deixou aflorar esse lado artístico. Desde os 14 anos, passou a fazer parte de grupos e bandas para tocar em bailes com gêneros que iam do axé, pop e rock ao pé de serra. A partir dali, quis seguir a carreira no sertanejo.