Cachoeiro realiza passeios guiados aos centros culturais no verão

Dentre os locais do roteiro das visitas estão o Museu Ferroviário, a Casa do Roberto Carlos e a estátua do artista, a Casa dos Braga e o Palácio Bernardino Monteiro.