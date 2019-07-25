'Buteco': Gusttavo Lima promete atender pedidos de fãs em show no ES

Crédito: Augusto Albuquerque

"E quem me viu, se visse hoje não acreditaria". Como diz a letra de "Homem de Família", Gusttavo Lima mudou depois de ser pai - ele tem dois filhos, Gabriel, de 2 anos, e Samuel, de 1 ano. A nova forma de ver as coisas refletiu até em seu jeito de fazer shows. Como diz a letra de "Homem de Família",mudou depois de ser- ele tem dois, de 2 anos, e, de 1 ano. A nova forma de ver as coisas refletiu até em seu jeito de fazer shows.

"Buteco", neste sábado (27), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o sertanejo prepara um ambiente mais tranquilo, descontraído. Ele ainda trará os colegas Bruno e Marrone e Para a apresentar aos capixabas o seu, neste sábado (27), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o sertanejo prepara um ambiente mais tranquilo, descontraído. Ele ainda trará os colegas Dilsinho para darem o ar da graça.

"O grande diferencial está exatamente na sua estrutura e no fato da gente conseguir reunir nomes de destaque da música nacional em cada edição", diz, em entrevista ao Gazeta Online.

"Vamos com um repertório de base que nos permite ir acrescentando canções conforme a galera pede, como se fosse num boteco mesmo", completa

Assim, Gusttavo prepara uma viagem pela carreira com seus clássicos e novas músicas. Praticamente uma chuva de hits, se começarmos a lembrar sucessos como "Fui Fiel", "Apelido Carinhoso", "Zé da Recaída", "10 anos" e tantas outras.

Vamos levar um repertório bem pra cima, com diversos hits Gusttavo Lima, cantor

Durante o bate-papo, Gusttavo também detalhou que suas últimas gravações de DVD trouxeram uma ideia do que o público está gostando mais de consumir e tem apostado na mescla dos hits. Para os próximos meses, o novo disco do cantor já deve refletir isso: "Gravei esse último DVD com repertório de 23 faixas entre inéditas e regravações de músicas nossas e de outros artistas. Foi o recorde de público da festa". Confira abaixo a conversa.

Como será a apresentação daqui e qual é o diferencial do Buteco?

Estamos preparando um evento grandioso em todos os detalhes. Graças a Deus, o nosso projeto do Buteco tem se destacado por onde passa e temos a certeza de que com essa edição em Vitória não será diferente. Vamos levar um repertório bem pra cima, com diversos hits e contar ainda com as apresentações dos nossos parceiros Bruno & Marrone e Dilsinho. O grande diferencial está exatamente na sua estrutura e no fato da gente conseguir reunir nomes de destaque da música nacional em cada edição. Além disso, no meu show, vamos com um repertório de base que nos permite ir acrescentando canções conforme a galera pede, como se fosse num boteco mesmo.

O projeto do Buteco é relativamente novo. De onde surgiu a ideia?

Estamos com essa nova fase desde o final de 2018 viajando por todo o Brasil. A ideia de levar esse projeto para a estrada surgiu depois que gravamos os álbuns Buteco do Gusttavo Lima 1 e 2, nos quais trazemos grandes clássicos sertanejos. Transformamos o conceito dos álbuns em uma turnê que, consequentemente, originou o projeto que temos hoje.

Recentemente fez um show que durou 5 horas e os fãs amaram (risos). O pessoal pode esperar uma apresentação mais longa?

Já aconteceu mais de uma vez (risos)... No Buteco, geralmente, a gente acaba fazendo uma apresentação mais longa. Pode acontecer, mas nem sempre é assim.

Em seu "O Embaixador" conseguiu emplacar alguns hits. A que atribui esse sucesso?

Atribuo ao conjunto do trabalho que foi realizado, sobretudo, em termos de repertório, pois conseguimos chegar a uma seleção que realmente foi incrível e que, graças a Deus, caiu no gosto da galera. Os fãs capixabas podem esperar que teremos sim diversas músicas desse álbum na apresentação, como Cem Mil, Respeita o Nosso Fim, Carrinho de Areia, Eu Não Iria, entre outras.

Lançou, simultaneamente, "Milu" e "Online". Essas duas remontam a um ritmo mais tradicional. É uma tendência?

Lançamos recentemente essas duas faixas que fazem parte do repertório do nosso novo álbum "O Embaixador In Cariri", que acabamos de gravar em Crato, no Ceará. Estamos sempre apostando em novos elementos nas nossas músicas, trazendo muita coisa da bachata ao nosso som e essa é a tendência que devemos continuar trabalhando.

Falando em tendência, a paternidade te mudou como artista?

Com certeza, a paternidade me transformou em todos os sentidos, pessoal, profissional... Ser pai me mostrou um amor indescritível, algo que jamais pudesse imaginar que existia antes da chegada dos meus filhos.

O novo DVD acabou de ser gravado no Nordeste. Há alguma novidade a esperar dessa filmagem?

Sim, gravamos no último final de semana um DVD incrível na Expocrato, com um repertório de 23 faixas entre inéditas e regravações de músicas nossas e de outros artistas. Foi o recorde de público da festa, com mais de 40 mil pessoas. Além disso, contamos com as participações especiais do Raimundo Fagner, que é um cara que sempre fui muito fã, e dos meus amigos cubanos da banda Gente de Zona, que fazem sucesso no mundo inteiro. Milu e Online já são novidades que compõem esse novo DVD que deve ser lançado nos próximos meses pela Sony Music.

SERVIÇO

Buteco do Gusttavo Lima

Local: Pavilhão de Carapina (Rodovia do Contorno, s/n, Serra)

Data: 27 de julho de 2019 (sábado), a partir das 18h